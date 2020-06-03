Android и еще 9 изобретений изменивших привычный мир

Есть в мире вещи, которые в какой-то момент начинают казаться вечными. С момента их изобретения проходит буквально несколько лет, но мы к ним так привыкаем, что без них уже просто никуда. Одной из таких вещей для нас стал смартфон, другой — мессенджеры, теперь полностью беспроводные наушники. Но все это кто-то когда-то изобрел и на тот момент он даже сам мог не верить в то, что все это так взлетит. Давайте вспомним несколько самых важных вещей, которые изменили всю нашу повседневную жизнь и даже привычки. Теперь мы просто не можем без них, но от этого становится только веселей, когда наблюдаешь, как производители стараются предложить что-то новое в этом направлении и перетянуть на себя одеяло.

Какие изобретения меняют нашу жизнь

Человек это такое существо, которому надо как можно меньше двигаться (в прямом и в переносном смысле), но при этом получать как можно больше кайфов. Собственно это и есть залог успеха любого изобретения.

За последнее время нам предложили много всего, что способно облегчить нашу жизнь, но при этом сделать ее более приятной и понятной. Одни смартфоны чего стоят, которые сейчас делают за нас огромную часть работы. Они действительно изменили нашу жизнь, но что еще внесло свой вклад?

Первый смартфон

Не к столу будет упомянуто, но первый смартфон в современном понимании этого слова был iPhone первого поколения. Именно он заставил всех сказать что-то вроде ”а что, так можно было?”.

Производители начали массово клепать своих ”убийц iPhone”, но пока так и не убили, хотя прошло уже 13 лет. Правильнее сказать, что появилось два лагеря. Одни преданны Apple, а другие — Android. При этом переход из одного лагеря в другой в абсолютном выражении встречается не часто и в основном переходят в сторону iPhone.

Появление Android

Конечно, с точки зрения смартфонов в целом, у Apple не отнять ее заслуг, но если говорить об операционной системе, то тут молодцы уже ребята из Google. Они смогли создать открытую операционную систему, которая работает почти на всем. Именно эта ее особенность сделала смартфон действительно массовым.

Даже самые простые производители начали клепать свои устройства часто из типовых деталей и сделали так, что сейчас смартфон можно купить даже за 1000 рублей. Путь он будет очень слабым и я считаю, что за эти деньги проще пользоваться хорошей кнопочной звонилкой, но такая возможность есть.

С момента выхода первого Android-смартфона HTC Dream прошло много времени, но соперничество iOS и Android дает нам каждый год что-то новое и интересное.

Изобретение Wi-Fi

Благодаря этой технологии и тому, что сейчас она стоит очень дешево и есть почти везде, мы забыли о том, что такое провода. Сел за стол, а твой компьютер, ноутбук, планшет, телефон и даже часы и умная колонка уже в сети. Не это ли свобода?

В 1997 году этот тип связи только появился и работал, мягко говоря, так себе по сегодняшним меркам. Несмотря на это, тогда люди были просто в восторге от того, что можно было не подключать провод к компьютеру, но он все равно работал в Сети.

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Со временем скорость только росла и сейчас она достигла таких значений, что для 99% пользователей это более чем достаточно. Даже профессионалы, которые работают с большими объемами информации, часто обходятся именно беспроводной сетью.

Интернет вещей

Wi-Fi не только позволил нам проверять электронную почту или листать ленту Twitter, но и дал массу потребительских устройств, которые подключаются и обмениваются информацией без участия человека, создавая систему, называемую Интернетом вещей. Термин был придуман в 1999 году, но идея не была популярной среди потребителей до последнего десятилетия.

Сегодня по всему миру существуют десятки миллиардов подключенных к Интернету устройств, которые позволяют нам выполнять задачи умного дома, такие, как включение света, обеспечение безопасности и получение оповещений совершенно разного рода. Такие технологии применяются в том числе в здравоохранении, управлении муниципальными службами и в других местах.

Только доказывает популярность Интернета вещей то, что этот рынок растет чуть ли не кратно каждый год. Сейчас он составляет около 250 миллиардов долларов. Это в три раза больше, чем три года назад, но примерно в семь раз меньше, чем ожидается через пять лет.

Стриминговые сервисы

Благодаря тому, что у нас появился YouTube, Netflix, Apple Music, Spotify и другие подобные каналы получения контента, наша жизнь стала намного проще. Теперь не надо таскать DVD-диски и тем более видеокассеты. Достаточно просто залогиниться с устройства и ты можешь смотреть что угодно в любой точке мира.

Все это привело к созданию новых типов бизнеса и люди, которые производят контент, получили легкий способ его распространение. Те, кто вовремя сориентироваться, смогли создать миллиардные бизнес-империи часто просто из ничего.

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Особенно актуальными такие сервисы оказались в период пандемии, когда у людей во всем мире появилось много свободного времени.

Видеоконференции

Популярность видеоконференций всегда постепенно росла, но сейчас она переживает просто взрыв популярности. Сейчас эта технология незаменима, а такие игроки рынка, как Zoom и Skype, просто не знают, как можно сдержать наплыв пользователей так, чтобы не обрушить свои серверы.

Одно можно сказать точно. Люди слишком распробовали эту технологию и скоро просто не смогут общаться без нее. Уже сейчас многим проще позвонить по видеосвязи, чем по обычному телефону

3D-принтеры

3D-печать является одной из тех технологий, которые с каждым годом становятся все ближе к обычному использованию. Уже сейчас это не просто игрушка для гиков, а полноценный инструмент для решения бытовых задач. Фантасты говорили об этом годами, но теперь пришло время техников, которые реализовали задумку.

3D-принтеры используются для создания материалов для всего, чего угодно. Даже такие производители, как Adidas и Porsche пользуются такими технологиями. Некоторые называют 3D-печать четвертой промышленной революцией. По оценкам консалтинговой компании Deloitte, расходы на использование технологии растут примерно на 13% ежегодно среди крупных американских компаний и, вероятно, достигнут 2 млрд. долларов уже в этом году.

Социальные сети

Онлайн мир был совсем другим местом всего двадцать лет назад. Социальные сети были совсем не такими, как сейчас, и несмотря на большую популярность, не могли похвастаться теми показателями, что имеют на данный момент.

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В 2004 году Марк Цукерберг изменил все, когда запустил сайт социальной сети для студентов колледжа под названием Facebook. Сервис открылся для широкой публики в 2006 году и быстро оставил таких динозавров, как Friendster и MySpace далеко позади.

Сегодня социальные сети не просто популярное место общения людей. Они используются абсолютно для всего, и в том числе для бизнеса. Например, в нашей IT-сфере почти все контакты идут через Facebook. Неудивительно, что в прошлом году его доход от рекламы составил 32 миллиарда долларов, а аудитория достигла 2,37 миллиарда пользователей — почти треть населения мира.

Искусственный интеллект

Искусственный интеллект раньше ограничивался научной фантастикой. Но в последние десятилетия он ворвался в реальный мир, став одной из важнейших технологий нашего времени. ИИ помогает решать критические проблемы в сфере транспорта, розничной торговли, здравоохранения и других отраслей. В Интернете он используется для всего — от распознавания речи до фильтрации спама.

Но есть также опасение, что в будущем это грозит созданием автономного оружия, в том числе беспилотных летательных аппаратов, систем противоракетной обороны и сторожевых роботов. Лидеры отрасли призвали регулировать технологию, чтобы предотвратить потенциальный вред от таких инструментов, как deepfakes, которые являются фальсификациями видео и стирают грань между реальным человеком и его копией, которая может сказать, что угодно.

Голосовые ассистенты

Для многих потребителей сердцем умного дома является голосовой помощник, такой, как Алиса, Google Ассистент или Siri. Они могут управлять умным домом, а через динамики сообщать важную информацию и воспроизводить музыку. Конечно, тут не обошлось без ИИ.

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В 2019 году во всем мире было более 3,25 миллиарда устройств с голосовым помощником, и ожидается, что к 2023 году это число увеличится более чем в два раза — до 8 миллиардов. Но они также представляют собой проблему с конфиденциальностью. По сути это подключенные к Интернету микрофоны, к которым может подключиться кто угодно. Даже сами компании могут просто слушать вас для улучшения качества услуг.