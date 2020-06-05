Кажется, Google знает почему заставка рабочего стола ломает ее телефоны

Несколько дней назад много говорили о том, как установка определенных обоев выводит Android-смартфоны из строя. Они просто не включались. При этом, картинка не была какой-то зловещей, а наоборот, идеально подходила для заставки смартфона. Безмятежное горное озеро с островком на фоне солнца, заходящего за горы. Что может быть лучше такой картинки для заставки? Лучше может быть только не ставить ее на заставку. Пока пользователи гадали, из-за чего так происходит — телефон перестает нормально работать — Google провела свою работу и пришла к определенным выводам, которыми поделились ее специалисты.

Почему телефон перезагружается сам

Изначально фотография, о которой все заговорили несколько дней назад, была засвечена в таких местах, как Reddit и Twitter. Кроме умиротворяющего пейзажа, на картинке ничего не было. Но именно ее установка приводила к тому, что для восстановления смартфона приходилось принимать экстренные меры, иначе он просто отказывался работать и постоянно сам собой перезагружался, как только экран разблокировался и на нем появлялась та самая заставка.

Проблеме подвержены все устройства за редким исключением. Возможно, некоторые производители знали об этом заранее и подготовились к трудностям. Тем не менее, больше всего, кажется, проблемой сейчас обеспокоены в Google и Samsung.

Что-то подобное на устройствах под управлением Android появилось еще в 2018 году. Но тогда этому не придали такой широкой огласки. Теперь все куда серьезней.

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Ранее некоторые пользователи и специалисты думали, что проблема связана с цветовым пространством изображения, которое было неправильно закодировано. Но, по словам Ромена Гая из Google (который является экспертом по вопросам того, как Android обрабатывает изображения и цвета), причина, вероятно, гораздо более проста и связана со способом расчета яркости изображения в градациях серого. В определенных случаях значения в градациях серого могут превышать максимальное значение из-за ошибки округления в используемых вычислениях и впоследствии системный пользовательский интерфейс сходит с ума от такого несоответствия и вылетает, что может привести к перезагрузке. Поскольку изображение установлено в качестве фона, эта ошибка будет повторяться даже в безопасном режиме и в результате вы получите практически кирпич.

Телефон постоянно перезагружается. Как исправить?

Самое простое исправление, если вы в конечном итоге пострадали, — это сброс настроек к заводским настройкам. Это можно сделать с помощью восстановления, но в этом случае ваш телефон полностью сбросится, включая все данные.

Как заметили разработчики XDA, простое исправление было представлено Google разработчиком Давиде Бьянко, хотя еще одно более сложное решение было описано людьми из LineageOS. С тех пор Google сообщила в журнале изменений для первоначально представленного исправления, что у него есть отдельное внутреннее решение на рассмотрении и она с ним работает. То есть, получается, что компания примерно понимает, в чем проблема, и старается закрыть эту дыру в обороне Android.

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Впрочем, устройства, которые работают на Android 11, не дают сбоя при установке этого конкретного изображения в качестве обоев из-за того, что они преобразуют цветовое пространство (хотя, по мнению Google, это не является реальной причиной проблемы). Устройства Huawei также могут быть не затронуты. Все это говорит именно в пользу версии с цветовым пространством.

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Проблема глубже, чем кажется. Дело даже не в том, что именно эта картинка портит смартфоны пользователей, а в том, что таких картинок может быть много. Им достаточно будет соответствовать определенным параметрам и они тоже начнут кирпичить телефоны по всему миру. Скорее всего, даже появятся тролли, которые будут выкладывать такие картинки для того, чтобы ничего не подразумевающие люди устанавливали их на свои устройства и просто не знали, что с этим делать. А в сервисах может появиться отдельная услуга по решению этой проблемы. Впрочем, возможно, я немного преувеличиваю, но суть проблемы вы поняли.

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Просто пока будьте осторожны с изображениями, которые вы используете в качестве фона. Источники SamMobile утверждают, что Samsung также близка к выпуску исправления для решения этой проблемы. Будем надеяться, что оно будет выпущено совсем скоро, хотя не все телефоны получат его очень быстро (если они вообще его получат).

Остается только еще раз напомнить, что Ромен Гай из Google считает, что проблема не имеет ничего общего с цветовым пространством, и подтвердил иное объяснение того, как яркость рассчитывается Android. Странно только, что Apple, которая не имеет проблем с переводом цветового пространства, не сталкивается с такими трудностями. Да и в Android 11 все нормально. Проблемы есть только у пользователей более ранних версий. Многие говорят, что такое встречается на Android 6.