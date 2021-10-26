Самые интересные функции Google Pixel 6

Во время запуска Pixel 6 Google потратила немало времени, чтобы рассказать о некоторых новых функциях, которые появятся последних флагманах. Они стали возможны благодаря применению в конструкции нового собственного чипсета компании — Google Tensor. И благодаря тому, что он ориентирован на машинное обучение, он обеспечит в Pixel 6 и Pixel 6 Pro работу ИИ непосредственно на устройстве. Это не только обеспечит безопасность вашей информации и сделает работу смартфона более быстрой, но и даст смартфонам некоторые другие преимущества, которых нет у других Android-телефонов.

К сожалению, надо понимать, что некоторые функции не будут работать во всех странах. То есть, покупая этот телефон в России, вы не сможете ими пользоваться. Такие функции все равно интересны тем, что показывают нам новый уровень развития технологий.

Умные звонки Google

Google представляет несколько опций для звонков в Pixel 6. Теперь, когда вы ищите номер телефона, то прежде, чем вы нажмете кнопку звонка, вы довольно быстро увидите построенные в реальном времени данные, показывающие время, когда номер телефона компании, по которому вы звоните, больше всего загружен. Таким образом вы сможете спланировать свой звонок так, чтобы тратить как можно меньше времени на ожидание ответа оператора.

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Кроме того, новая функция ”Direct My Call” предоставит расшифровку автоматической системы, в которой будут указаны данные разговора. То есть, если вам что-то перечислят во время разговора, вы сможете не запоминать или не бросать все дела и записывать, а просто посмотреть расшифровку уже после разговора.

Такая функция даже не может считаться незаконной записью звонка без предупреждения. Это просто текстовая запись, которую запрещено использоваться против собеседника.

Определение нежелательных звонков

Еще одна функция уже частично применяется другими сервисами, но теперь станет частью системы новых смартфонов Google Pixel. Компания улучшает идентификацию вызывающего абонента, собирая данные от тех, кто делится информацией о звонках. Такая народная база позволит пропускать мимо нежелательные звонки.

При этом Google заверяет, что при передаче данных о вызовах никакой идентифицирующей информации нет. То есть, если вы оставите запись в системе, никакой информации, что это сделали именно вы, в системе не будет.

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Отправка сообщения голосом

Google делает ставку на распознавание речи. Gboard получил хорошее обновление с новой функцией голосового набора через помощника. Она должна улучшить голосовой набор на телефонах Pixel.

Благодаря Live Translate вы сможете лучше общаться благодаря интеграции со многими популярными мессенджерами для Android, включая WhatsApp и другие. Это означает автоматический перевод сообщений. То есть при общении с иностранцами вам не надо будет копировать сообщения в отдельное приложение переводчика. Общаться можно будет, не выходя из мессенджера.

Автоматические титры для видео

Это также распространяется на мультимедиа. Новая функция Live Caption позволит автоматически переводить титры к видео, которые вы просматриваете в данный момент. Все это становится еще более актуальным на фоне того, что сам переводчик в целом стал лучше. Теперь он работает более быстро и плавно, чем раньше. А значит, и перевод станет более качественным.

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Эти функции — это лишь некоторые из возможностей, которые чип Tensor привносит в новый Pixel 6. Сюда же можно отнести и новые мощные инструменты обработки изображений и улучшенную безопасность и конфиденциальность, достигаемую с помощью чипа Titan M2 и Android 12.

Конечно, дополнительные тесты покажут, как все это работает более детально, но уже сейчас можно сказать, что компания проделала хорошую работу.