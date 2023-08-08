5 приложений для пожилых, которые обязательно нужно установить на Android-смартфон

Настройка смартфона — очень важное мероприятие, особенно если дело касается человека в возрасте. Помимо изменения шрифта, отключения лишних уведомлений и активации функций для людей с особенностями здоровья необходимо скачать приложения для пожилых. И тут важно не переусердствовать, чтобы пользователь не запутался в огромном количестве программ на главном экране. Базовые приложения Android вроде карт и браузеров есть на всех смартфонах, поэтому поиск альтернатив — дело факультативное. Мы же рассмотрим программы, которых по умолчанию нет, но их обязательно нужно установить.

Приложения мессенджеров на Андроид

Пожилой человек всегда должен оставаться на связи, поэтому как бы он ни относился к «этим вашим интернетам», в первую очередь нужно установить мессенджеры для Андроид. Это может быть хоть WhatsApp, хоть Telegram, хоть даже Viber. Все они одинаково удобны, а при выборе конкретного приложения необходимо исходить из того, каким мессенджером чаще всего пользуются собеседники пенсионера.

Скачать WhatsApp на Android

Скачать Telegram на Android

Обычно выбор падает на WhatsApp, но опять же в этом деле функциональность не играет определяющую роль. Главное, чтобы пожилой человек мог общаться в рамках одного приложения и не распылялся на несколько программ.

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Госуслуги на телефоне Андроид

Пожалуй, главным приложением для пенсионеров в нашей стране является программа Госуслуги. Она агрегирует почти весь перечень услуг, которые можно получить от государственных учреждений, не выходя из дома. Записаться на прием к врачу, проверить льготы, получить извещение о состоянии лицевого счета в СФР — все это можно сделать через одно приложение.

Скачать Госуслуги на Android

Устанавливая Госуслуги на телефон, важно не оставлять пожилого человека наедине с приложением. Внутри программы много вкладок, поэтому рядовой пенсионер, скорее всего, плюнет на все его возможности сразу после первого запуска. Чтобы этого не произошло, вы должны вместе изучить главные функции, которыми чаще всего будет пользоваться пожилой человек.

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Бесплатный диагноз по симптомам

В силу возрастных особенностей пожилой человек должен уделять особое внимание своему здоровью. Для записи на прием к врачу нужны Госуслуги, а поставить предварительный диагноз сможет приложение Symptomate, сертифицированное в Европейском союзе.

Скачать Symptomate на Android

Для определения диагноза программа просит пользователя заполнить краткую анкету, указать симптомы и ответить на несколько вопросов. Ровно так же проходит консультация с настоящим врачом, только Symptomate делает это бесплатно и на месте. При возникновении малейших подозрений на возникновение серьезного заболевания приложение предлагает обратиться к врачу, указывая необходимый профиль специалиста.

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Приложение для приема таблеток

Продолжая тему здоровья, нельзя не отметить тот факт, что пенсионеры представляют собой категорию людей, которые чаще других вынуждены принимать лекарственные препараты. Чтобы лечение было продуктивным, ни в коем случае нельзя останавливать курс. В этом поможет приложение Medisafe.

Скачать MediSafe на Android

Medisafe — это приложение для приема лекарств. После предварительной настройки программа будет напоминать, когда нужно пить таблетки. А настройка выполняется в два счета. Пользователю достаточно зарегистрировать название препарата, дозу и частоту приема. Также необходимо убедиться, что на телефон приходят уведомления.

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Игры для тренировки мозга

Наконец, в пожилом возрасте важно поддерживать мыслительную активность, чтобы оттянуть старость. С этой целью потребуется приложение для мозга и памяти. Одно из таких — NeuroNation.

Скачать NeuroNation на Android

Программа предлагает несколько видов тренировок, помогающих развить, память, концентрацию, внимание и логику. Всего в NeuroNation представлено 34 упражнения, которые усложняются по мере прохождения курса. Пользуйтесь этой игрой для тренировки мозгов каждый день, и тогда вы еще долго будете ого-го!