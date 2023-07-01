Классные приложения для Андроид ТВ, которые прокачают даже дешевый телевизор

Магазин приложений на Андроид ТВ содержит массу крутых приложений на любой вкус. Однако многие пользователи воспринимают телевизоры исключительно как средство для просмотра фильмов и сериалов, игнорируя крутые программы из Google Play. Очень зря, так как Смарт-телевизор — фактически является еще одним умным устройством и напоминает что-то среднее между смартфоном и ПК. Так почему бы не наполнить его полезными приложениями, тем более, что хранилище практически любого телевизора или Андроид-приставки позволяет это сделать? Смотрите, что мы нашли для вашего Android TV на этой неделе!

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Обои для телевизора Андроид ТВ

Многие пользователи предпочитают оставлять телевизор в режиме ожидания, во время которого он фактически превращается в картину, украшая комнату. Если подборка обоев от Google вас не впечатляет, попробуйте Starfield TV Live Wallpaper — приложение с заставками для телевизора. В нем собрано огромное количество скринсейверов в виде звездного неба, которые можно настраивать вручную через параметры.

У вас есть возможность изменить скорость появления заставки, яркость, цвет и даже добавить след, оставляемый объектами. Выглядит это очень круто, особенно, если оставить телевизор работать фоном в темное время суток. Более того, приложение доступно на всех устройствах: смартфонах, планшетах и приставках. Правда, за него придется единоразово заплатить 99 рублей — на мой субъективный взгляд, Starfield TV явно того стоит.

Звездные обои

TV Photo — слайдшоу для Андроид ТВ

Чем хорош Смарт-телевизор — так это большим экраном, который идеально подходит для просмотра изображений. Вряд ли вы захотите использовать стандартное приложение, подключив флешку, поэтому попробуйте альтернативу — TV Photo. Это отличная галерея для Андроид ТВ с массой фишек: взять хотя бы то, что она позволяет прятать папки с фото и видео, а также защищать их паролем.

Вдобавок утилита поддерживает даже видеоформаты и GIF-анимации, которые при необходимости можно раскидать по разным папкам. Приложение оптимизировано для больших экранов, поэтому сложностей возникнуть не должны. Утилита есть в Google Play и работает на других устройствах.

Альтернативная галерея на Андроид

Crossy Road — аркадная игра для телевизора

Одна из лучших мобильных аркад — Crossy Road — лучше аналогов сразу по двум причинам: во-первых, без проблем работает с пультом (джойстик не нужен), во-вторых, оптимизирована для всех платформ, включая Андроид ТВ. Задача проста: нужно выбрать персонажа и перевести его через дорогу. Имейте в виду, что шоссе бесконечное и на пути будут встречаться различные препятствия вроде машин. Не успеете — придется начинать сначала.

Crossy Road выполнена в «блочном» стиле и очень напоминает Minecraft, но графика — просто превосходна. Со временем аркадная игра для телевизора становится сложнее, поэтому проходить уровни будет не так-то просто как кажется. Платить за подписку не нужно: просто скачиваете Crossy Road по ссылке ниже и играете.

Крутая игра для телевизора

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Удобный лаунчер для Андроид ТВ

Встроенный интерфейс главного экрана Андроид ТВ не всем по душе: он сильно перегружен и расходует много ресурсов. Замените его на X3 Launcher — легкую оболочку, которая упростит использование телевизора. Фишка в том, что этот лаунчер используется в одноименной Андроид-приставке, но сейчас есть уникальная возможность установить его куда угодно.

Ярлыки и виджеты автоматически подгоняются под экран, можно создавать папки для сортировки приложений. Внутри даже есть файловый менеджер с возможностью установки пароля. Так что, смело устанавливайте на свой телевизор. Самое главное — подойдет любой пульт: даже вот такой недорогой, без поддержки аэромыши!

Лаунчер для телевизора

Aptoide TV — магазин приложений для телевизора

Пока Apple прекращает размещать в российском App Store платные приложения, Google Play продолжает работать на Андроид как ни в чем ни бывало. Тем не менее, чтобы не остаться без каталога программ — скачайте Aptoide TV на свой телевизор! Это удобный магазин приложений, который по своему насыщению ничем не уступает Google Play — программ в нем, возможно, даже больше!

Пользоваться им очень легко: есть кнопка обновления всех приложений, отзывы пользователей, подборки программ и игр. Плюс еще и в том, что в Aptoide вы сможете найти утилиты, которых нет в Google Play! Вдобавок он поддерживает голосовой поиск — Гугл Ассистент наконец-то пригодится.

Замена Google Play

Еще не обзавелся телеком или Андроид-приставкой? Заглядывай в Телеграм-канал «Сундук Али-Бабы» — там они точно есть!