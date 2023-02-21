5 самых легких браузеров для слабых смартфонов на Android

Каждый из нас пользуется браузером на телефоне, чтобы искать информацию в интернете. И сегодня по своей функциональности веб-обозреватели на Android почти не отличаются от аналогичных программ для ПК. Но есть проблема: на слабых смартфонах подобные приложения работают очень медленно из-за своей прожорливости. Единственный выход из ситуации — скачать легкий браузер, который будет занимать мало места и порадует низким уровнем потребления ресурсов.

Скачать Яндекс Браузер Лайт

Стандартный браузер Яндекса — один из самых перегруженных веб-обозревателей в принципе. Российская компания интегрировала в него кучу сервисов, ненужных обывателю. Если вы придерживаетесь того же мнения, то установите Яндекс Браузер Лайт — облегченную версию приложения без дополнительных эффектов, которые потребляют ресурсы смартфона.

Скачать Yandex Browser Lite

Размер браузера составляет менее 2 Мб, а его главная страница представляет из себя панель быстрого доступа к нужным сайтам без сложных анимаций и вкладок с новостями. В приложении нет Алисы и других сервисов Яндекса. Более того, этот браузер даже не сохраняет историю поиска и посещений. Анонимность и легкость — то что нужно.

Маленький браузер Via Browser

Среди легких браузеров для Андроид особое место занимает Via Browser. Это приложение постоянно попадает в рейтинги веб-обозревателей, так что и мы не могли обойти его стороной. Размер программы — 1.5 Мб, а внутри — минималистичный интерфейс, где нет даже панели быстрого доступа. Но зачем она нужна, если можно самостоятельно добавить сайт в закладки и открывать его через специальный раздел меню?

Скачать Via Browser

В отличие от Яндекс Браузер Лайт, Via Browser предлагает больше настроек. Здесь есть ночная тема, режим инкогнито и регулировка главной страницы. В то же время внутри приложения нет ничего, что могло бы нагружать и без того слабый смартфон. Страницы открываются быстро, а при желании можно включить экономию трафика, чтобы и пакет гигабайтов не израсходовать, и увеличить скорость работы.

Pure Web Browser — быстрый браузер для Андроид

Pure Web Browser является легким браузером лишь относительно, ведь весит он 6 Мб. Это все равно в 10 раз меньше размера обычных приложений для выхода в интернет, но много для маленьких браузеров. Тем не менее, к скорости работы Pure Web Browser нет никаких вопросов: страницы открываются быстро, чему помимо прочего способствует блокировщик рекламы, а плавные анимации сглаживают переход между сайтами.

Скачать Pure Web Browser

Также этот браузер для телефона богат настройками и дополнительными функциями. Помимо блокировщика рекламы стоит упомянуть принудительное отключение изображений, а также сохранение страниц для офлайн-просмотра в качестве PDF-файла.

Удобный браузер OH Web Browser

Возвращаясь к по-настоящему легким браузерам, поговорим про OH Web Browser. Размер приложения — 3 Мб, а внутри него такой минимализм, что мог бы позавидовать даже маленький браузер Яндекса. На главную страницу можно вынести сайты для быстрого доступа, но больше ни один элемент меню не нагружает слабый процессор вашего телефоне.

Скачать OH Web Browser

Даже меню настроек OH Web Browser открывается поверх запущенной вкладки ради экономии оперативной памяти. В то же время нельзя сказать, что этот быстрый браузер для телефона лишен каких-то полезных функций. Все на месте: переводчик, сохранение страниц, темный режим, инкогнито, настройки отображения сайтов для удобного чтения. Кроме того, есть куча параметров кастомизации веб-обозревателя на случай, если вы захотите сделать его уникальным.

Stargon Browser — легкий браузер для Андроид

Напоследок скажем несколько слов о браузере Stargon. Это маленький веб-обозреватель, чей размер составляет всего 3 Мб. Приложение имеет настраиваемую панель быстрого доступа, от использования которой при желании можно отказаться, удалив все рекомендованные сайты. В меню есть огромное количество настроек сайтов, позволяющих увеличить скорость загрузки страниц, не говоря уже о таких привычных опциях, как изменение шрифта на телефоне.

Скачать Stargon Browser

В приложении реализовано несколько анимаций для плавного перехода между сайтами, а главным достоинством этого быстрого браузера на Андроид является управление жестами. Здесь даже есть принудительный зум текста, который не работает в большинстве веб-обозревателей от других разработчиков. Но, чтобы познакомиться со всеми особенностями легкого браузера, его нужно скачать самостоятельно. Вперед!