Как автоматически делиться геолокацией в 2ГИС на Андроид с друзьями и близкими

2ГИС является одним из самых популярных картографических сервисов в нашей стране. С помощью достаточно точных карт городов можно оценить уровень пробок и построить оптимальный маршрут, чтобы не стоять в заторах. В дополнение к этому в 2ГИС содержится большой справочник организаций с их точным местоположением вплоть до кабинета в различных бизнес-центрах, что значительно упрощает поиск. Но на достигнутом в 2GIS не останавливаются и продолжают развивать свое приложение. В последнем обновлении в нем появилась функция, позволяющая в постоянном режиме делиться своей геолокацией с другими пользователями.

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Достаточно просто открыть карту, и вы сразу в режиме онлайн увидите, где расположены ваши друзья и родные, которые разрешили вам за ними наблюдать. Больше никаких секретов от жены точно утаить не получится. Зато можно легко проконтролировать ребенка, чтобы после школы или секции он точно шел домой и не шатался по улицам.

Как обновить 2ГИС на Андроиде

Если вы хотите начать пользоваться новой функцией в 2ГИС, то вам обязательно надо обновить приложение. К сожалению, в мае этого года 2ГИС удалили из Google Play, поэтому придется воспользоваться альтернативными вариантами. Я предлагаю вам сделать, как я, и обновить 2GIS на Андроиде через RuStore. И удобно, и безопасно:

Перейдите по этой ссылке, скачайте и установите RuStore на свой смартфон на Андроиде ;

; Откройте новый магазин приложений и найдите в поиске 2ГИС или просто перейдите по этой ссылке;

Нажмите кнопку “Скачать” и дождитесь, пока приложение загрузится;

Как только скачивание завершилось, нажмите “Обновить”, и приложение будет обновлено.

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Мне кажется, что RuStore для российских программ в настоящее время самый удобный способ обновления. Во-первых, они все собраны в одном месте. Во-вторых, не надо возиться с поиском нужного apk-файла. Зашел в приложение, скачал то, что нужно, и все в порядке.

Как поделиться геолокацией в 2ГИС

Чтобы скинуть геолокацию друзьям через 2ГИС, придется сделать несколько настроек. В них нет ничего сложного, поэтому просто выполняйте все инструкции пошагово, и в итоге все будет работать как надо:

Откройте 2ГИС на смартфоне ;

; Потяните панель с поиском вверх, чтобы она открылась на весь экран;

Нажмите кнопку “Друзья на карте”;

Посмотрите все сторизы, которые там представлены и на последнем нажмите кнопку “Получить приглашение”;

Вас перекинет в Телеграм-канал 2ГИС, где вам потребуется нажать на вот эту ссылку;

Сразу после этого откроется приложение 2ГИС на Андроиде , и вам будет предложено разрешить программе использовать геолокацию в любом режиме и дайте ей доступ к вашей активности;

, и вам будет предложено разрешить программе и дайте ей доступ к вашей активности; После этого можете добавить друзей из телефонной книги, ВКонтакте или просто отправить ссылку через любой мессенджер;

Пользователь, которому вы скинули ссылку, должен перейти по ней и добавить вас в друзья. Сразу после этого вам будет направлено ответное приглашение, по которому вы тоже должны добавить его.

Как только процесс добавления друг друга в друзья будет завершен, вы сможете на карте увидеть точку с инициалами или фотографией приглашенного пользователя и даже уровнем заряда его смартфона. Идеальный вариант, чтобы присматривать за вашим ребенком. Только имейте в виду, что постоянный доступ к геолокации на любом смартфоне негативно скажется на уровне его заряда. Поэтому не удивляйтесь, что после включения разряжаться аппарат будет быстрее.

Отключить доступ к местоположению в 2ГИС

Попробовали новую фишку 2ГИС и поняли, что расход энергии слишком большой? Значит, самое время перестать скидывать геолокацию друзьям, чтобы смартфон работал, как и раньше. Сделать это лучше в несколько этапов. В первую очередь я рекомендую удалить из друзей всех пользователей, с кем вы делились геолокацией. Сделать это можно так:

Откройте 2ГИС на смартфоне и перейдите на вкладку “Друзья B”;

и перейдите на вкладку “Друзья B”; Нажмите кнопку “Мои друзья”;

Коснитесь трех точек возле имени друга и нажмите “Удалить из друзей”.

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Проделайте это со всеми пользователями в вашем списке. Как только вы закончите, надо ограничить приложению 2ГИС доступ к геолокации только тем временем, когда вы используете программу. Сделать это можно так:

Откройте настройки на смартфоне и перейдите в раздел “Приложения”;

Выберите пункт “Все приложения”;

Найдите в списке 2ГИС;

Перейдите в пункт “Разрешения приложений” и выберите “Местоположение”;

Переключитесь на “Разрешить только во время использования приложения”.

Все! Теперь ничего без вашего контроля не будет запрашивать геолокацию, а вы тем самым сохраните заряд батареи вашего смартфона и не останетесь без связи в самый ответственный момент. Правда, не получится понаблюдать за тем, кто из друзей где находится.