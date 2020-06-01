Как Google Assistant помогает мне каждый день. Полезные команды

Я уже давно активно пользуюсь Google Ассистентом, а потому каждое обновление, которое расширяет его функциональные возможности, я принимаю очень близко к сердцу. Возможность вернуть деньги за ошибочно купленный софт, зачитывание вслух текста на открытых веб-страницах, голосовое управление интерфейсом в Google Chrome – всё это в своё время очень меня порадовало. Однако я прекрасно понимаю, что возвращать приложения в Google Play каждый день вам вряд ли придётся, поэтому решил составить подборку наиболее популярных вопросов, с которыми я обращаюсь к Ассистенту сам. Возможно, они окажутся полезны и вам.

Что умеет OK Google

Google Ассистент очень хорошо ориентируется в датах, в отличие от меня. Поэтому благодаря ему я вообще не открываю календарь, сверяясь исключительно с ним. Google Ассистент отлично знает, какой день недели приходится на определённую дату, сколько дней осталось до конкретного события, а также обладает прекрасной памятью и может запомнить дни рождения ваших близких, если у вас с этим проблемы. Вот команды по этой теме:

Окей, Google, сколько дней осталось до Нового года? (можно заменить на любой другой праздник)

до Нового года? (можно заменить на любой другой праздник) Окей, Google, какое число будет через 30 дней?

через 30 дней? Окей, Google, напомни поздравить бабушку с днём рождения 30 августа

поздравить бабушку с днём рождения 30 августа Окей, Google, какой день недели будет 1 января 2034 года?

OK Google конвертер валют

Google Ассистент не только хорошо ориентируется в датах, но и в величинах, прекрасно переводя одну в другую. Ему неважно, что это будет: деньги, расстояния, вес или что-то ещё. Ассистент предельно точно произведёт расчёты, основываясь на самых последних данных, что очень актуально при переводе валют.

Окей, Google, сколько граммов в 13 унциях?

в 13 унциях? Окей, Google, сколько будет 3348 долларов в юанях?

Окей, Google, сколько столовых ложек в одной чашке?

Окей, Google, сколько миллиметров в 24 километрах?

OK Google как считать

Google Ассистент обладает встроенным калькулятором и может решать несложные задачи по математике. Конечно, до квадратных уравнений, которые решает «Google Объектив», ему ещё далеко, а вот сложение, вычитание и умножение ему даются очень хорошо. Помню, таким образом, например, я считал, сколько долларов должен заплатить в турецком ресторане, где цены были указаны в лирах. Если бы не Google Ассистент, допускаю, что меня могли обмануть, но, к счастью, этого не случилось. Правда, тут лучше формулировать запросы максимально простым языком:

Окей, Google, 321 минус 18%

Окей, Google, раздели 556 на полтора

Окей, Google, сколько дюжин в двух тысячах

Команды OK Google

Несмотря на то что вычисления – это явно конёк Google Ассистента, с его помощью я ищу и другую информацию. Например, благодаря высокой информированности он способен искать очень точечные сведения вроде номеров телефонов различных организаций, общественного транспорта, который ходит в том или ином направлении (работает не везде) и даже показывает актуальную сводку о заражениях коронавирусом.

Окей, Google, назови время вылета

Окей, Google, сколько заражённых коронавирусом в России?

Окей, Google, какой транспорт идёт до центра города?

Окей, Google, найди телефон Пенсионного Фонда

Окей, Google, переведи на русский What did you do las night

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Как видите, функциональность Google Ассистента весьма обширна, благодаря чему его можно смело считать одним из лучших, если не лучшим голосовым помощником на сегодняшний день. Да, есть ещё Алиса от «Яндекса», которая имеет более приятный и очеловеченный голос, да и с популярными в России сервисами работает куда лучше. Тем не менее, если вы предпочитаете пользоваться голосовым ассистентом на смартфоне, а не на колонке, куда лучше в этом смысле будет Google Ассистент, которого хотя бы можно вызвать голосом, в отличие от Алисы, которую нужно активировать вручную всякий раз, когда вы хотите к ней обратиться.