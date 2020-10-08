Через несколько недель Google сделает свои сервисы намного безопасней

  2. Темы
  3. Обзоры приложений
Артем Сутягин 0

Когда мы говорим о безопасности смартфонов, можно всегда добавлять, что лишней она не будет. Именно это подталкивает компании постоянно придумывать что-то новое и реализовывать это в своих устройствах и сервисах. Несмотря на проблемы, которые Google сейчас испытывает с антимонопольными расследованиями в отношении нее, компания не забывает прокачивать свою секьюрность. Это доказывает тот факт, что она готовит новое серьезное обновление своих сервисов, которое обеспечит пользователей большим комфортом. Им просто не придется так тщательно следить за безопасностью. А заодно Google предложит несколько решений, которые просто сделают сервисы более функциональными. Так чего нам ждать от компании?

Google

Google относится к тем компаниям, которые стараются прибавить в безопасности.

Повышение безопасности Google

Усилия Google по повышению безопасности теперь включают более четкие и надежные предупреждения о безопасности учетных записей, больший контроль над местоположением и улучшенную анонимность для Ассистента.

В октябрьском обновлении Android 11 Google исправила раздражающую ошибку

Интернет-гигант собирается выпустить переработанные предупреждения безопасности, которые появляются в его различных приложениях. Предупреждения не только будут более «заметны», но и станут намного более устойчивыми к подделкам. Вам просто не придется беспокоиться о том, что электронное письмо или системное уведомление, которое вы получите от Google, на самом деле сможет выманить у вас конфиденциальные данные. Эта функция впервые появится в «ближайшие недели» и станет еще более доступной в начале 2021 года.

Как отключить доступ к местоположению

Если вы переживаете из-за того, что кто-то сможет получить доступ к вашей геопозиции, то Google позаботится о том, чтобы этого не произошло. Для этого компания добавляет возможность вручную редактировать историю местоположений на временной шкале.

Безопасность

Повышение безопасности важно даже на современном высоком уровне развития тезнологий.

С помощью этой функции вы сможете добавлять или редактировать места, которые вы посетили, «всего в несколько нажатий» Это дает сразу два преимущества. С одной стороны, это может повысить точность данных о вашем местоположении тогда, когда это будет вам нужно. А с другой стороны, это позволит скрыть, где находится ваш дом, офис или другие места, которые вы не хотите афишировать для посторонних, включая Google.

В Google рассказали, как ускорить Google Chrome

Гостевой режим Google Ассистент

Google Ассистент очень удобен и в последнее время набирает все большую популярность. Во многом это связано с тем, что он размещается во все большем количестве устройств и развивается едва ли не быстрее ассистентов других производителей электроники. Даже сильно прибавившая в последнее время Siri все равно до сих пор сильно уступает в функциональности.

Теперь Google Assistant добавит гостевой режим. Произойдет это так же, как и остальные нововведения, в «ближайшие недели». Если вы включите этот режим, команды не будут связаны с учетной записью Google. То есть вы сможете задавать вопросы или просить что-то сделать и это не будет никак связано с вашей историей.Получится что-то вроде конфиденциального режима, но существенно более продвинутого.

Google

Google не просто запирает свои сервисы.

Это может быть полезно для повседневных целей, например, для выбора особого подарка, информацию о котором вы не хотите раскрыть перед членами семьи раньше времени. Так же это позволить задать поисковику вопросы, которые можно назвать неловкими. А еще это позволит скрыть ваши запросы и тонкости вашей жизни от потенциальных злоумышленников. В общем, это будет полезно в тех случаях, когда вы не захотите раскрывать подробности вашей жизни или когда передадите смартфон другому человеку, и не захотите, чтобы его использование влияло на вашу учетную запись.

Обновление Google Pay может произойти совсем скоро

Могут ли взломать мой аккаунт

Конечно, если кто-то захочет взломать ваш аккаунт и у него будет достаточно знаний и умений, то он сможет это сделать. То есть новые системы безопасности и другие меры не смогут сами по себе остановить взлом аккаунтов Google или фишинговые атаки. Их задача в том, чтобы помочь вам быстрее отреагировать и ограничить доступ к данным, которые собирают успешные злоумышленники. Изменения местоположения и Ассистента также представляют собой важные улучшения конфиденциальности, если вы беспокоитесь, что кто-то может проявить чрезмерное нездоровое любопытство к вашей личной жизни.

Фишинг

Расслабляться все равно нельхя

Говорят, что системы защиты не успевают за средствами взлома. Это логично и лишний раз доказывается тем, что взломы все равно происходят. Конечно, в любой системе безопасности самым слабым звеном будет человек, который просто может ”спалить” свои пароли, и тогда уже никакие средства защиты не сработают. При некоторой сноровке мошенники могут преодолеть даже двухфакторную аутентификацию.

Расскажите в нашем Telegram-чате, как вы боретесь за безопасность своих данных.

Вот только это не означает, что Google и другие компании, с которыми мы делимся своими данными, не должны бороться за их сохранность. Именно поэтому такие шаги и нововведения всегда приветствуются. Тем более, что они не требуют от нас большого количества сложных действий. По большому счету мы просто продолжаем пользоваться сервисами, а они как-то сами собой становятся все более и более безопасными.

Теги
Новости по теме
С Новым годом, друзья!
Чёрный экран в Google Chrome? Как исправить
«F & M» — новый альбом от вокалиста Rammstein
Лонгриды для вас
Что ещё, кроме животных, можно смотреть в 3D в Google

«Смотреть 3д животных». Именно этот запрос на протяжении нескольких недель оставался самым популярным в Google, а наша инструкция, в которой мы подробно расписали, что и как, до сих удерживает первое место по количеству прочтений среди наших читателей. Почему? Причин на самом деле может быть много, причём одна вполне может сочетаться с другой. Это и использование дополненной реальности, и смертная скука в условиях самоизоляции, и просто банальный интерес. Ведь, откровенно говоря, мало кому удавалось посмотреть на настоящего тигра не издалека. Однако смотреть в Google можно не только животных, но и много чего ещё.

Читать далее
Как установить пароль на любое приложение Android-смартфона

Безопасность буквально всего сегодня встала во главу угла. Люди пользуются паролями для разблокировки телефона, ставят дополнительные блокировки на учетные записи и шифруют все остальные части телефона, которые только можно зашифровать. В итоге, остаются только приложения, которые не всегда могут поставить пароль сами на себя и это приводит к тому, что они меньше защищены. Пользователям это не нравится, поэтому я хочу рассказать, как блокировать приложения от посторонних глаз и как это можно сделать стандартными средствами Android, а также при помощи сторонних приложений. В некоторых случаях производители сами побеспокоились и сделали все, как надо. Правда, мало кто знает, как пользоваться этими функциями.

Читать далее
Дата выхода Android 11 и крутая функция для смартфонов: итоги недели

Уходящая неделя принесла нам новый способ обмена файлами между Android-смартфонами. Теперь мы можем пересылать друг другу файлы, как владельцы iPhone через AirDrop. Только функция называется Nearby Sharing. А еще на этой неделе Google случайно засветила дату официального выхода новой Android 11. Все это очень интересно, но не стоит забывать о выходе нового процессора, частота которого теперь превышает 3 ГГц. Это настоящий психологический рубеж, который открывает новые горизонты для смартфонов будущего. Посмотрим, что будет дальше, а пока давайте обсудим новости этой недели.

Читать далее

Новый комментарий