Как автоматически делиться геолокацией в 2ГИС на Андроид с друзьями и близкими

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Кирилл Пироженко

2ГИС является одним из самых популярных картографических сервисов в нашей стране. С помощью достаточно точных карт городов можно оценить уровень пробок и построить оптимальный маршрут, чтобы не стоять в заторах. В дополнение к этому в 2ГИС содержится большой справочник организаций с их точным местоположением вплоть до кабинета в различных бизнес-центрах, что значительно упрощает поиск. Но на достигнутом в 2GIS не останавливаются и продолжают развивать свое приложение. В последнем обновлении в нем появилась функция, позволяющая в постоянном режиме делиться своей геолокацией с другими пользователями.

Как автоматически делиться геолокацией в 2ГИС на Андроид с друзьями и близкими. 2GIS получил крупное обновление с новыми функциями. Источник: finam.ru. Фото.

2GIS получил крупное обновление с новыми функциями. Источник: finam.ru

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Достаточно просто открыть карту, и вы сразу в режиме онлайн увидите, где расположены ваши друзья и родные, которые разрешили вам за ними наблюдать. Больше никаких секретов от жены точно утаить не получится. Зато можно легко проконтролировать ребенка, чтобы после школы или секции он точно шел домой и не шатался по улицам.

Как обновить 2ГИС на Андроиде

Если вы хотите начать пользоваться новой функцией в 2ГИС, то вам обязательно надо обновить приложение. К сожалению, в мае этого года 2ГИС удалили из Google Play, поэтому придется воспользоваться альтернативными вариантами. Я предлагаю вам сделать, как я, и обновить 2GIS на Андроиде через RuStore. И удобно, и безопасно:

Как обновить 2ГИС на Андроиде. Удобнее всего обновлять 2ГИС через RuStore. Фото.

Удобнее всего обновлять 2ГИС через RuStore

  • Перейдите по этой ссылке, скачайте и установите RuStore на свой смартфон на Андроиде;
  • Откройте новый магазин приложений и найдите в поиске 2ГИС или просто перейдите по этой ссылке;
  • Нажмите кнопку “Скачать” и дождитесь, пока приложение загрузится;
  • Как только скачивание завершилось, нажмите “Обновить”, и приложение будет обновлено.

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Мне кажется, что RuStore для российских программ в настоящее время самый удобный способ обновления. Во-первых, они все собраны в одном месте. Во-вторых, не надо возиться с поиском нужного apk-файла. Зашел в приложение, скачал то, что нужно, и все в порядке.

Как поделиться геолокацией в 2ГИС

Чтобы скинуть геолокацию друзьям через 2ГИС, придется сделать несколько настроек. В них нет ничего сложного, поэтому просто выполняйте все инструкции пошагово, и в итоге все будет работать как надо:

  • Откройте 2ГИС на смартфоне;
  • Потяните панель с поиском вверх, чтобы она открылась на весь экран;
    • Как поделиться геолокацией в 2ГИС. Чтобы начать пользоваться новой функцией необходимо получить приглашение. Фото.

    Чтобы начать пользоваться новой функцией необходимо получить приглашение

  • Нажмите кнопку “Друзья на карте”;
  • Посмотрите все сторизы, которые там представлены и на последнем нажмите кнопку “Получить приглашение”;
  • Вас перекинет в Телеграм-канал 2ГИС, где вам потребуется нажать на вот эту ссылку;
    • Как поделиться геолокацией в 2ГИС. Как только вы раздадите все разрешения появится возможность отправить приглашения другим пользователям. Фото.

    Как только вы раздадите все разрешения появится возможность отправить приглашения другим пользователям

  • Сразу после этого откроется приложение 2ГИС на Андроиде, и вам будет предложено разрешить программе использовать геолокацию в любом режиме и дайте ей доступ к вашей активности;
  • После этого можете добавить друзей из телефонной книги, ВКонтакте или просто отправить ссылку через любой мессенджер;
    • Как поделиться геолокацией в 2ГИС. Как только все приглашения будут приняты на карте будут отображаться точки друзей. Фото.

    Как только все приглашения будут приняты на карте будут отображаться точки друзей

  • Пользователь, которому вы скинули ссылку, должен перейти по ней и добавить вас в друзья. Сразу после этого вам будет направлено ответное приглашение, по которому вы тоже должны добавить его.

Как только процесс добавления друг друга в друзья будет завершен, вы сможете на карте увидеть точку с инициалами или фотографией приглашенного пользователя и даже уровнем заряда его смартфона. Идеальный вариант, чтобы присматривать за вашим ребенком. Только имейте в виду, что постоянный доступ к геолокации на любом смартфоне негативно скажется на уровне его заряда. Поэтому не удивляйтесь, что после включения разряжаться аппарат будет быстрее.

Отключить доступ к местоположению в 2ГИС

Попробовали новую фишку 2ГИС и поняли, что расход энергии слишком большой? Значит, самое время перестать скидывать геолокацию друзьям, чтобы смартфон работал, как и раньше. Сделать это лучше в несколько этапов. В первую очередь я рекомендую удалить из друзей всех пользователей, с кем вы делились геолокацией. Сделать это можно так:

Отключить доступ к местоположению в 2ГИС. Сначала удалите всех из друзей. Фото.

Сначала удалите всех из друзей

  • Откройте 2ГИС на смартфоне и перейдите на вкладку “Друзья B”;
  • Нажмите кнопку “Мои друзья”;
  • Коснитесь трех точек возле имени друга и нажмите “Удалить из друзей”.

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Проделайте это со всеми пользователями в вашем списке. Как только вы закончите, надо ограничить приложению 2ГИС доступ к геолокации только тем временем, когда вы используете программу. Сделать это можно так:

Отключить доступ к местоположению в 2ГИС. Переключите доступ 2ГИС к геолокации только при использовании приложения. Фото.

Переключите доступ 2ГИС к геолокации только при использовании приложения

  • Откройте настройки на смартфоне и перейдите в раздел “Приложения”;
  • Выберите пункт “Все приложения”;
  • Найдите в списке 2ГИС;
  • Перейдите в пункт “Разрешения приложений” и выберите “Местоположение”;
  • Переключитесь на “Разрешить только во время использования приложения”.

Все! Теперь ничего без вашего контроля не будет запрашивать геолокацию, а вы тем самым сохраните заряд батареи вашего смартфона и не останетесь без связи в самый ответственный момент. Правда, не получится понаблюдать за тем, кто из друзей где находится.

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