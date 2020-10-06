Обновление Google Pay может произойти совсем скоро

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Артем Сутягин 0

В последнее время в моей жизни стало как-то очень много Индии. Я говорю о том, что именно этой страны касаются новости, о которых я хочу рассказать. На этот раз новости тоже касаются именно Индии. Только говорить мы будем не о новых смартфонах и не о том, что именно там находится максимально лакомый для всех производителей рынок. На этот раз новости будут касаться финансовой сферы, а именно того, как будет работать Google Pay и почему именно Индия стала в этом направлении локомотивом технологий. Несмотря на проблемы, которые не так давно возникли с платежными сервисами в этой стране, скоро все может измениться для нас с вами. Давайте разбираться, что к чему.

Google Pay

Google Pay очень популярен, чтобы его изменения остались незамеченными.

Обновление Google Pay

Не все знают, но платежный сервис Google Pay, который известен во всем мире, имеет не так много общего с Google Pay, который работает на территории Индии. Эта огромная страна получила свой инструмент, который несколько отличается от мирового.

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Индийское приложение Google Pay недавно было переработано с помощью Flutter, кроссплатформенной системы приложений Google. У нас с вами есть некоторые скриншоты, которые показывают, что нас ждет. Поделился этими скриншотами в Twitter Мишаал Рахман из XDA. Глядя на приведенные примеры, становится понятно, что Google, скоре всего, в ближайшее время прекратит поддержку текущего приложения Pay. Речь о той версии этого приложения, которое работает во всем мире. Ему на смену придет приложение Google Pay India, которое теперь работает на Flutter.

Pay

Вот что мы знаем об обновлении Google Pay

Если вы не совсем понимаете, о чем речь, и не знаете, о том, что за отдельное приложение для Индии, приведу небольшую справку. Одно и то же приложение Google Pay используется во всем мире, за исключением Индии, где есть собственное приложение Google Pay. Изначально это приложение было представлено еще в далеком 2017 году. Тогда оно получило название Tez, но потом компания решила не мудрить и поменяла название на более привычное. Так приложение для Индии тоже стало называться Google Pay, но это отдельное приложение. Пусть это не вводит вас в заблуждение.

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Новая версия Google Pay

Что касается изменений платежного сервиса, то в последней версии приложения Google Pay добавлен новый экран, предлагающий пользователям ”загрузить новый Google Pay”. Нажатие соответствующей кнопки перенаправляет вас в магазин приложений Google Play.

GPay

А вы пользуетесь Google Pay?

Именно так вы можете получить новое приложение, которое пока используется только для рынка Индии. Для Google есть смысл перевести всех пользователей на новое приложение, поскольку она только что вложилась в переписывание Flutter для этого приложения. Да и просто, текущий способ работы уже устарел.

Что касается приложения Google Pay для Индии, то оно пока имеет некоторые ограничения, которые сводятся к географии. В скором времени это изменится, но нам не особо важно, что индийцы теперь смогут более свободно пользоваться оплатой смартфоном. Зато нам очень интересно, что мы все с большой долей вероятности уже совсем скоро получим новое приложение для оплаты.

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Сказать с точностью, когда это случится, пока нельзя, но понятно, что ждать надо будет не долго. В итоге у нас будет новое средство оплаты. Принципиально ничего не изменится, но зато все будет работать по-новому, а переход мы почти не заметим.

Приложения для электронных платежей

Что касается платежей в Индии, там назревает очень интересная ситуация. Не так давно Google заблокировала на территории страны местный платежный сервис. Блокировка продержалась буквально чуть-чуть, но владелец сервиса был очень недоволен. В итоге местные стартапы пошли на беспрецедентный шаг.

Оплата телефоном

У Google Pay хватает конкурентов и надо «держать марку».

Они не просто договорились о встрече, но и обсудили на ней положение дел в стране и даже выразили желание объединить усилия в создании своей полной альтернативы для смартфонов. В итоге, Google может недосчитаться пользователей своей платежной системы.

Скоро Google может лишиться большой части пользователей Google Pay

Пока рано говорить о том, во что это выльется, но такие ситуации играют нам только на руку. Любой скандал и любые претензии к сервисам, приложениям и операционным системам ведут к активации конкурентов и, как следствие, к попыткам сделать продукт лучше. Сложно сказать, что можно улучшить в Google Pay, но если сервис будет работать чуть быстрее и чуть стабильнее, это уже будет хорошо.

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