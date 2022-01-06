Как заснуть с помощью смартфона

Кто-то использует смартфон для игр, кто-то — для прослушивания музыки, а некоторые — для просмотра видео. Кажется, в 2022 году смартфон умеет вообще всё, остается лишь найти подходящее приложение для своих задач. А вы знали, что смартфон помогает заснуть, а не только мешает, излучая синий свет посреди ночи или перед сном? Есть классные функции и приложения, которые могут поспособствовать ночному сну и расслабиться. Все это проверено на себе и даже не требует дополнительных вложений. Вот несколько способов заснуть поздно вечером или посреди ночи, чтобы хорошенько выспаться перед рабочим днем.

Темная тема на телефоне

Самый лучший способ побыстрее заснуть — это убрать смартфон подальше. Но если вы залипли в телефоне и не понимаете, когда наконец захочется спать, то первым делом включите темную тему на смартфоне. Не забудьте убавить яркость до минимума. Благодаря темному оформлению снижается нагрузка на глаза, по этой же причине стоит включить автояркость экрана.

Кстати, при дневном свете она работает не всегда корректно, но в темное время суток никогда не подводит. Кстати, темное оформление на смартфоне лучше включать по расписанию: так вы снизите нагрузку на глаза за несколько часов до отхода ко сну.

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Что такое ночной режим в телефоне

Эта функция есть на всех смартфонах и помогает уменьшить синий свет, излучаемый экраном смартфона, смещая баланс белого в пользу более теплых тонов. Кто-то жалуется на то, что экран слишком желтит, но с таким оттенком экрана засыпать и вправду чуточку проще, чем без него.

Несмотря на то исследование ученых, выяснивших, что синий свет дает более расслабляющее действие, чем красновато-желтый, возможно, всё дело в личном восприятии отдельно взятого человека — прямо как с влиянием OLED и IPS экранов на зрение. В любом случае, попробовать точно стоит.

Звуки природы на телефон

Мой самый любимый метод, который помогает мне заснуть уже не первый год. Достаточно включить подборку звуков в Яндекс.Музыке, выбрав то, что больше по душе: например, звуки ветра, дождя или леса. Не забудьте установить таймер на воспроизведение, чтобы музыка сама отключилась в назначенное время. Слушать можно как угодно: в наушниках или через динамик смартфона, убрав его подальше. Кстати, мы уже рассказывали о том, можно ли засыпать в наушниках. Изучите статью — результат вас удивит!

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Подкасты на смартфон

Подкасты — универсальный способ не только узнать новое, но и скрасить время. А еще они отлично помогают заснуть. Правда, лично мне помогает отойти ко сну прослушивание в наушниках. Что можно посоветовать? Смело включайте любую лекцию по ЗОЖу или правильному питанию: узнаете новое и вовремя заснете.

Рекомендация: ставьте таймер на отключение или включайте воспроизведение только одного выпуска, иначе может попасться римтичное бодрое радиошоу. Единственный минус — с утра из ушей, скорее всего, выпадут оба наушника и придется их искать, если речь о TWS-гарнитуре. А вот проводные в большинстве случаев путаются.

Яндекс.Музыка видеошоты

Еще одна прикольная фишка для сна есть прямо в Яндекс.Музыке. Речь про видеошоты — короткие зацикленные видеообложки в треках. Они представляют собой вырезку из видеоклипа и загружаются во время воспроизведения при подключении к Интернету.

Скажете, что в этом такого? Лично я не могу оторваться, пока на экране живая обложка. Эта зацикленная вырезка не только оживляет трек, заставляя смотреть снова и снова, что даже не замечаешь, как хочется спать. В общем, выглядит круто и помогает заснуть.

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Reels в Инстаграме

Может показаться странным, но короткие ролики в Instagram пробуждают заснуть. Дело в том, что во многом они похожи друг на друга, из-за чего часто приходится пролистывать видео одно за другим. Именно сочетание одних и тех же роликов и монотонного перелистывания утомляет больше всего: через 2-3 минуты просмотра уже хочется убрать телефон подальше. У меня в течение дня нет особого желания отвлекаться на видео в Instagram, а некоторые друзья отправляют в Direct сразу по 10-15 видео, которые, наверное, нужно пересмотреть из уважения. Делать этого перед сном, конечно же, не захочется или силы покинут вас на 3-4 видео, в результате чего вы уберете смартфон на прикроватную тумбочку.

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Лента в социальных сетях на английском

Посреди ночи есть желание заснуть, но не заниматься тем, к чему нужно прикладывать усилия. Просто переключите язык в приложении соцсетей с русского на английский: как только увидите незнакомые слова несколько раз подряд, не уловив сути, сразу же захочется закрыть ленту и побыстрее заснуть. Поверьте, перевод посреди ночи утомляет так же, как и написание курсовой.