Как на любом смартфоне сделать чистый Android из Google Pixel без перепрошивки и root

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Герман Вологжанин

Сегодня любой крупный производитель имеет собственную оболочку: на Xiaomi это HyperOS, на Samsung — One UI, а на HUAWEI для глобального рынка — EMUI. Такие прошивки меняют исконный вид системы до неузнаваемости, из-за чего порой хочется пересесть на чистый Android, каким его задумала компания Google. Что для этого нужно? Можно перепрошить смартфон, лишившись гарантии, потратив кучу времени и получить шанс окирпичить устройство. А можно пойти более простым путем, установив всего два приложения на телефон.

Как на любом смартфоне сделать чистый Android из Google Pixel без перепрошивки и root. Сделать подобие чистого Андроида на своем смартфоне очень легко. Фото: IGN. Фото.

Сделать подобие чистого Андроида на своем смартфоне очень легко. Фото: IGN

Что такое чистый Андроид

Давайте разберемся, что собой представляет чистый Андроид. В понимании рядового пользователя — это интерфейс смартфонов Google Pixel. Для него характерны круглые иконки приложений, поисковая строка в нижней части экрана и своеобразное оформление шторки уведомлений.

Что такое чистый Андроид. Так выглядит интерфейс Android 14 на смартфонах Google. Фото.

Так выглядит интерфейс Android 14 на смартфонах Google

Следовательно, чтобы достичь подобного результата, не занимаясь перепрошивкой смартфона, нужно установить сторонний лаунчер на Андроид, а также приложение, меняющее шторку. Ну и до кучи накинуть обои из Google Pixel. Ну что, начнем?

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Лаунчер из Google Pixel

На сегодня самым стабильным приложением с лаунчером чистого Андроида является Pixel Launcher от разработчика Inspire Theme Team. Его можно загрузить через Google Play или установить вручную при помощи APK-файла.

Pixel Launcher в Google Play

APK-файл Pixel Launcher

После установки нам нужно настроить Pixel Launcher, чтобы он случайно не слетел, как у людей, которые поставили ему довольно низкую оценку в Google Play. Для этого нужно:

  1. Запустить Pixel Launcher.
  2. Открыть его настройки в меню, доступном по нажатию на свободную область экрана.
  3. Перейти в раздел «Выбрать программу запуска по умолчанию».
  4. Поставить отметку напротив пункта «Pixel Launcher».
Лаунчер из Google Pixel. Если не сделать Pixel Launcher главным экраном по умолчанию, оформление быстро слетит. Фото.

Если не сделать Pixel Launcher главным экраном по умолчанию, оформление быстро слетит

А теперь давайте смотреть, похож ли Pixel Launcher на чистый Android? По-моему, вполне. Не согласны? Тогда предложите вариант лучше через чат AndroidInsider.ru в Telegram.

Лаунчер из Google Pixel. Не самый чистый Андроид, но очень похожий. Фото.

Не самый чистый Андроид, но очень похожий

Минусы у приложения Pixel Launcher, конечно же, есть. В частности, не все иконки адаптируются под круглую форму. Особенно это касается стандартных программ от производителя смартфона. Но с подобным недостатком можно жить, не правда ли?

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Шторка уведомлений Андроид 14

Второй этап нашей инструкции по превращению оболочки в чистый Андроид — установка шторки уведомлений из Google Pixel. С этой целью установите приложение Controls Android 14 Style через магазин или вручную при помощи APK, как и в случае с ранее рассмотренным лаунчером.

Controls Android 14 Style в Google Play

APK-файл Controls Android 14 Style

Установили? Теперь для правильной настройки, исключающей недостатки, отмеченные в отзывах, нужно сделать следующее:

  1. Запустите Controls Android 14 Style.
  2. Предоставьте программе разрешение на доступ к специальным возможностям Андроид.
  3. Активируйте все ползунки.
Шторка уведомлений Андроид 14. Очень важно активировать все переключатели. Фото.

Очень важно активировать все переключатели

Явный недостаток этого приложения — отсутствие русского языка. Однако внешнее сходство с чистым Андроидом почти неоспоримо. Приложение с точностью копирует дизайн и показывает уведомления, как на Google Pixel. Значит, нам осталось нанести на холст последний штрих.

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Фирменные обои Google Pixel

Чтобы скачать обои Google Pixel, можно воспользоваться все тем же приложением Controls Android 14 Style, выполнив несколько шагов:

  1. Запускаем программу.
  2. Переходим в раздел «Change Wallpaper», а затем — «Change app Wallpaper».
  3. Выбираем картинку с любого доступного смартфона Pixel.
  4. Загружаем и устанавливаем в качестве изображения главного экрана.
Фирменные обои Google Pixel. Вот теперь у нас чистый Android! Фото.

Вот теперь у нас чистый Android!

Также вы можете скачать картинки вручную. Все необходимые ссылки мы оставляли в материале про обои Pixel 8. Там найдете еще больше вариантов.

Где скачать обои из Google Pixel 8

Итак, мы как могли превратили ваш смартфон в Google Pixel. Ну а если оформление чистого Андроида вдруг наскучит, попробуйте приложения, меняющие стандартную оболочку на подобие iOS. Все они есть в нашей подборке.

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