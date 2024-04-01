5 полезных приложений из Гугл Плей с высокой оценкой, которых не хватает в вашем смартфоне

Если заглянуть в Гугл Плей и открыть карточку любого приложения, то все они кажутся очень удобными и быстрыми, а в их функциональности нет сомнений. Однако стоит прокрутить страницу, как на глаза сразу же попадается низкая оценка и негативные комментарии пользователей. Чтобы в поисках софта не нарваться на некачественное ПО, загляните в нашу подборку. В нее мы включили только лучшие приложения с высоким рейтингом, а также наличием полезных функций и возможностью пользоваться бесплатно. Они подойдут для любого смартфона и определенно сделают его лучше!

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Как проверить состояние аккумулятора в смартфоне

Маркетплейсы пестрят обилием зарядных устройств для смартфона: каждый продавец предлагает неплохие недорогие адаптеры с высокой мощностью, которая на деле оказывается заметно ниже. Более того, иногда со временем она может снижаться или вызывать перегрев устройства, что негативно сказывается на сроке службы аккумулятора.

Проверить зарядку можно через приложение Charge Meter — она показывает всю статистику: напряжение, температуру и максимальную емкость аккумулятора, чтобы оценить примерный срок службы. Есть даже функция защиты от выгрузки, чтобы служба случайно не выгрузилась из памяти при неиспользовании. В платной версии предусмотрен виджет главного экрана, чтобы вы видели состояние аккумулятора постоянно.

Скачать Charge Meter

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Какое радио для Андроид скачать

Наши читатели интересуются не только различными утилитами для настройки смартфона, но и вполне обычными приложениями. Например, для прослушивания радио, коих в Google Play можно найти невероятно много. Нашли для вас программу с простым названием FM Radio. Главная его фишка — огромный каталог радиостанций, который отсортированы по разным категориям: странам, жанрам, языкам и сетям.

Приложение запоминает недавно прослушанные каналы и отображает их вверху страницы, а также позволяет добавить понравившиеся в Избранное или отыскать их по геолокации. У FM Radio удобный встроенный плеер с понятной навигацией и полное отсутствие каких-либо глюков и рекламы. Скорее скачивайте, чтобы слушать музыку на телефоне было удобнее!

Радио для Андроид

Шагомер для Андроид

Особым спросом в 2024 году пользуются фитнес-браслеты и смарт-часы, в первую очередь, из-за возможности считать шаги. При этом пользователи недооценивают собственные смартфоны, которые могу делать точно такие же замеры. Главное — правильно выбрать приложение! Нашли для вас удобный счетчик шагов: он позволяет измерять любую активность, будь то ходьба или бег, а также устанавливать дневную норму.

Смартфон будет отслеживать вашу активность при помощи встроенных датчиков, а это довольно точно. Внутри вас также ждут тренировочные режимы, во время работы которого будет вестись запись маршрута по GPS. Внутри есть масса полезных настроек вроде голосового сопровождения, подключения музыки из плеера и других опций, но самое главное — работает все бесплатно!

Удобный шагомер

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Чтение книг с переводом

Любите читать иностранную литературу, но хотите осилить ее в оригинале? Попробуйте эту читалку Smart Book: она умеет переводить слова с любого языка, позволяя изучать книги в исходном состоянии. Это удобно, так как вам не нужно искать версию на русском языке, читая литературу в оригинале чуть ли не сразу после ее выхода!

Книжный переводчик экономит время — вам не нужно переходить в другое приложение, копировать текст, так как все это доступно прямо в одном месте. Smart Book поддерживает все актуальные языки, а при необходимости может задействовать ChatGPT-4. Кроме того, можно скачивать книги в разных форматах.

Читалка с переводом книг

Бесплатная игра для телефона

Mountain Bike Xtreme — отличная гонка для Андроид в стиле Gravity Defied. Вам нужно управлять профессиональным байком в горах, проходя уровни со сложным рельефом. Поначалу будет сложно, но красивые локации и реалистичная механика вас быстро затянут! По сути, вы соревнуетесь с самим собой, а заодно прокачиваете свой мотоцикл, параллельно совершая крутые трюки, за которые начисляются бонусы.

Есть уровни с разной сложностью, которые порой даются непросто, но благодаря удобному управлению вы быстро набьете руку и доведете прохождение до автоматизма. Можете скачать Mountain Bike Xtreme на любой смартфон — она отлично запускается на устройствах со старым железом.

Гонки для Андроид