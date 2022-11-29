Как быстро уснуть. 5 лучших приложений от бессонницы

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Герман Вологжанин 0

Наверное, каждый из вас знает, что смартфон — главный враг здорового сна. Залипая вечером в Tik Tok или читая новости в Telegram, человек сильно рискует не выспаться и испортить следующий рабочий день. Но ситуацию можно повернуть вспять, просто установив приложение для сна. И, хотя подобные утилит кому-то кажутся однообразными и бесполезными, я отыскал 5 по-настоящему уникальных программ, каждая из которых по-своему подходит к процессу вашего своевременного отхода ко сну.

Как быстро уснуть. 5 лучших приложений от бессонницы. Иногда смартфон помогает уснуть, но только за счет специальных приложений. Фото.

Иногда смартфон помогает уснуть, но только за счет специальных приложений

Loóna — медитация для сна

Loóna — медитация для сна. Самое навороченное приложение для сна, но с постоянными предложениями оформить премиум-доступ. Фото.

Самое навороченное приложение для сна, но с постоянными предложениями оформить премиум-доступ

Скачать Loóna

Нашумевшее приложение для сна, которое появилось в 2019 году и громко заявило о себе год спустя, выиграв премию Google Play’s Best of 2020 Awards. Это уже должно стать для вас достаточным поводом, чтобы скачать Loóna, но я расскажу о программе чуточку больше.

При первом запуске приложение задает несколько вопросов, пытаясь выяснить, почему человек не может уснуть. После заполнения небольшой анкеты пользователь выбирает один из предложенных слипскейпов — интерактивных истории, помогающих лечь спать раньше. Слушая рассказчика, можно держать смартфон перед собой, чтобы затем выполнить небольшое задание (например, раскрасить картинку). Если все равно не получается уснуть — включите успокаивающую музыку, которая тоже есть в приложении Loóna.

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Несмотря на то, что программа круто выглядит и нравится миллионам владельцев Андроид-смартфонов, меня утомили навязчивые предложения оформить премиум-доступ. Диалоговое окно с просьбой заплатить 1 499 рублей за 12 недель или 2 199 рублей за 12 месяцев вылезает едва ли не после каждого действия. От оформления подписки, конечно, можно отказаться. Но тогда будет закрыт доступ к большинству слипскейпов, а реклама станет одним из препятствий, мешающих уснуть.

Sleepa — звуки для сна

Sleepa — звуки для сна. Приложение, помогающее создать свой собственный микс для сна. Фото.

Приложение, помогающее создать свой собственный микс для сна

Скачать Sleepa

Эта программа совершенно иного толка, представляющая из себя приложение со звуками для сна. Причем, в отличие от большинства других подобных утилит, Sleepa предлагает пользователю самому настроить фоновую музыку для сна, комбинируя различные эффекты от костра до морских волн.

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Получившиеся миксы можно сохранить, чтобы прослушивать их в будущем. Реклама в приложении не навязчивая и не мешает отходу ко сну. Но встроенные покупки все-таки есть. Sleepa предлагает оформить подписку за 249 рублей в месяц или 1 990 рублей в год, чтобы разблокировать все доступные звуки.

Sleep Sounds — успокаивающая музыка для сна

Sleep Sounds — успокаивающая музыка для сна. Красивое и очень простое приложение с музыкой для сна. Фото.

Красивое и очень простое приложение с музыкой для сна

Скачать Sleep Sounds

Следующее приложение тоже позволяет слушать музыку для сна. Отличием от предыдущей программы является более приятное оформление, а также наличие готовых миксов, которые по умолчанию запускаются на 20 минут. При желании вы всегда можете изменить таймер сна и содержание музыкального фона, добавив новые эффекты.

Навязчивых предложений оформить подписку за 389 рублей в месяц или 990 рублей в год очень мало. Зато есть реклама. Она отображается в виде небольшого баннера в нижней части экрана и периодически появляется при переключении между пунктами меню. Оформлять премиум-доступ есть смысл только в том случае, если вы хотите открыть больше звуков для сна.

Sleep Town — как быстро уснуть при бессоннице

Sleep Town — как быстро уснуть при бессоннице. Программа без музыки, но со стимулом для быстрого наступления сна. Фото.

Программа без музыки, но со стимулом для быстрого наступления сна

Скачать Sleep Town

Приложение Sleep Town — это своего рода игра, заставляющая вас вовремя лечь спать, чтобы достичь прогресса, выраженного в виде строительства виртуального дома. Когда вы впервые запускаете прогу, она просит установить оптимальное время отхода ко сну и будильник. Нажимая кнопку «Сон», вы даете старт таймеру, а в это время на экране начинает строиться здание. Пользователь, решающий воспользоваться смартфоном в процессе сна, сбрасывает весь прогресс, и дом рушится.

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Если вам не жалко мультяшный домик, ложитесь спать, а Sleep Town в этом поможет. Кстати, после каждого удачно выполненного челленджа вы зарабатываете виртуальную валюту, которую можно использовать для строительства целого города. И, конечно же, разработчики нашли в этом повод для заработка. Чтобы получить больше наград, нужно оформить премиум-доступ. Правда, стоит он всего 119 рублей.

Meditopia — приложение для сна

Meditopia — приложение для сна. Отличное приложение с историями, советами и успокаивающей музыкой для сна. Фото.

Отличное приложение с историями, советами и успокаивающей музыкой для сна

Скачать Meditopia

Пожалуй, это лучшее приложение для сна. С функциональной точки зрения Meditopia очень похожа на Loóna. При первом запуске программа задает те же вопросы, что и утилита, ставшая обладателем премии Google Play’s Best of 2020 Awards. Но внутри этого приложения нет таких навязчивых просьб оформить подписку.

Подход Meditopia к организации сна показался мне более продуманным и полезным. Это полноценное приложение для медитации, предлагающее упражнения для нормализации дыхания, а также включающее расслабляющую музыку. Кроме того, в разделе «Профиль» есть обширная статистика, которая заставит вас каждый день ложиться спать вовремя.

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Специальные приложения — не единственный способ уснуть, если не спится. Вы можете воспользоваться другими советами, как уснуть с помощью телефона. Поверьте, многие способы вас удивят и, возможно, помогут вам раз и навсегда победить бессонницу.

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