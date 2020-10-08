Через несколько недель Google сделает свои сервисы намного безопасней

Когда мы говорим о безопасности смартфонов, можно всегда добавлять, что лишней она не будет. Именно это подталкивает компании постоянно придумывать что-то новое и реализовывать это в своих устройствах и сервисах. Несмотря на проблемы, которые Google сейчас испытывает с антимонопольными расследованиями в отношении нее, компания не забывает прокачивать свою секьюрность. Это доказывает тот факт, что она готовит новое серьезное обновление своих сервисов, которое обеспечит пользователей большим комфортом. Им просто не придется так тщательно следить за безопасностью. А заодно Google предложит несколько решений, которые просто сделают сервисы более функциональными. Так чего нам ждать от компании?

Повышение безопасности Google

Усилия Google по повышению безопасности теперь включают более четкие и надежные предупреждения о безопасности учетных записей, больший контроль над местоположением и улучшенную анонимность для Ассистента.

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Интернет-гигант собирается выпустить переработанные предупреждения безопасности, которые появляются в его различных приложениях. Предупреждения не только будут более «заметны», но и станут намного более устойчивыми к подделкам. Вам просто не придется беспокоиться о том, что электронное письмо или системное уведомление, которое вы получите от Google, на самом деле сможет выманить у вас конфиденциальные данные. Эта функция впервые появится в «ближайшие недели» и станет еще более доступной в начале 2021 года.

Как отключить доступ к местоположению

Если вы переживаете из-за того, что кто-то сможет получить доступ к вашей геопозиции, то Google позаботится о том, чтобы этого не произошло. Для этого компания добавляет возможность вручную редактировать историю местоположений на временной шкале.

С помощью этой функции вы сможете добавлять или редактировать места, которые вы посетили, «всего в несколько нажатий» Это дает сразу два преимущества. С одной стороны, это может повысить точность данных о вашем местоположении тогда, когда это будет вам нужно. А с другой стороны, это позволит скрыть, где находится ваш дом, офис или другие места, которые вы не хотите афишировать для посторонних, включая Google.

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Гостевой режим Google Ассистент

Google Ассистент очень удобен и в последнее время набирает все большую популярность. Во многом это связано с тем, что он размещается во все большем количестве устройств и развивается едва ли не быстрее ассистентов других производителей электроники. Даже сильно прибавившая в последнее время Siri все равно до сих пор сильно уступает в функциональности.

Теперь Google Assistant добавит гостевой режим. Произойдет это так же, как и остальные нововведения, в «ближайшие недели». Если вы включите этот режим, команды не будут связаны с учетной записью Google. То есть вы сможете задавать вопросы или просить что-то сделать и это не будет никак связано с вашей историей.Получится что-то вроде конфиденциального режима, но существенно более продвинутого.

Это может быть полезно для повседневных целей, например, для выбора особого подарка, информацию о котором вы не хотите раскрыть перед членами семьи раньше времени. Так же это позволить задать поисковику вопросы, которые можно назвать неловкими. А еще это позволит скрыть ваши запросы и тонкости вашей жизни от потенциальных злоумышленников. В общем, это будет полезно в тех случаях, когда вы не захотите раскрывать подробности вашей жизни или когда передадите смартфон другому человеку, и не захотите, чтобы его использование влияло на вашу учетную запись.

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Могут ли взломать мой аккаунт

Конечно, если кто-то захочет взломать ваш аккаунт и у него будет достаточно знаний и умений, то он сможет это сделать. То есть новые системы безопасности и другие меры не смогут сами по себе остановить взлом аккаунтов Google или фишинговые атаки. Их задача в том, чтобы помочь вам быстрее отреагировать и ограничить доступ к данным, которые собирают успешные злоумышленники. Изменения местоположения и Ассистента также представляют собой важные улучшения конфиденциальности, если вы беспокоитесь, что кто-то может проявить чрезмерное нездоровое любопытство к вашей личной жизни.

Говорят, что системы защиты не успевают за средствами взлома. Это логично и лишний раз доказывается тем, что взломы все равно происходят. Конечно, в любой системе безопасности самым слабым звеном будет человек, который просто может ”спалить” свои пароли, и тогда уже никакие средства защиты не сработают. При некоторой сноровке мошенники могут преодолеть даже двухфакторную аутентификацию.

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Вот только это не означает, что Google и другие компании, с которыми мы делимся своими данными, не должны бороться за их сохранность. Именно поэтому такие шаги и нововведения всегда приветствуются. Тем более, что они не требуют от нас большого количества сложных действий. По большому счету мы просто продолжаем пользоваться сервисами, а они как-то сами собой становятся все более и более безопасными.