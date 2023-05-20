2ГИС удалили из Google Play. Как теперь его скачать на Андроид

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Иван Герасимов

За прошедший год пользователи уже привыкли к тому, что из App Store и Google Play регулярно пропадают российские приложения — зачастую это еще происходит без объяснения причин. При этом оба каталога еще и делают это не всегда единовременно, чем вызывают у владельцев смартфонов недоумение. Так из Google Play удалили 2ГИС, который совсем недавно вернули в App Store: пользователям вовсе не стоит отчаиваться, ведь: есть способ вернуть его на смартфон или обновить при необходимости. Рассказываем, почему 2ГИС пропал из Google Play и где теперь его взять.

2ГИС удалили из Google Play. Как теперь его скачать на Андроид. 2ГИС удалили из Google Play. Где теперь его скачать. Фото.

2ГИС удалили из Google Play. Где теперь его скачать

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Почему 2ГИС удалили из Google Play

Объяснить, за что картографический сервис попал под санкции Google очень сложно, ведь совсем недавно его вернули в App Store. При этом в магазин приложений попал не клон вроде СБОЛа, а полноценная версия, опубликованная из официального профиля разработчика. На моей памяти такое происходит второй раз — до этого так везло лишь ВКонтакте и остальным сервисам компании, в одночасье исчезнувшим из App Store.

Почему 2ГИС удалили из Google Play. Бета-версия 2ГИС по-прежнему есть в Google Play. Фото.

Бета-версия 2ГИС по-прежнему есть в Google Play

Что интересно: в свое время 2ГИС не удалили из Google Play и все это время, пока владельцы Айфонов мучались с установкой, на Android его можно было без проблем скачать из официального каталога приложений. Официальной версии, почему это произошло, нет. Также не очень понятно, почему в Google Play до сих пор доступна бета-версия 2ГИС — ее вы по-прежнему можете скачать и обновлять в будущем.

Первое, что нужно знать — это то, что уже установленный 2ГИС продолжит работать на смартфоне как и раньше. Это же подтвердила компания в своем Телеграм-канале, но вот сроки возвращения не уточнила. Удалить картографический сервис со смартфона, кроме вас, никто не может, поэтому лучше лишний раз его не трогать. Но если по каким-то причинам вы стерли его со смартфона, то есть способ вернуть 2ГИС на Андроид или обновить. Все очень просто.

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Как скачать 2ГИС на Андроид

В прошлом году отечественные компании позаботились о пользователях и создали сразу несколько магазинов приложений. При всем желании Гугл не сможет на него повлиять, заблокировать или удалить оттуда программы. Тот же 2ГИС можно скачать в RuStore безо всяких проблем.

  • Перейдите по этой ссылке и установите RuStore.
  • После этого перейдите по ссылке.
    • Как скачать 2ГИС на Андроид. 2ГИС можно без проблем скачать в РуСтор. Фото.

    2ГИС можно без проблем скачать в РуСтор

  • Нажмите «Скачать» и дождитесь окончания процесса.
  • После этого разрешите инсталляцию: нажмите «Установить».
  • Дождитесь окончания процесса и начните пользоваться приложением!

Скачать 2ГИС

Как видите, в RuStore размещена ровно та же актуальная версия, что была представлена в Google Play. Приложение можно найти и в других каталогах.

Если по каким-то причинам вы не хотите пользоваться магазинами приложений, то можете скачать 2ГИС из других источников, например, с сайта APKMirror.

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Как обновить 2ГИС на Андроид

Кстати, на том же APKMirror размещена актуальная версия — 6.20.0.510.14, но обновлять ее в разы удобнее через магазин приложений. Если у вас установлена старая сборка, которую вы скачивали еще через Google Play, то есть смысл удалить ее и скачать 2ГИС из RuStore. Новая сборка содержит исправления ошибок, поэтому наверняка будет работать быстрее.

  • Удерживайте значок приложения на экране смартфона и выберите «Удалить приложение».
    • Как обновить 2ГИС на Андроид. Удалите 2ГИС, если он был скачан через Гугл Плей. Фото.

    Удалите 2ГИС, если он был скачан через Гугл Плей

  • Подтвердите удаление и дождитесь окончания процесса.
  • Затем пройдите по ссылке в RuStore и загрузите новую версию, дав разрешение на установку.

По такому же алгоритму можно скачать новую версию 2ГИС на Андроид и через другие магазины приложений, которые мы указали выше. Обновить картографический сервис, скачанный через RuStore, тоже не составит труда.

  • Зайдите в РуСтор на телефоне.
  • Нажмите внизу на вкладку «Профиль».
    • Как обновить 2ГИС на Андроид. Обновить 2ГИС можно в РуСтор или любом другом магазине приложений. Фото.

    Обновить 2ГИС можно в РуСтор или любом другом магазине приложений

  • Потяните страницу вниз, найдите в списке 2ГИС и нажмите «Обновить».
  • Дождитесь окончания скачивания и нажмите «Обновить» во всплывающем окне.

Как видите, никаких сложностей с установкой и обновлением приложения на Андроид нет — в этом плане пользователям повезло намного больше, чем владельцам Айфонов.

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Между прочим, многие ценят 2ГИС намного больше, чем Яндекс.Карты! О том, чем этот сервис удобен и что он умеет, недавно писал журналист AndroidInsider.ru Кирилл Пироженко — обязательно прочтите!

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