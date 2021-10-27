Samsung Galaxy S22: дизайн, характеристики, камеры, батарея

Несмотря на тот факт того, что в мире Android-смартфонов царит настоящая анархия, флагманов, действительно заслуживающих нашего внимания, все равно раз-два и обчелся. Корейская компания Samsung из года в год радует нас своими новинками из абсолютно разных ценовых сегментов. Здесь и Samsung Galaxy A, получившие звание народных смартфонов, и Galaxy Z Flip — поистине уникальные девайсы, но и, конечно, линейка Samsung Galaxy S — настоящие короли мобильных технологий. Сегодня предлагаю обсудить все детали последних, поговорить о дате выхода, характеристиках и ценах.

В мире Android-смартфонов сложно найти решение, которое будет отлично смотреться со всех сторон. Да, всем понятно, что настоящим эталоном всегда будут оставаться устройства Google Pixel, однако в России таковые официально не продаются. Что остается брать? Конечно, топовый Samsung Galaxy S.

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Ожидается, что больших изменений в линейке не будет. Как обычно, пользователям представят три основных модели: Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra.

Дизайн Galaxy S22

Совсем недавно в сети появился дизайн самого ожидаемого Samsung Galaxy S22 Ultra. Изображения были созданы Парвезом Ханом (Parvez Khan) в сотрудничестве с LetsGoDigital.

Он утверждает, что новинка получит больше цветов, чем это было в Galaxy S21 Ultra, а главным гостем программы станет смартфон в матовом зеленом цвете. Кроме них ожидаются так же черный, белый и красный цвет задней панели.

Также говорится о почти полном отсутствии подбородка и боковых рамок. Что касается изогнутых краев, инсайдеры не сошлись во мнениях до сих пор. Мне кажется, что вряд ли Самсунг представит смартфон для работы со стилусом и изогнутыми краями. Впрочем, может быть они будут отличаться внутри линейки девайсов?

Камера Galaxy S22

Уверен, большинство из нас в первую очередь интересуют камеры. Согласно данным инсайдера Ice Universe, топовая модель c приставкой Ultra получит такой же модуль из 4 объективов, как в прошлой версии, однако изменениям подвергнется дизайн и некоторые параметры будут улучшены.

Основное отличие от прошлогодних моделей будет улучшенный улучшенный 1/1,33-дюймовый датчик HM3 со 108 млн пикселей. Угол поля зрения этого модуля составит 85 градусов, максимальная диафрагма — f/1,8.

Также в блок камер войдет объектив на 12 МП с датчиком от компании Sony и сверхширокоугольной оптикой, телефотомодуль с трехкратным зумом на 10 МП и модуль перископного типа с 10-кратным зумом и максимальной диафрагмой f/4,9. Все четыре блока впервые получат оптическую стабилизацию.

По поводу фронтальной камеры долгое время были споры. С одной стороны, многие говорили, что в новых Samsung установят ее под экраном, как это сделано в Galaxy Fold. C другой, всем понятно, что качество снимков на таком гаджете оставляет желать лучшего. Аналитики сошлись пока только в одном: модуль будет 40-мегапиксельный.

В младших Galaxy S22 и S22 Plus установят камеру на 50 МП, а также сверхширокоугольный модуль и телеобъектив по 12 МП, как в Ultra-версии.

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Exynos или Snapdragon

В зависимости от региона продаж смартфон будет комплектоваться процессором Exynos 2200 или Snapdragon 898. Ранее мы писали о том, что в большинство моделей установят Snapdragon 898, а не мощный Exynos 2200, однако сейчас инсайдеры склоняются к тому, что смартфон будет упакован процессорами в примерно равных количествах.

Автор AndroidInsider.ru Иван Кузнецов в своей недавней статье рассказывал, чем отличаются смартфоны Samsung для России и США, где коснулся очень важных для понимания моментов. Рекомендую прочесть.

Я лишь напомню, что и Snapdragon 898, и Exynos 2200 будут выпускаться с использованием 4-нм техпроцесса. Причем по последним предположениям Exynos 2200 будет на порядок мощнее своего конкурента, за счет увеличенной производительности CPU и GPU.

Какой экран у нового Samsung

Главная версия Galaxy S22 Ultra получит 6,8-дюймовым дисплеем, QHD+ LTPO AMOLED с частотой обновления 120 Гц. В этом году к топовой модели появится еще больше вопросов, ведь она, по факту, должна заменить нам легендарную линейку Galaxy Note, которая разрабатывалась специально для профессионалов, так что матрица просто обязана быть лучшей из лучших.

Кроме того, ходят слухи о том, что в новых смартфонах появится стилус. Так что разница между Galaxy Note и Galaxy S22 Ultra должна быть сведена на нет.

У Galaxy S22, в свою очередь, ожидается размер экрана 6,06 дюйма, а Galaxy S22 Plus — 6,55 дюйма. Если сравнивать их с предыдущими Galaxy S21 и Galaxy S21 Plus, то выходит, что размер экрана уменьшится. В прошлом году они поставлялись с 6,2-дюймовыми и 6,7-дюймовыми дисплеями соответственно.

Буквально на днях обнародовалась информация по поводу батареи Galaxy S22. Все тот же Ice Universe сообщает, что Samsung Galaxy S22 Ultra будет поставляться с аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 45-ваттной зарядки. Плюс, соответствующий блок, скорее всего, не будет в комплекте.

В сети разгорелся настоящий скандал. Как так? В новом Redmi Note 11 поддержка 120 Вт есть, а в Samsung Galaxy S22, который еще даже не анонсировали, не будет. Только вдумайтесь, новые корейские смартфоны за 35 минут будут заряжаться всего лишь до 70%. Смех!

Цена Samsung Galaxy S22

На данный момент информации по поводу цены новинок не поступало, однако есть все предпосылки к тому, что Samsung сохранит ценовую политику в отношении своих устройств на уровне предыдущих Galaxy S21.

Напомню, что в прошлом году на старте продаж Samsung Galaxy S21 стоил 74 990 рублей, Galaxy S21 Plus — 89 990 рублей, а Galaxy S21 Ultra — 109 990 рублей. Мы с вами должны понимать, что на ценовую политику играет множество факторов, начиная от дефицита чипов, заканчивая курсом доллара, так что сказать однозначно о цене Samsung Galaxy S22 пока нельзя.

О том, что вы думаете по поводу новинок, предлагаю рассказать в нашем Телеграм-чате. Будет интересно прочесть.