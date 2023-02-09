5 лучших шагомеров на телефон, которые поднимут вас с дивана

Согласно рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения, для поддержания тонуса нужно проходить 10 000 шагов в день. Вроде бы эту цифру мы всегда держим в голове и понимаем, что нельзя сидеть на одном месте, но порой так не хочется подниматься с дивана. Нам нужна мотивация, но где ее взять? Самым лучшим средством, способным подстегнуть человека к ведению активного образа жизни, был и остается шагомер в телефоне. Сегодня мы разберемся, какой счетчик шагов скачать, и чем отличаются подобные приложения друг от друга.

Бесплатный шагомер от Leap Fitness Group

Мы уже рассказывали о том, как работает шагомер. Если вы читали этот текст, то знаете, что точность всех счетчиков для телефона примерно одинаковая. А отличаются приложения лишь набором функций и удобством использования. В этом отношении бесспорным лидером является шагомер на телефон Андроид от студии Leap Fitness Group. Через Google Play программу скачали более 50 миллионов раз, поставив оценку 4,9 балла — немыслимый результат для бесплатного приложения.

Скачать шагомер Leap Fitness Group

Столь высокая оценка объясняется тем, что разработчики не стали ограничивать функциональность своего продукта, предлагая оформить подписку. Приложение считает шаги, пройденное расстояние, сожженные калории и время ходьбы в течение дня. Все это хороший шагомер для телефона делает бесплатно, показывая не самую навязчивую рекламу. Счетчик шагов Leap Fitness Group составляет диаграмму ваших достижений, а во вкладке «Здоровье» напоминает о необходимости регулярно пить воду. На экран можно вывести виджет, который также будет отображаться в шторке уведомлений.

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Step Tracker — точный шагомер для Андроида

Как ни странно, разработкой этого приложения тоже занималась студия Leap Fitness Group. Чем же тогда вторая программа отличается от первой? Step Tracker предлагает немного иной подход к поддержанию тонуса. Если в первом случае вам предлагают достигать цели по количеству выпитой воды и пройденных шагов, то второй шагомер для Андроид имеет отдельную вкладку для тренировки. Вы можете самостоятельно установить цель для бега или ходьбы, попутно включив песни из любимого плейлиста.

Скачать Step Tracker

В остальном отличий немного. Внутри Step Tracker вас ждут те же ачивки за пройденное расстояние или количество активных дней подряд, а через настройки можно самостоятельно устанавливать ориентиры, отталкиваясь от текущей физической формы.

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Step Counter — счетчик шагов без регистрации

Бесплатный шагомер для Андроид от студии Hitchhike Tech тоже имеет высокую оценку в Google Play и характеризуется восторженными отзывами пользователей. Но приложение отличается от прочих счетчиков своей простотой. В нем нет лишних функций. Только шаги, калории и расстояние.

Скачать Step Counter

При первом запуске этот шагомер на русском языке предлагает выбрать свою цель (снятие стресса, защита сердца, снижение веса или улучшение сна). Вкупе с информацией о вашем поле, возрасте, весе и росте приложение составляет цель. Ее можно изменить в настройках программы. Там же вы найдете функцию отправки оповещений, помогающих не забыть, что пора бы уже встать с дивана.

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Счетчик шагов и калорий от King Brain

Слоган приложения — иди сейчас, живи 100 лет. И программа King Brain всеми силами старается заставить вас ему следовать. С этой целью разработчики добавили в свой бесплатный счетчик шагов таблицу лидеров, чтобы соревноваться с людьми со всего мира. Из интересных особенностей стоит отметить наличие отдельной вкладки с упражнениями для глаз. Идеальный набор для офисного работника!

Скачать шагомер King Brain

Со основной функцией этот счетчик шагов и калорий справляется на «отлично». Но есть пара нюансов. Высота в приложении почему-то измеряется только в футах и дюймах, не позволяя выбрать привычные нам сантиметры, когда нужно ввести информацию о своем росте. Еще одна претензия — скучноватый виджет, который наверняка затеряется на фоне других элементов рабочего стола.

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StepsApp — возможно, лучший шагомер для Андроид

В отличие от других шагомеров для Андроид на русском языке, приложение StepsApp можно назвать бесплатным лишь условно. Многие функции в нем заблокированы и требуют оформления подписки. Без лишних трат вам разрешается установить цели только по количеству пройденных шагов. Впрочем, все это касается и других бесплатных приложений. Просто они даже не предлагают задать цель на количество сожженных калорий или пройденного расстояния, из-за чего создается мнимое представление об их реальной функциональности.

Скачать StepsApp

Подписка, чья стоимость составляет 249 ₽/мес, открывает новые виджеты для главного экрана, гибкую настройку интерфейса программы, а также выводы с дальнейшими рекомендациями по улучшению самочувствия. Пользоваться StepsApp можно и без этого. Даже в ограниченном виде приложение не уступит своим аналогам, если вы ищете точный шагомер без лишних функций.