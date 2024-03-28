Что дает подписка Озон Премиум и как ее подключить за 1 рубль, чтобы экономить на покупках

Ozon — один из самых популярных маркетплейсов в России, который нередко предлагает покупателям самые выгодные цены на товары. Нередко они бывают даже ниже, чем на АлиЭкспресс, например, на смартфоны и бытовую технику. Однако наверняка вы видели, что Интернет-магазин предлагает сэкономить еще больше, если подключить Озон Премиум. Многим эта подписка кажется избыточной на фоне уже имеющихся, а еще возникают вопросы насчет ее целесообразности. Можно ли сэкономить с Озон Премиум, что вообще дает этот сервис и можно ли его подключить бесплатно в качестве пробы? Здесь вся самая актуальная информация.

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Зачем нужен Озон Премиум

Озон Премиум — это платная подписка для покупателей, которую можно подключить по желанию. В нее входят различные бонусы от маркетплейса, состав которых может со временем меняться и отличаться в зависимости от региона. В первую очередь, подписка дает пользователям бесплатную доставку продуктов Ozon Fresh — она стоит от 99 до 299 рублей. В целом, эта опция уже помогает отбить стоимость подписки, если предпочитаете онлайн-покупки обычным магазинам.

Также в Озон Премиум доступна бесплатная доставка курьером при заказе от 499 рублей. Благодаря ей вам не придется ходить в пункт выдачи и переплачивать. Однако опция не распространяется на крупногабаритные товары, поэтому при заказе бытовой техники или мебели вам все же придется заплатить за доставку.

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Что входит в Озон Премиум

Преимущество Озон Премиум еще и в раннем доступе к распродажам. Подписчики получают уникальную возможность покупать на Озон со скидкой, не дожидаясь начала акций. Как ни крути, это важно, так как иногда товары в нужной комплектации или цвете заканчиваются очень быстро. Если этого вам мало, возможно, будут полезны бесплатные подписки из Озон Премиум.

Онлайн-кинотеатр KION бесплатно . Подписка на него будет действовать до тех пор, пока у вас активен Ozon Premium. Экономия — 249 рублей.

. Подписка на него будет действовать до тех пор, пока у вас активен Ozon Premium. Экономия — 249 рублей. МТС Премиум на 1 месяц для новых пользователей. Туда входит не только МТС Музыка и книжный сервис Строки, но и кое-какие бонусы для абонентов оператора. Например, анти-спам и пакет трафика на 50 Гб.

для новых пользователей. Туда входит не только МТС Музыка и книжный сервис Строки, но и кое-какие бонусы для абонентов оператора. Например, анти-спам и пакет трафика на 50 Гб. Бесплатные уведомления по Озон Карте , чтобы не платить 59 рублей в месяц, а также кэшбэк на рестораны и фастфуд 5%.

, чтобы не платить 59 рублей в месяц, а также кэшбэк на рестораны и фастфуд 5%. Бесплатный возврат товара курьером до 60 дней без посещения пункта выдачи заказов.

А еще при наличии Озон Премиум начисляются премиальные баллы за покупки. Они суммируются с обычными и их можно обменять по курсу 4 к 1. Подойдут даже баллы продавца, которые зачастую просто не используются и сгорают. Пожалуй, этого уже более чем достаточно, чтобы стоимость Озон Премиум отбилась.

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Как подключить Озон Премиум за 1 рубль

Если вам эта платная опция кажется выгодной, но рисковать вы не хотите, можете подключить Озон Премиум за 1 рубль. Вы можете опробовать все преимущества по символической цене прежде чем платить 199 рублей в месяц или 1790 рублей в год. Сделать это могут все, кто ранее не подключал Озон Премиум или давно им не пользовался.

Зайдите в приложение Озон.

Перейдите на вкладку «Профиль».

Нажмите на баннер «Ozon Premium».

Внизу нажмите «Подключить» и следуйте инструкциям.

Также сделать Озон Премиум за 1 рубль можно пройдя по этой ссылке. Просто оплачиваете покупку как обычно, после чего подписка автоматически активируется на вашем аккаунте.

Озон Премиум за 1 рубль

Как отключить Озон Премиум

После того, как срок действия пробной подписки закончится, вам предстоит оплатить ее по полной стоимости. Чтобы деньги не списали без вашего ведома, рекомендую отключить Озон Премиум заранее. Вот как это делается.

Перейдите в приложение Озон и нажмите на иконку профиля.

Затем пролистайте до раздела «Ozon Premium».

Нажмите «Управление подпиской», затем — «Отменить подписку» и подтвердите действие.

Обратите внимание, что Озон Премиум отключится в день отмены подписки, а вернуть деньги можно только в том случае, если она была подключена на 12 месяцев. При этом вам вернут не более 92% стоимости, так что, позаботьтесь об этом заранее.

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Как видите, выгода от Озон Премиум предельно очевидна. Сам маркетплейс отмечает, что можно сэкономить в среднем 724 рубля, но выгода может быть и больше, если вы пользуетесь Озон Картой. Кроме того, Озон Премиум входит в состав подписки Газпром Бонус, так что, сэкономить можно еще больше. О том, как это сделать, читайте в нашем материале.