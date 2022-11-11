Что означают значки на телефоне в строке состояния и как убрать лишние

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Герман Вологжанин 0

Для каждого из нас смартфон является понятным устройством с точки зрения управления основными функциями. Мы знаем, как позвонить, отправить сообщение или посмотреть видео в интернете. За простоту управления стоит благодарить разработчиков программного обеспечения, которым, впрочем, далеко не всегда удается сделать интерфейс максимально интуитивным. Так, мы зачастую видим значки на экране телефона, чье значение кажется нам не совсем понятным. Более того, отдельные иконки раздражают самим присутствием и отвлекают от выполнения задач. Для расставления всех точек над «i» нужно понять, что означают значки на Андроид и как убрать лишние.

Что означают значки на телефоне в строке состояния и как убрать лишние. Некоторые значки в строке состояния непонятны и сильно раздражают. Фото.

Некоторые значки в строке состояния непонятны и сильно раздражают

Строка состояния Андроид — что это

Вообще, весь интерфейс операционной системы Android состоит из значков. Это и ярлыки приложений, и иконки в шторке уведомлений. Но сегодня мы будем говорить только о значках в строке состояния из-за того, что ни одна иконка здесь не подписана. При этом в центре управления значение каждого элемента разработчики постарались описать.

Строка состояния Андроид — что это. В отличие от строки состояния, центр управления сопровождает свои значки описанием. Фото.

В отличие от строки состояния, центр управления сопровождает свои значки описанием

Строка состояния Андроид (также ее называют статус-баром) — это элемент интерфейса, расположенный в верхней части экрана. На нее выводится информация, которая имеет первостепенное значение и должна быть всегда видна пользователю вне зависимости от используемого приложения. Это время, заряд аккумулятора, активные подключения и уведомления. Поскольку данная область занимает маленькое пространство, сопроводить описанием каждый значок в строке состояния невозможно. Поэтому нам, обычным пользователям, приходится разбираться в них самостоятельно.

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Какие бывают значки на экране телефона

Итак, строка состояния содержит в себе разноплановую информацию. И, если с иконками заряда и состоянием подключений все ясно, то значение некоторых из них остается загадкой. Чтобы понять, за что отвечают значки на экране Андроида, предлагаю взглянуть на описание часто встречающихся иконок.

Какие бывают значки на экране телефона. Описание основных значков в статус-баре. Фото.

Описание основных значков в статус-баре

Конечно, это далеко не все значки статус-бара. Но вы можете понять предназначение других элементов интерфейса, просто заглянув в центр управления. Посмотрите: значок, обозначающий включение режима «Самолет», в строке состояния такой же, как и в шторке уведомлений (центре-управления).

Какие бывают значки на экране телефона. Значение многих иконок совпадает, поэтому вы можете изучить их описание в центре управления. Фото.

Значение многих иконок совпадает, поэтому вы можете изучить их описание в центре управления

Как убрать значок на телефоне вверху

Далее логично будет поговорить о том, как убрать значок из строки состояния. Ведь зачастую лишние иконки раздражают пользователя, отвлекая его, например, от пролистывания ленты социальной сети. Большинство значков в строке состояния Андроид можно убрать через центр управления. Опустите шторку и отключите лишнюю функцию, чтобы ее иконка не раздражала вас.

Как убрать значок на телефоне вверху. Если вас раздражает значок блютуз, то просто отключите этот интерфейс в центре управления. Фото.

Если вас раздражает значок блютуз, то просто отключите этот интерфейс в центре управления

В то же время строка состояния на телефоне продолжит содержать в себе другие значки, которые убираются только через настройки:

  1. Откройте настройки своего устройства.
  2. Перейдите в раздел «Уведомления и Центр управления».
  3. Откройте вкладку «Строка состояния».
  4. Настройте значки.
Как убрать значок на телефоне вверху. Некоторые значки можно убрать через настройки телефона. Фото.

Некоторые значки можно убрать через настройки телефона

В данном случае я показал, как изменить строку состояния Xiaomi. На вашем смартфоне список доступных опций может отличаться. Но в большинстве случаев настройки позволяют убрать значки уведомлений, имя оператора или скорость сети.

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Как убрать значок наушников

Как убрать значок наушников. Обычно значок наушников отображается только при подключении гарнитуры. Фото.

Обычно значок наушников отображается только при подключении гарнитуры

Вместе с тем некоторые иконки продолжают оставаться в статус-баре даже после выполнения всех необходимых действий. К примеру, в строке состояния значок наушников отображается после подключения гарнитуры. Логично, что после отключения он должен исчезнуть, но иногда этого не происходит. В такой ситуации можно дать несколько рекомендаций:

  • переподключить наушники;
  • очистить разъем для гарнитуры;
  • перезагрузить смартфон.

Если ничего из этого не помогло, то либо у вас сильно засорился разъем для наушников, или в него попала вода, либо ошибочное отображение значка гарнитуры — глюк телефона. Решить вторую проблему, скорее всего, удастся через сброс настроек, процесс которого мы описывали в отдельном материале.

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Как убрать значок будильника

Как убрать значок будильника. Значок часов показывается только в том случае, если у вас заведен будильник. Фото.

Значок часов показывается только в том случае, если у вас заведен будильник

В строке состояния значок часов отображается только тогда, когда вы завели будильник. Отключив его, вы уберете иконку. Если этого не произошло — рекомендую зайти в приложение часов и отключить оповещение насовсем. Возможно, вы настроили ежедневный будильник, из-за чего его значок показывается даже после промежуточной деактивации.

Как убрать значок будильника. Отключите будильник насовсем, чтобы значок с часами пропал. Фото.

Отключите будильник насовсем, чтобы значок с часами пропал

Главное в подобной ситуации — отключить повтор будильника. Если и это не поможет, действовать придется в соответствии с последней рекомендацией, которую я дал при описании проблемы с иконкой наушников. То есть надо выполнить сброс до заводских настроек, но предварительно лучше очистить кэш приложения «Будильник». Подробную инструкцию вы найдете здесь.

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Как настроить строку состояния

Рассказывая о том, как убрать значок с экрана, я упомянул настройки статус-бара. Но еще существуют приложения строки состояния, расширяющие стандартные возможности телефона. С их помощью вы можете не только убрать лишние значки, но и настроить статус-бар на свой вкус.

Как настроить строку состояния. Сторонние приложения помогут настроить статус бар и удалить лишние значки. Фото.

Сторонние приложения помогут настроить статус бар и удалить лишние значки

В качестве примера вот вам несколько приложений, которые помогут изменить строку состояния:

На нашем сайте есть подробное описание одного из рекомендованных приложений. Там вы узнаете, как выполняется настройка статус-бара, а инструкция будет актуальна для каждой программы, которую вы решите выбрать.

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