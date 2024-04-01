5 полезных приложений из Гугл Плей с высокой оценкой, которых не хватает в вашем смартфоне

  2. Темы
  3. Обзоры приложений
Иван Герасимов

Если заглянуть в Гугл Плей и открыть карточку любого приложения, то все они кажутся очень удобными и быстрыми, а в их функциональности нет сомнений. Однако стоит прокрутить страницу, как на глаза сразу же попадается низкая оценка и негативные комментарии пользователей. Чтобы в поисках софта не нарваться на некачественное ПО, загляните в нашу подборку. В нее мы включили только лучшие приложения с высоким рейтингом, а также наличием полезных функций и возможностью пользоваться бесплатно. Они подойдут для любого смартфона и определенно сделают его лучше!

5 полезных приложений из Гугл Плей с высокой оценкой, которых не хватает в вашем смартфоне. Отобрали для вас полезные приложения с высоким рейтингом. Фото.

Отобрали для вас полезные приложения с высоким рейтингом

ПОДПИШИСЬ НА СУНДУК АЛИ-БАБЫ В ТЕЛЕГРАМ, ЧТОБЫ ПЕРВЫМ УЗНАВАТЬ О СКИДКАХ

Как проверить состояние аккумулятора в смартфоне

Маркетплейсы пестрят обилием зарядных устройств для смартфона: каждый продавец предлагает неплохие недорогие адаптеры с высокой мощностью, которая на деле оказывается заметно ниже. Более того, иногда со временем она может снижаться или вызывать перегрев устройства, что негативно сказывается на сроке службы аккумулятора.

Как проверить состояние аккумулятора в смартфоне. Приложение полезно для старых устройств, у которых уже изношена батарея. Фото.

Приложение полезно для старых устройств, у которых уже изношена батарея

Проверить зарядку можно через приложение Charge Meter — она показывает всю статистику: напряжение, температуру и максимальную емкость аккумулятора, чтобы оценить примерный срок службы. Есть даже функция защиты от выгрузки, чтобы служба случайно не выгрузилась из памяти при неиспользовании. В платной версии предусмотрен виджет главного экрана, чтобы вы видели состояние аккумулятора постоянно.

Скачать Charge Meter

Вспоминаем, чем смартфоны 20 лет назад отличались от современных и что лучше

Какое радио для Андроид скачать

Наши читатели интересуются не только различными утилитами для настройки смартфона, но и вполне обычными приложениями. Например, для прослушивания радио, коих в Google Play можно найти невероятно много. Нашли для вас программу с простым названием FM Radio. Главная его фишка — огромный каталог радиостанций, который отсортированы по разным категориям: странам, жанрам, языкам и сетям.

Какое радио для Андроид скачать. Удобный радиоплеер позволяет найти любую станцию и слушать ее онлайн. Фото.

Удобный радиоплеер позволяет найти любую станцию и слушать ее онлайн

Приложение запоминает недавно прослушанные каналы и отображает их вверху страницы, а также позволяет добавить понравившиеся в Избранное или отыскать их по геолокации. У FM Radio удобный встроенный плеер с понятной навигацией и полное отсутствие каких-либо глюков и рекламы. Скорее скачивайте, чтобы слушать музыку на телефоне было удобнее!

Радио для Андроид

Шагомер для Андроид

Особым спросом в 2024 году пользуются фитнес-браслеты и смарт-часы, в первую очередь, из-за возможности считать шаги. При этом пользователи недооценивают собственные смартфоны, которые могу делать точно такие же замеры. Главное — правильно выбрать приложение! Нашли для вас удобный счетчик шагов: он позволяет измерять любую активность, будь то ходьба или бег, а также устанавливать дневную норму.

Шагомер для Андроид. Удобный шагомер считает не только шаги, но и другую активность. Фото.

Удобный шагомер считает не только шаги, но и другую активность

Смартфон будет отслеживать вашу активность при помощи встроенных датчиков, а это довольно точно. Внутри вас также ждут тренировочные режимы, во время работы которого будет вестись запись маршрута по GPS. Внутри есть масса полезных настроек вроде голосового сопровождения, подключения музыки из плеера и других опций, но самое главное — работает все бесплатно!

Удобный шагомер

Раскрученный Galaxy A55 начали продавать в России. Стоит ли его покупать, или есть Android-смартфоны лучше?

Чтение книг с переводом

Любите читать иностранную литературу, но хотите осилить ее в оригинале? Попробуйте эту читалку Smart Book: она умеет переводить слова с любого языка, позволяя изучать книги в исходном состоянии. Это удобно, так как вам не нужно искать версию на русском языке, читая литературу в оригинале чуть ли не сразу после ее выхода!

Чтение книг с переводом. В этом приложении можно читать книги и переводить их. Фото.

В этом приложении можно читать книги и переводить их

Книжный переводчик экономит время — вам не нужно переходить в другое приложение, копировать текст, так как все это доступно прямо в одном месте. Smart Book поддерживает все актуальные языки, а при необходимости может задействовать ChatGPT-4. Кроме того, можно скачивать книги в разных форматах.

Читалка с переводом книг

Бесплатная игра для телефона

Mountain Bike Xtreme — отличная гонка для Андроид в стиле Gravity Defied. Вам нужно управлять профессиональным байком в горах, проходя уровни со сложным рельефом. Поначалу будет сложно, но красивые локации и реалистичная механика вас быстро затянут! По сути, вы соревнуетесь с самим собой, а заодно прокачиваете свой мотоцикл, параллельно совершая крутые трюки, за которые начисляются бонусы.

Бесплатная игра для телефона. Крутая игра с простым управлением точно не оставит вас равнодушным. Фото.

Крутая игра с простым управлением точно не оставит вас равнодушным

Есть уровни с разной сложностью, которые порой даются непросто, но благодаря удобному управлению вы быстро набьете руку и доведете прохождение до автоматизма. Можете скачать Mountain Bike Xtreme на любой смартфон — она отлично запускается на устройствах со старым железом.

Гонки для Андроид

Теги
Лонгриды для вас
5 функций камеры Xiaomi, добавляющих крутые спецэффекты на фото и видео

Камера смартфонов Xiaomi не только делает детализированные фото и записывает классные видео, но и предлагает немало интересных фишек, позволяющих владельцу проявить свой креатив. Если вы из тех, кто хочет не просто сделать снимок или записать ролик, а желает превратить его в настоящее произведение искусства, то устройство предложит вам целый ряд опций. Сегодня расскажем о функциях камеры Xiaomi, многие из которых могут вас удивить.

Читать далее
Шикарные игры для Android, в которые можно играть совершенно бесплатно

Игры для смартфона — отдельная большая индустрия, которая постоянно радует нас новыми продуктами. Но несмотря на то, что над играми трудятся много людей они часто бывают бесплатными и от того не менее интересными. Чтобы вам всегда было во что поиграть, мы еженедельно собираем в одном месте самые интересные игры, которые не стыдно посоветовать. Все их пока еще можно скачать в Google Play. Поэтому, предлагаем вам немного расслабиться, зарядить аккумулятор и погрузиться в эти фантастические миры, созданные лучшими программистами мира.

Читать далее
Приложение Яндекс Музыки на Android теперь не узнать. Посмотрите, как оно изменилось после обновления

Компания Яндекс впервые почти за 10 лет сделала редизайн своего музыкального сервиса, в ходе которого не только изменился логотип, но и существенно обновилось само приложение Яндекс Музыки на Андроид. Команда стриминговой платформы в очередной раз прокачала рекомендательную систему, а еще поменяла местами отдельные пункты меню. Чтобы вы не запутались и смогли всесторонне оценить новую версию Яндекс Музыки, мы подготовили для вас небольшой обзор.

Читать далее