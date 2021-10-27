Как установить дизайн Android 12 на свой смартфон

Еще никогда ранее дизайн операционной системы Android 12 не претерпевал такого количества изменений. Многие пользователи уже оценили его на новых Pixel 6, представленных на прошлой неделе. А теперь скажите: за что мы любим Android-смартфоны? Правильно, за возможность бесконечной кастомизации. Совсем недавно один из самых популярных лаунчеров получил крупное обновление, которое повторяет многие фишки Android 12 и работает на подавляющем большинстве устройств.

На днях разработчики известного лаунчера Lawnchair представили широкой публике вторую версию альфа-тестирования своего приложения, которое адаптируется под Android 12 почти во всем. С помощью него почти каждый пользователь может опробовать все фишки новой операционки.

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Дизайн Android 12

Ранее мы уже не один раз рассказывали вам о новом дизайне Android 12, милости прошу. Но если вам лень читать, постараюсь привести все основные нововведения:

Вся система (включая родные приложения) полностью адаптирована под ваши обои.

При смене обоев система автоматически извлечет доминирующие и дополнительные цвета из обоев и применит эти цвета к кнопкам, ползункам и другим системным объектам.

На экране блокировки по центру появятся большие часы.

Появились новые виджеты с циферблатами и соц.сетями.

Полностью переработаны анимации для удобной работы.

Добавлены темы в зависимости от времен года.

Думаю, что все слышали про Material You. Основная идея этой концепции заключается в едином стиле всей системы смартфона, которая будет подстраиваться под каждого конкретного пользователя. Например, если вы установили свои обои на рабочий стол, то абсолютно все на смартфоне будет адаптироваться под это изображение и перестроит палитру цветов специально для вас.

Понятно, что операционная система это не только дизайн и различные «красивости», это в первую очередь функциональность, новый опыт использования. Об основных фишках Android 12 мы уже рассказывали ранее, но коль ждать еще достаточно долго, предлагаю опробовать новые фичи в деле уже сейчас.

Как установить Android 12

Команда приложения Lawnchair зашли достаточно далеко. Они решили выпустить продукт, который не только сымитировал главный экран и дизайн приложений, но и адаптировал приложения под цвет обоев на вашем смартфоне.

Скачать Lawnchair 12

Сейчас приложение выпущено в альфа-тестировании, однако эти функции в нем уже доступны:

Список приложений, папки, анимации и все, что находится между ними, имеет новый внешний вид из Android 12.

Lawnchair без проблем сможет извлечь главный цвет из ваших обоев и включить его в весь интерфейс. Кнопки, фоны тоже будут соответствовать Material You.

Доступна функция скрытия приложений из полного списка. Для этого просто нажмите и удерживайте иконку.

Гибкая настройка шрифтов.

Настройка автоматического открытия клавиатуры с помощью панели приложений.

Встроенный поиск на панели приложений. Нажмите Enter, чтобы быстро запустить первое найденное соответствие.

Приложение будет работать на полную со всеми устройствами на базе Android моложе версии 8.1. Владельцы девайсов более старших версий, увы, не смогут насладиться адаптированными обоями из Material You. В Google Play оно пока недоступно, поэтому предлагаем перейти в Телеграм-чат приложения и загрузить его оттуда.

Отдельно хотелось бы отметить серьезный подход разработчиков. Ребята регулярно обновляют свой софт и исправляют ошибки. Однако если вы заметите какие-то серьезные ошибки, хочу напомнить, что протестировать лаунчер можно параллельно со стабильным Android 11 — приложение установится дополнительно. И если вас что-то не устроит, всегда можно удалить его.

Когда выйдет Android 12

Автор AndroidInsider.ru Артем Сутягин уже рассказывал о том, когда стоит ждать официального обновления устройств с подробным описанием каждого бренда. Если коротко, то основные линейки Samsung, OnePlus, Xiaomi и других популярных брендов должны получить апдейт до конца 2021 года.

А пока, Lawnchair 12 является чуть ли не единственным способом приобщиться к новой операционке от компании Google раньше всех.

Самые интересные функции Google Pixel 6.

А вы ставите лаунчеры на свое устройство? Или предпочитаете оригинальную оболочку? Планируете устанавливать Lawnchair 12? Свое мнение предлагаю оставить в нашем Телеграм-чате, будет интересно прочесть.