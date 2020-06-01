Как Google Assistant помогает мне каждый день. Полезные команды

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Кузнецов 0

Я уже давно активно пользуюсь Google Ассистентом, а потому каждое обновление, которое расширяет его функциональные возможности, я принимаю очень близко к сердцу. Возможность вернуть деньги за ошибочно купленный софт, зачитывание вслух текста на открытых веб-страницах, голосовое управление интерфейсом в Google Chrome – всё это в своё время очень меня порадовало. Однако я прекрасно понимаю, что возвращать приложения в Google Play каждый день вам вряд ли придётся, поэтому решил составить подборку наиболее популярных вопросов, с которыми я обращаюсь к Ассистенту сам. Возможно, они окажутся полезны и вам.

Google Ассистент очень удобен для ежедневного использования

Что умеет OK Google

Google Ассистент очень хорошо ориентируется в датах, в отличие от меня. Поэтому благодаря ему я вообще не открываю календарь, сверяясь исключительно с ним. Google Ассистент отлично знает, какой день недели приходится на определённую дату, сколько дней осталось до конкретного события, а также обладает прекрасной памятью и может запомнить дни рождения ваших близких, если у вас с этим проблемы. Вот команды по этой теме:

Если у вас есть вопросы, их можно адресовать Google Ассистенту

  • Окей, Google, сколько дней осталось до Нового года? (можно заменить на любой другой праздник)
  • Окей, Google, какое число будет через 30 дней?
  • Окей, Google, напомни поздравить бабушку с днём рождения 30 августа
  • Окей, Google, какой день недели будет 1 января 2034 года?

OK Google конвертер валют

Google Ассистент не только хорошо ориентируется в датах, но и в величинах, прекрасно переводя одну в другую. Ему неважно, что это будет: деньги, расстояния, вес или что-то ещё. Ассистент предельно точно произведёт расчёты, основываясь на самых последних данных, что очень актуально при переводе валют.

Google Ассистент очень хорошо считает

  • Окей, Google, сколько граммов в 13 унциях?
  • Окей, Google, сколько будет 3348 долларов в юанях?
  • Окей, Google, сколько столовых ложек в одной чашке?
  • Окей, Google, сколько миллиметров в 24 километрах?

OK Google как считать

Google Ассистент обладает встроенным калькулятором и может решать несложные задачи по математике. Конечно, до квадратных уравнений, которые решает «Google Объектив», ему ещё далеко, а вот сложение, вычитание и умножение ему даются очень хорошо. Помню, таким образом, например, я считал, сколько долларов должен заплатить в турецком ресторане, где цены были указаны в лирах. Если бы не Google Ассистент, допускаю, что меня могли обмануть, но, к счастью, этого не случилось. Правда, тут лучше формулировать запросы максимально простым языком:

С помощью Google Ассистента удобно считать налоги

  • Окей, Google, 321 минус 18%
  • Окей, Google, раздели 556 на полтора
  • Окей, Google, сколько дюжин в двух тысячах

Команды OK Google

Несмотря на то что вычисления – это явно конёк Google Ассистента, с его помощью я ищу и другую информацию. Например, благодаря высокой информированности он способен искать очень точечные сведения вроде номеров телефонов различных организаций, общественного транспорта, который ходит в том или ином направлении (работает не везде) и даже показывает актуальную сводку о заражениях коронавирусом.

Google Ассистент позволит не пропустить ваш вылет

  • Окей, Google, назови время вылета
  • Окей, Google, сколько заражённых коронавирусом в России?
  • Окей, Google, какой транспорт идёт до центра города?
  • Окей, Google, найди телефон Пенсионного Фонда
  • Окей, Google, переведи на русский What did you do las night

Чему Apple должна поучиться у Google, или За что я люблю Google Assistant

Как видите, функциональность Google Ассистента весьма обширна, благодаря чему его можно смело считать одним из лучших, если не лучшим голосовым помощником на сегодняшний день. Да, есть ещё Алиса от «Яндекса», которая имеет более приятный и очеловеченный голос, да и с популярными в России сервисами работает куда лучше. Тем не менее, если вы предпочитаете пользоваться голосовым ассистентом на смартфоне, а не на колонке, куда лучше в этом смысле будет Google Ассистент, которого хотя бы можно вызвать голосом, в отличие от Алисы, которую нужно активировать вручную всякий раз, когда вы хотите к ней обратиться.

Теги
Читайте также
Будет ли работать отслеживание больных коронавирусом между странами?

С тех пор, как заговорили про приложения для отслеживания больных коронавирусом, общество разделилось на тех, кто был рад этому, и тех, кому в очередной раз дали повод поговорить о тотальной слежке. Пока передвижения людей почти во всем мире ограничены, это не так страшно, но представьте, что будет после открытия границ? Приложения или просто не будут работать, или придется делать что-то еще, чтобы система нормально функционировала. Что в этой ситуации должны будут сделать правительства стран и частные компании, которые продвигают идею такой слежки? Смогут ли они справиться не только с локальными, но и с глобальными перемещениями?

Читать далее
Появились картинки, которые выводят Android-смартфоны из строя

Мне неоднократно доводилось быть свидетелем того, как пользователи Android отпускают шутки в отношении iOS, которую может вывести из строя так называемое «сообщение смерти». Это ни что иное, как символ из какого-то редко употребительного алфавита, внешнее начертание которого не совпадает с известными iOS символами юникода. В результате происходит зависание, перезагрузка или полная блокировка приложения, через которое было передано вредоносное послание. Несмотря на явные несовершенства Android, на этой ОС ничего подобного никогда не происходило. Впрочем, если Android нельзя убить буквой, это не значит, что его нельзя убить ничем.

Читать далее
Samsung хочет, чтобы Chrome для Android получил поддержку расширений

Не знаю, замечали вы или нет, но к мобильному Google Chrome у пользователей практически не бывает претензий, в отличие от настольного. Версия для смартфонов не оказывает лишней нагрузки ни на процессор, ни на память, ни на время автономной работы, тогда как десктопной только дай волю. В результате пользователи даже начали шутить, что 1,5 ТБ оперативной памяти, которыми Apple оснастила топовый компьютер Mac Pro, без проблем вытянут 3-4 вкладки в Chrome, но не больше. Сказался слишком обширный набор функций браузера, который и сканирует компьютер на вирусы, и даже имеет собственные приложения в виде расширений. Их-то на смартфонах и не хватало.

Читать далее

Новый комментарий