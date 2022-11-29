Как быстро уснуть. 5 лучших приложений от бессонницы

Наверное, каждый из вас знает, что смартфон — главный враг здорового сна. Залипая вечером в Tik Tok или читая новости в Telegram, человек сильно рискует не выспаться и испортить следующий рабочий день. Но ситуацию можно повернуть вспять, просто установив приложение для сна. И, хотя подобные утилит кому-то кажутся однообразными и бесполезными, я отыскал 5 по-настоящему уникальных программ, каждая из которых по-своему подходит к процессу вашего своевременного отхода ко сну.

Loóna — медитация для сна

Скачать Loóna

Нашумевшее приложение для сна, которое появилось в 2019 году и громко заявило о себе год спустя, выиграв премию Google Play’s Best of 2020 Awards. Это уже должно стать для вас достаточным поводом, чтобы скачать Loóna, но я расскажу о программе чуточку больше.

При первом запуске приложение задает несколько вопросов, пытаясь выяснить, почему человек не может уснуть. После заполнения небольшой анкеты пользователь выбирает один из предложенных слипскейпов — интерактивных истории, помогающих лечь спать раньше. Слушая рассказчика, можно держать смартфон перед собой, чтобы затем выполнить небольшое задание (например, раскрасить картинку). Если все равно не получается уснуть — включите успокаивающую музыку, которая тоже есть в приложении Loóna.

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Несмотря на то, что программа круто выглядит и нравится миллионам владельцев Андроид-смартфонов, меня утомили навязчивые предложения оформить премиум-доступ. Диалоговое окно с просьбой заплатить 1 499 рублей за 12 недель или 2 199 рублей за 12 месяцев вылезает едва ли не после каждого действия. От оформления подписки, конечно, можно отказаться. Но тогда будет закрыт доступ к большинству слипскейпов, а реклама станет одним из препятствий, мешающих уснуть.

Sleepa — звуки для сна

Скачать Sleepa

Эта программа совершенно иного толка, представляющая из себя приложение со звуками для сна. Причем, в отличие от большинства других подобных утилит, Sleepa предлагает пользователю самому настроить фоновую музыку для сна, комбинируя различные эффекты от костра до морских волн.

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Получившиеся миксы можно сохранить, чтобы прослушивать их в будущем. Реклама в приложении не навязчивая и не мешает отходу ко сну. Но встроенные покупки все-таки есть. Sleepa предлагает оформить подписку за 249 рублей в месяц или 1 990 рублей в год, чтобы разблокировать все доступные звуки.

Sleep Sounds — успокаивающая музыка для сна

Скачать Sleep Sounds

Следующее приложение тоже позволяет слушать музыку для сна. Отличием от предыдущей программы является более приятное оформление, а также наличие готовых миксов, которые по умолчанию запускаются на 20 минут. При желании вы всегда можете изменить таймер сна и содержание музыкального фона, добавив новые эффекты.

Навязчивых предложений оформить подписку за 389 рублей в месяц или 990 рублей в год очень мало. Зато есть реклама. Она отображается в виде небольшого баннера в нижней части экрана и периодически появляется при переключении между пунктами меню. Оформлять премиум-доступ есть смысл только в том случае, если вы хотите открыть больше звуков для сна.

Sleep Town — как быстро уснуть при бессоннице

Скачать Sleep Town

Приложение Sleep Town — это своего рода игра, заставляющая вас вовремя лечь спать, чтобы достичь прогресса, выраженного в виде строительства виртуального дома. Когда вы впервые запускаете прогу, она просит установить оптимальное время отхода ко сну и будильник. Нажимая кнопку «Сон», вы даете старт таймеру, а в это время на экране начинает строиться здание. Пользователь, решающий воспользоваться смартфоном в процессе сна, сбрасывает весь прогресс, и дом рушится.

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Если вам не жалко мультяшный домик, ложитесь спать, а Sleep Town в этом поможет. Кстати, после каждого удачно выполненного челленджа вы зарабатываете виртуальную валюту, которую можно использовать для строительства целого города. И, конечно же, разработчики нашли в этом повод для заработка. Чтобы получить больше наград, нужно оформить премиум-доступ. Правда, стоит он всего 119 рублей.

Meditopia — приложение для сна

Скачать Meditopia

Пожалуй, это лучшее приложение для сна. С функциональной точки зрения Meditopia очень похожа на Loóna. При первом запуске программа задает те же вопросы, что и утилита, ставшая обладателем премии Google Play’s Best of 2020 Awards. Но внутри этого приложения нет таких навязчивых просьб оформить подписку.

Подход Meditopia к организации сна показался мне более продуманным и полезным. Это полноценное приложение для медитации, предлагающее упражнения для нормализации дыхания, а также включающее расслабляющую музыку. Кроме того, в разделе «Профиль» есть обширная статистика, которая заставит вас каждый день ложиться спать вовремя.

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Специальные приложения — не единственный способ уснуть, если не спится. Вы можете воспользоваться другими советами, как уснуть с помощью телефона. Поверьте, многие способы вас удивят и, возможно, помогут вам раз и навсегда победить бессонницу.