5 приложений для Андроид ТВ, которые сделают твой телевизор полезным

Телевизор со Смарт ТВ по умолчанию намного практичнее обычного. Каждый пользователь может установить в него несколько десятков приложений, включая обыкновенные мессенджеры, а также подключить периферию, чтобы не тратиться на игровые консоли и лишний раз не брать в руки телефон. Правда, как только долгожданный телевизор оказывается перед глазами многие впадают в ступор и не знают, что скачать из Play Market. Традиционно магазин приложений еще и не предлагает в рекомендациях ничего толкового, поэтому искать софт приходится самому. Чтобы не тратить время, загляните в нашу подборку — здесь все самое необходимое.
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Удобный плеер для видео на Андроид ТВ
Самым полезным видеоплеером для любых платформ по умолчанию считается VLC. Однако мы рекомендуем попробовать его добротную альтернативу — Vimu Media Player. Он имеет простой и симпатичный, но очень информативный внешний вид. При этом заметно, как добросовестно разработчики относятся к своему детищу — интерфейс просто летает! Можно смело скачать плеер даже на слабый кухонный телевизор.
Он поддерживает все популярные форматы видеофайлов и изображения, поэтому вы можете смело перекидывать любые файлы на ПК, не переживая за совместимость. В Vimu Media Player вас также ждет быстрый поиск, масса полезных настроек, смена озвучки и поддержка субтитров — после такого вы захотите установить приложение и на смартфон!
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Какой браузер скачать на Андроид ТВ
Андроид ТВ хоть и мало чем отличается от мобильной версии, но все же не предназначен для веб-серфинга. Тем не менее, если вам внезапно понадобился доступ в Интернет, то смело скачивайте браузер TV Bro на телевизор. Это одно из лучших приложений в этой категории! Он неплохо справляется с загрузкой страниц, просто настраивается и обладает удобной навигацией.
Кроме того, в TV Bro есть история поиска, поддержка закладок и встроенный менеджер загрузок, чего нет в Яндекс Браузере на Яндекс ТВ. Он полностью оптимизирован для больших экранов и работает с пультами, но для максимального удобства все же подключите беспроводную клавиатуру. Подойдет даже недорогая — например, от Ugreen.
ЦТВ — Цифровое ТВ на телевизор
Несмотря на доступность стриминговых сервисов, многие пользователи по-прежнему предпочитают обычное эфирное ТВ. Смотреть каналы можно совершенно бесплатно: вместо того, чтобы платить абонентскую плату, скачайте приложение ЦТВ. Это большой набор самых разных общедоступных телеканалов, которые не нужно настраивать. Вдобавок их можно удобно переключать прямо в приложении без необходимости включать режим эфирного ТВ.
Каналы грузятся быстро, внутри есть телепрограмма и возможность менять качество изображения. Это приложение идеально подойдет пользователям в возрасте, которые предпочитают смотреть основные ТВ-каналы — здесь собраны как раз все. Приложение очень простое и не расходует ресурсы, поэтому подойдет даже для старых ТВ-приставок.
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Как поменять обои на Андроид ТВ
Пока вы не пользуетесь телевизором, оставив его в режиме ожидания, он может транслировать симпатичные заставки. Если подборки фотографий от Гугл вам не по душе, попробуйте Starfield TV Live Wallpaper. В нем собраны десятки анимированных скринсейверов звездного неба, которые прорисованы очень качественно, а также настраиваются по цвету и другим параметрам.
Кроме того, можете менять яркость или скорость движения элементов на экране, чтобы в темноте голова не кружилась. Приложение хоть и платное, но нереально полезное, тем более, что цена — всего 99 рублей с единоразовой оплатой. После этого сможете установить его на все устройства, чтобы они выглядели похожими по духу.
Скачать Телеграм для Андроид ТВ
Телеграм является основным мессенджером для многих из нас и один из способов им пользоваться — прямо на телевизоре. Стандартное приложение не подойдет, а вот его аналог Tevegram — без проблем. Он оптимизирован для пульта и безопасен, а вдобавок здесь есть быстро переключение между чатами. Интерфейс продуман очень грамотно, так что, в процессе использования будет задействован весь экран.
Войти в Телеграм на Смарт ТВ можно путем сканирования QR-кода, а после этого смотреть все данные, включая видео и фото. Он полностью русифицирован, а также поддерживает очистку кэша, что очень важно для телевизоров и приставок, которые имеют мало памяти. Как итог, вы получаете мощное альтернативное приложение Телеграм и можете лишний раз не пользоваться им на смартфоне.