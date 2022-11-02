Каким будет Xiaomi 13 и когда он выйдет. Все, что известно на данный момент

Близится конец года, а это значит, что мы вправе ожидать выхода новой линейки смартфонов Xiaomi 13: инсайдеры как раз начали подкидывать интересную информацию, связанную с новыми смартфонами китайской компании. Устройства, которые еще несколько лет назад считались доступными флагманами, теперь превратились в телефоны высокого класса с топовым железом, поэтому их выхода ждут не только простые пользователи, но и другие производители, чтобы было что подглядеть. Собрали воедино все, что известно о Xiaomi 13 на данный момент: характеристики, внешний вид, цены и дату выхода.

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Каким будет Xiaomi 13

Традиционно Xiaomi выпустит одновременно несколько смартфонов: если ранее их было два, то в прошлом году к смартфонам линейки добавился еще и компактный Xiaomi 12X. Получается, нас ждет Xiaomi 13, Xiaomi 13X и Xiaomi 13 Pro. Но если количество смартфонов примерно понятно, то возникает вопрос по поводу названия: действительно ли китайская компания оставит число 13?

Как вы помните, в свое время Xiaomi пропустила название Mi 7 из-за того, что эта цифра не приносит счастья в китайской культуре. Впрочем, число 13 не носит отрицательного характера, поэтому, скорее всего, новую линейку смартфонов так и назовут.

В этом году практически не было данных о дизайне новых смартфонов Xiaomi. Одна из самых примечательных — рендер Xiaomi 13 Pro. Очевидно, что это не базовая модель, но уже есть представление о внешнем виде Xiaomi 13: обратите внимание, что предполагаемый смартфон выглядит довольно неброско, будто и не Xiaomi вовсе.

Есть и рендер от другого источника, который больше похож на правду: в нем как раз узнаются черты Xiaomi, а сам смартфон выглядит очень свежо с такой задней крышкой. Обратите внимание на подобие Dynamic Island из iPhone 14!

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Характеристики Xiaomi 13

Главной фишкой Xiaomi 13 станет новый процессор Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 2, так как именно смартфоны китайской компании получают флагманский чип одними из первых. Говорят, что новый процессор будет представлен уже в ноябре на мероприятии Snapdragon Summit. Новый чип, вероятно, будет выполнен по 4-нанометровому техпроцессу и получит абсолютно новую архитектуру. Snapdragon 8+ Gen 1 оказался достойным соперником Apple A15 Bionic, но по-прежнему остался в числе догоняющих.

Остальные характеристики останутся практически неизменными. Подробно расписали их в таблице.

Характеристика Значение Экран 6,7 дюйма, AMOLED (2400х1080), QHD+ до 144 Гц Процессор Snapdragon 8 Gen 2 Память 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/128 ГБ или 12/256 ГБ Аккумулятор 4800 мАч Зарядка 120 Вт

Кроме того, фанаты марки ждут появления защиты от воды в Xiaomi 13 — этой фичи не было в Xiaomi 12, хотя в 2022 году довольно странно, что ее нет во флагмане, тем более, когда речь о Xiaomi.

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Камера Xiaomi 13

Один из инсайдеров опубликовал интересные сведения: оказывается, Xiaomi 13 Pro получит фирменную камеру Leica, состоящий из трех модулей на 50 Мп и датчика из Xiaomi 12S Ultra. Кроме того, будет телеобъектив и широкогоульная камера на 50 Мп, а также 32-мегапиксельная фронтальная камера.

Также он сообщил о том, что Xiaomi 13 получит новые сенсоры большего размера. Некоторые утечки даже сообщали о том, что новый смартфон уже «представили на заводе», поэтому появление фотографий в сети не удивляет. Помимо интересного расположения камер есть еще и лазерный помощник автофокуса.

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Когда выйдет Xiaomi 13

Обычно Xiaomi представляет смартфоны сразу после выхода нового процессора: как уже говорилось выше, мероприятие Qualcomm пройдет в ноябре — с 15 по 17 число — поэтому можно предположить, что новые смартфоны представят раньше декабря, однако это достаточно оптимистичный прогноз.

Тем не менее, две предыдущих линейки вышли 28 декабря — есть вероятность, что славная традиция продолжится. В любом случае, важно помнить, что дата выпуска относится к Китаю, а на европейский рынок новые смартфоны Xiaomi попадают только после удовлетворения внутреннего спроса: обычно это занимает 2-3 месяца.

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Цены на Xiaomi 13 пока не известны. Но нельзя исключать того, что нас ожидает подорожание устройств: Xiaomi 12 стартовал в Европе по цене 799 евро, Xiaomi 12 Pro — 999 евро, а в России эти же модели оказались по бешеной цене 99 999 рублей и 134 999 рублей. Даже за компактный Xiaomi 12X просили 75 тысяч рублей! Так что, стоит заранее подготовить крупную сумму денег, если собираетесь обновиться.