5 приложений для Андроид ТВ, которые сделают твой телевизор полезным

Телевизор со Смарт ТВ по умолчанию намного практичнее обычного. Каждый пользователь может установить в него несколько десятков приложений, включая обыкновенные мессенджеры, а также подключить периферию, чтобы не тратиться на игровые консоли и лишний раз не брать в руки телефон. Правда, как только долгожданный телевизор оказывается перед глазами многие впадают в ступор и не знают, что скачать из Play Market. Традиционно магазин приложений еще и не предлагает в рекомендациях ничего толкового, поэтому искать софт приходится самому. Чтобы не тратить время, загляните в нашу подборку — здесь все самое необходимое.

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Удобный плеер для видео на Андроид ТВ

Самым полезным видеоплеером для любых платформ по умолчанию считается VLC. Однако мы рекомендуем попробовать его добротную альтернативу — Vimu Media Player. Он имеет простой и симпатичный, но очень информативный внешний вид. При этом заметно, как добросовестно разработчики относятся к своему детищу — интерфейс просто летает! Можно смело скачать плеер даже на слабый кухонный телевизор.

Он поддерживает все популярные форматы видеофайлов и изображения, поэтому вы можете смело перекидывать любые файлы на ПК, не переживая за совместимость. В Vimu Media Player вас также ждет быстрый поиск, масса полезных настроек, смена озвучки и поддержка субтитров — после такого вы захотите установить приложение и на смартфон!

Удобный видеоплеер для ТВ

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Какой браузер скачать на Андроид ТВ

Андроид ТВ хоть и мало чем отличается от мобильной версии, но все же не предназначен для веб-серфинга. Тем не менее, если вам внезапно понадобился доступ в Интернет, то смело скачивайте браузер TV Bro на телевизор. Это одно из лучших приложений в этой категории! Он неплохо справляется с загрузкой страниц, просто настраивается и обладает удобной навигацией.

Кроме того, в TV Bro есть история поиска, поддержка закладок и встроенный менеджер загрузок, чего нет в Яндекс Браузере на Яндекс ТВ. Он полностью оптимизирован для больших экранов и работает с пультами, но для максимального удобства все же подключите беспроводную клавиатуру. Подойдет даже недорогая — например, от Ugreen.

Браузер для Андроид ТВ

ЦТВ — Цифровое ТВ на телевизор

Несмотря на доступность стриминговых сервисов, многие пользователи по-прежнему предпочитают обычное эфирное ТВ. Смотреть каналы можно совершенно бесплатно: вместо того, чтобы платить абонентскую плату, скачайте приложение ЦТВ. Это большой набор самых разных общедоступных телеканалов, которые не нужно настраивать. Вдобавок их можно удобно переключать прямо в приложении без необходимости включать режим эфирного ТВ.

Каналы грузятся быстро, внутри есть телепрограмма и возможность менять качество изображения. Это приложение идеально подойдет пользователям в возрасте, которые предпочитают смотреть основные ТВ-каналы — здесь собраны как раз все. Приложение очень простое и не расходует ресурсы, поэтому подойдет даже для старых ТВ-приставок.

Цифровое ТВ на телевизор

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Как поменять обои на Андроид ТВ

Пока вы не пользуетесь телевизором, оставив его в режиме ожидания, он может транслировать симпатичные заставки. Если подборки фотографий от Гугл вам не по душе, попробуйте Starfield TV Live Wallpaper. В нем собраны десятки анимированных скринсейверов звездного неба, которые прорисованы очень качественно, а также настраиваются по цвету и другим параметрам.

Кроме того, можете менять яркость или скорость движения элементов на экране, чтобы в темноте голова не кружилась. Приложение хоть и платное, но нереально полезное, тем более, что цена — всего 99 рублей с единоразовой оплатой. После этого сможете установить его на все устройства, чтобы они выглядели похожими по духу.

Заставка для Андроид ТВ

Скачать Телеграм для Андроид ТВ

Телеграм является основным мессенджером для многих из нас и один из способов им пользоваться — прямо на телевизоре. Стандартное приложение не подойдет, а вот его аналог Tevegram — без проблем. Он оптимизирован для пульта и безопасен, а вдобавок здесь есть быстро переключение между чатами. Интерфейс продуман очень грамотно, так что, в процессе использования будет задействован весь экран.

Войти в Телеграм на Смарт ТВ можно путем сканирования QR-кода, а после этого смотреть все данные, включая видео и фото. Он полностью русифицирован, а также поддерживает очистку кэша, что очень важно для телевизоров и приставок, которые имеют мало памяти. Как итог, вы получаете мощное альтернативное приложение Телеграм и можете лишний раз не пользоваться им на смартфоне.

Телеграм для телевизора