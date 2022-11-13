5 лучших видеоплееров для Android, которые стоит попробовать

Несмотря на то, что любое видео, будь то сериал или фильм, проще посмотреть онлайн, многие по-прежнему предпочитают скачивать файлы в память телефона. Происходит это по разным причинам: например, из-за эпизодического отсутствия интернета или из-за привычки смотреть видео оффлайн. К сожалению, встроенные в операционные системы плееры не обладают выдающимися характеристиками: что в iOS, что в Android проигрыватели оставляют желать лучшего. Так что, пользователи предпочитают сторонние видеоплееры для смартфонов, благо, там есть из чего выбрать. Отобрали для вас классные проигрыватели видео для Android, которые стоит попробовать.

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InShot — видеоплеер для любых форматов

Компания InShot известна тем, что создала одно из самых полезных приложений для создателей контента в соцсетях, включая YouCut, PhotoEditor Pro и Screen Recorder. Этот видеоплеер поддерживает все форматы видео, аудио и даже предлагает поддержку ChromeCast и возможность воспроизведения видео в режиме картинка-в-картинке.

Есть масштабирование видео, управление скоростью воспроизведения, классный прозрачный интерфейс, и даже необычные функции, вроде паролей для видео и альбомов, чтобы уберечь файлы от чужих глаз. Плеер умеет автоматически распознавать ваши видео в памяти телефона или на SD-карте, синхронизирует субтитры с картинкой и даже воспроизводит файлы в 4К!

Плеер на все случаи жизни

MX Player — мощный видеоплеер

Несмотря на то, что у MX Player есть сложности с лицензированием кодеков DTS и AC3, это по-прежнему один из лучших плееров для смартфона, имеющий свои фишки: например, защита от детей, чтобы ребенок мог смотреть видео, не совершая звонков и не переходя к другим приложениям. Классное ограничение для тех, кто дает детям свой планшет или телефон в руки.

Для мощных смартфонов предусмотрено аппаратное ускорение и многоядерное декодирование — эти опции пригодятся для воспроизведения объёмных файлов в высочайшем качестве. Приложение имеет открытый исходный код, поэтому пользователи регулярно подгружают туда другие кодеки, если встроенных недостаточно.

У MX Player есть крутая возможность прокручивать субтитры, поэтому вы всегда можете перемещаться между ними, если пропустили перевод. В дополнение: внешний вид субтитров можно настраивать так, чтобы их было удобно читать!

MX Player для Android

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Playit — всё для просмотра видео

Да, плеер поддерживает, наверное, все кодеки. Но он обладает полезными функциями, которые понравятся владельцам Android-смартфонов: плеер умеет скачивать видео из социальных сетей, поэтому вам не придется пользоваться сторонними решениями и переключаться между приложениями.

Кроме того, можно в одно касание превратить видео в MP3-файл — например, длинный подкаст, чтобы слушать в дороге, не отвлекаться на изображение и сэкономить место в памяти. Конвертер есть прямо в приложении, поэтому дополнительно скачивать ничего не нужно.

Приложение обладает удобным интерфейсом, а среди функций есть возможность обмениваться видео или аудио напрямую с другими устройствами на Android — отличную многофункциональную утилиту точно стоит скачать на все случаи жизни!

Playit-All для Android

aPlayer — плеер для разных устройств

Одним из преимуществ aPlayer является возможность воспроизводить видео в формате Dolby Vision. Но есть и кое-что получше: например, обнаружение видео в браузере и открытие его в приложении! Неплохо, да? Можно транслировать видеоролик из aPlayer в Chromecast, FireTV или воспроизводить видео с других устройств через FTP-сервер.

В плане управления aPlayer нет равных: можно настраивать эквалайзер, скорость воспроизведения, использовать различные жесты для работы с файлом и так далее. Плеер работает на заблокированном экране и позволяет настроить параметры воспроизведения в таком виде. Удобно, когда руки заняты и нет возможности разблокировать экран!

Скачать aPlayer

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KMPlayer — плеер для любых устройств

Обратите внимание, в подборку мы не включили VLC Player — наверное, идеальный проигрыватель для любого устройства в целом. Но нам есть что сказать про KMPlayer — это одна из лучших утилит в своем роде, которая ничем не хуже VLC. Его используют в качестве альтернативы стандартным видеопроигрывателям не только на Android, но и на Windows и macOS.

Есть поддержка различных кодеков, а также потоковая передача видео из облачных хранилищ, например, из Гугл Диска, OneDrive и даже Яндекс.Диска! В приложении можно зарабатывать внутреннюю валюту, просматривая рекламу, чтобы открывать платные функции. А после обновления KMPlayer научился редактировать видео, аудио, создавать GIF-анимации и даже темы для изменения внешнего вида приложения. В общем, точно стоит попробовать.

Скачать KMPlayer

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