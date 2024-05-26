Как на любом смартфоне сделать чистый Android из Google Pixel без перепрошивки и root

Сегодня любой крупный производитель имеет собственную оболочку: на Xiaomi это HyperOS, на Samsung — One UI, а на HUAWEI для глобального рынка — EMUI. Такие прошивки меняют исконный вид системы до неузнаваемости, из-за чего порой хочется пересесть на чистый Android, каким его задумала компания Google. Что для этого нужно? Можно перепрошить смартфон, лишившись гарантии, потратив кучу времени и получить шанс окирпичить устройство. А можно пойти более простым путем, установив всего два приложения на телефон.

Что такое чистый Андроид

Давайте разберемся, что собой представляет чистый Андроид. В понимании рядового пользователя — это интерфейс смартфонов Google Pixel. Для него характерны круглые иконки приложений, поисковая строка в нижней части экрана и своеобразное оформление шторки уведомлений.

Следовательно, чтобы достичь подобного результата, не занимаясь перепрошивкой смартфона, нужно установить сторонний лаунчер на Андроид, а также приложение, меняющее шторку. Ну и до кучи накинуть обои из Google Pixel. Ну что, начнем?

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Лаунчер из Google Pixel

На сегодня самым стабильным приложением с лаунчером чистого Андроида является Pixel Launcher от разработчика Inspire Theme Team. Его можно загрузить через Google Play или установить вручную при помощи APK-файла.

Pixel Launcher в Google Play

APK-файл Pixel Launcher

После установки нам нужно настроить Pixel Launcher, чтобы он случайно не слетел, как у людей, которые поставили ему довольно низкую оценку в Google Play. Для этого нужно:

Запустить Pixel Launcher. Открыть его настройки в меню, доступном по нажатию на свободную область экрана. Перейти в раздел «Выбрать программу запуска по умолчанию». Поставить отметку напротив пункта «Pixel Launcher».

А теперь давайте смотреть, похож ли Pixel Launcher на чистый Android? По-моему, вполне. Не согласны? Тогда предложите вариант лучше через чат AndroidInsider.ru в Telegram.

Минусы у приложения Pixel Launcher, конечно же, есть. В частности, не все иконки адаптируются под круглую форму. Особенно это касается стандартных программ от производителя смартфона. Но с подобным недостатком можно жить, не правда ли?

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Шторка уведомлений Андроид 14

Второй этап нашей инструкции по превращению оболочки в чистый Андроид — установка шторки уведомлений из Google Pixel. С этой целью установите приложение Controls Android 14 Style через магазин или вручную при помощи APK, как и в случае с ранее рассмотренным лаунчером.

Controls Android 14 Style в Google Play

APK-файл Controls Android 14 Style

Установили? Теперь для правильной настройки, исключающей недостатки, отмеченные в отзывах, нужно сделать следующее:

Запустите Controls Android 14 Style. Предоставьте программе разрешение на доступ к специальным возможностям Андроид. Активируйте все ползунки.

Явный недостаток этого приложения — отсутствие русского языка. Однако внешнее сходство с чистым Андроидом почти неоспоримо. Приложение с точностью копирует дизайн и показывает уведомления, как на Google Pixel. Значит, нам осталось нанести на холст последний штрих.

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Фирменные обои Google Pixel

Чтобы скачать обои Google Pixel, можно воспользоваться все тем же приложением Controls Android 14 Style, выполнив несколько шагов:

Запускаем программу. Переходим в раздел «Change Wallpaper», а затем — «Change app Wallpaper». Выбираем картинку с любого доступного смартфона Pixel. Загружаем и устанавливаем в качестве изображения главного экрана.

Также вы можете скачать картинки вручную. Все необходимые ссылки мы оставляли в материале про обои Pixel 8. Там найдете еще больше вариантов.

Где скачать обои из Google Pixel 8

Итак, мы как могли превратили ваш смартфон в Google Pixel. Ну а если оформление чистого Андроида вдруг наскучит, попробуйте приложения, меняющие стандартную оболочку на подобие iOS. Все они есть в нашей подборке.