2ГИС удалили из Google Play. Как теперь его скачать на Андроид

За прошедший год пользователи уже привыкли к тому, что из App Store и Google Play регулярно пропадают российские приложения — зачастую это еще происходит без объяснения причин. При этом оба каталога еще и делают это не всегда единовременно, чем вызывают у владельцев смартфонов недоумение. Так из Google Play удалили 2ГИС, который совсем недавно вернули в App Store: пользователям вовсе не стоит отчаиваться, ведь: есть способ вернуть его на смартфон или обновить при необходимости. Рассказываем, почему 2ГИС пропал из Google Play и где теперь его взять.

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Почему 2ГИС удалили из Google Play

Объяснить, за что картографический сервис попал под санкции Google очень сложно, ведь совсем недавно его вернули в App Store. При этом в магазин приложений попал не клон вроде СБОЛа, а полноценная версия, опубликованная из официального профиля разработчика. На моей памяти такое происходит второй раз — до этого так везло лишь ВКонтакте и остальным сервисам компании, в одночасье исчезнувшим из App Store.

Что интересно: в свое время 2ГИС не удалили из Google Play и все это время, пока владельцы Айфонов мучались с установкой, на Android его можно было без проблем скачать из официального каталога приложений. Официальной версии, почему это произошло, нет. Также не очень понятно, почему в Google Play до сих пор доступна бета-версия 2ГИС — ее вы по-прежнему можете скачать и обновлять в будущем.

Первое, что нужно знать — это то, что уже установленный 2ГИС продолжит работать на смартфоне как и раньше. Это же подтвердила компания в своем Телеграм-канале, но вот сроки возвращения не уточнила. Удалить картографический сервис со смартфона, кроме вас, никто не может, поэтому лучше лишний раз его не трогать. Но если по каким-то причинам вы стерли его со смартфона, то есть способ вернуть 2ГИС на Андроид или обновить. Все очень просто.

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Как скачать 2ГИС на Андроид

В прошлом году отечественные компании позаботились о пользователях и создали сразу несколько магазинов приложений. При всем желании Гугл не сможет на него повлиять, заблокировать или удалить оттуда программы. Тот же 2ГИС можно скачать в RuStore безо всяких проблем.

Перейдите по этой ссылке и установите RuStore.

После этого перейдите по ссылке.

Нажмите «Скачать» и дождитесь окончания процесса.

После этого разрешите инсталляцию: нажмите «Установить».

Дождитесь окончания процесса и начните пользоваться приложением!

Скачать 2ГИС

Как видите, в RuStore размещена ровно та же актуальная версия, что была представлена в Google Play. Приложение можно найти и в других каталогах.

Если по каким-то причинам вы не хотите пользоваться магазинами приложений, то можете скачать 2ГИС из других источников, например, с сайта APKMirror.

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Как обновить 2ГИС на Андроид

Кстати, на том же APKMirror размещена актуальная версия — 6.20.0.510.14, но обновлять ее в разы удобнее через магазин приложений. Если у вас установлена старая сборка, которую вы скачивали еще через Google Play, то есть смысл удалить ее и скачать 2ГИС из RuStore. Новая сборка содержит исправления ошибок, поэтому наверняка будет работать быстрее.

Удерживайте значок приложения на экране смартфона и выберите «Удалить приложение».

Подтвердите удаление и дождитесь окончания процесса.

Затем пройдите по ссылке в RuStore и загрузите новую версию, дав разрешение на установку.

По такому же алгоритму можно скачать новую версию 2ГИС на Андроид и через другие магазины приложений, которые мы указали выше. Обновить картографический сервис, скачанный через RuStore, тоже не составит труда.

Зайдите в РуСтор на телефоне.

Нажмите внизу на вкладку «Профиль».

Потяните страницу вниз, найдите в списке 2ГИС и нажмите «Обновить».

Дождитесь окончания скачивания и нажмите «Обновить» во всплывающем окне.

Как видите, никаких сложностей с установкой и обновлением приложения на Андроид нет — в этом плане пользователям повезло намного больше, чем владельцам Айфонов.

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Между прочим, многие ценят 2ГИС намного больше, чем Яндекс.Карты! О том, чем этот сервис удобен и что он умеет, недавно писал журналист AndroidInsider.ru Кирилл Пироженко — обязательно прочтите!