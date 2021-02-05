Google научит Android-смартфоны измерять пульс и дыхание

Немногие знают, что для того, чтобы замерить частоту пульса, совершенно необязательно покупать фитнес-браслет. Нет, я не предлагаю вам считать его самостоятельно, приложив указательный палец к запястью и отсчитав положенное время. Я говорю о способности практически любого современного смартфона производить подобного рода измерения с достаточной точностью, чтобы доверять им и не заниматься расчётом ЧСС по старинке. Достаточно было скачать соответствующее приложение. Поэтому было странно, что Google не предлагает ничего подобного. Видимо, ей просто было нужно время.

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Google готовится встроить в фирменное фитнес-приложение Google Fit функцию замена пульса и расчёта дыхания. Но если программный пульсометр – это штука довольно привычная, реализуемая при помощи приложения и камеры со вспышкой, то вот методика расчёта дыхания выглядит довольно необычно.

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Замер пульса при помощи смартфона производится довольно примитивно. Вспышка просвечивает палец, а камера считывает изменения цвета крови, которая темнеет с каждым новым ударом сердца, которое эту самую кровь и перекачивает. Это только звучит очень сложно, а по факту камера просто фиксирует изменения цвета капилляров и всё.

Впрочем, для достижения максимальной точности измерения Google пришлось изрядно потрудиться. Разработчики из команды Google Fit обучили приложение компьютерному зрению, дабы исключить ошибочные срабатывания и приблизить результат замеров к результатам медицинского оборудования. На выходе, как заявляет руководитель проекта, у разработчиков получилось добиться высокоточных показателей измерения, сопоставимых с клиническими.

А вот с частотой дыхательных движений (ЧДД) – показателем, который представляет важность наравне с частотой сердечных сокращений – всё немного иначе. За его измерение отвечает только камера. Она отслеживает мельчайшие вздымания туловища при вдохах и выдохах. Для этого сгодится даже фронтальная камера, сдобренная специальными алгоритмами, которые занимаются подсчётом таких телодвижений.

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Несмотря на то что для замеров ЧДД тоже использовалось компьютерное зрение, исследователям Google пришлось привлечь к участию в проекте несколько групп добровольцев как с респираторными заболеваниями, так и без. Это было необходимо для того, чтобы добиться максимальной точности считывания, независимо от того, страдает человек какими-либо расстройствами дыхательного аппарата или нет.

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Моя команда работает над раскрытием потенциала смарт-устройств, которыми мы пользуемся на постоянной основе. Наш круг интересов включает в себя не только смартфоны, но и многие другие гаджеты, но смартфоны являются наиболее показательным примером того, насколько личными могут быть электронные устройства. Поэтому мы стараемся задействовать для поддержания здоровья пользователей, даже те датчики, которые вроде бы предназначены совсем для другой цели, — говорит руководитель проекта Google Health Шветак Патель.

Первое время обе функции будут доступны только пользователям смартфонов Google Pixel, но в обозримом будущем их планируется выпустить для широкой аудитории. Google не стала оглашать сроков наступления обозримого будущего, но дала понять, что это произойдёт уже в этом году. Видимо, компания хочет протестировать нововведения на узкой группе пользователей, чтобы в случае чего не опозориться перед всеми.

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Планируется, что функции измерения ЧСС и ЧДД будут доступны на всех устройствах с Android 6.0 и выше. Несмотря на то что нововведения доберутся до пользователей в составе приложения Google Fit, а не системных обновлений, сам факт того, что Google продолжает поддерживать старые устройства даже таким опосредованным способом, дорогого стоит. В конце концов, обновления Android как таковые уже пару лет как не несут в себе ничего ценного, поэтому пользователям остаётся полагаться только на софт.