5 ошибок, которые вы можете допустить при выборе защитного стекла для смартфона

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Герман Вологжанин

Вторым по популярности аксессуаром для смартфона (после чехла, конечно) является защитное стекло на экран. Кажется, что это довольно простая вещица, однако недобросовестность изготовителей вкупе с невнимательностью покупателя приводят к непоправимым последствиям. То не получается наклеить защитное стекло, то после его установки сам по себе отключается экран, то фронтальная камера начинает хуже фотографировать. Чтобы не столкнуться с подобными проблемами, познакомьтесь с ошибками, которые вы наверняка допускали или можете допустить.

5 ошибок, которые вы можете допустить при выборе защитного стекла для смартфона. Не повторяйте чужих ошибок и выбирайте защитные стекла правильно. Фото.

Не повторяйте чужих ошибок и выбирайте защитные стекла правильно

Универсальное защитное стекло

Запомните раз и навсегда: не существует универсальных защитных стекол. Каждый аксессуар предназначен для конкретной модели смартфона. На AliExpress можно найти стекла с указанием только диагонали экрана, но от них нужно держаться в стороне.

Такое стекло нельзя покупать

Несмотря на то, что сегодня у многих смартфонов примерно один и тот же размер экрана, стекло от одной модели не подойдет к дисплею второй. Всему виной разные отступы по краям. У одного устройства рамки шире, а у другого — тоньше. Все это приводит к несовместимости, заставляющей выбросить защитное стекло для телефона сразу после покупки.

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Защитное стекло с окантовкой

Защитное стекло с окантовкой. Окантовка имеет право на жизнь только в случае со смартфонами, у которых широкие рамки. Фото.

Окантовка имеет право на жизнь только в случае со смартфонами, у которых широкие рамки

Думаю, вы из тех, кто сразу ищет защитное стекло на экран для конкретной модели смартфона. Но и в таком случае существует риск покупки аксессуара, место которому — на свалке. Я сейчас говорю о защитных стеклах с окантовкой преимущественно черного цвета, которая ложится на рамки дисплея.

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Даже при идеальной установке подобное защитное стекло принесет вам кучу проблем. Если аксессуар лишен дополнительных вырезов, то придется смириться с некорректной работой датчика приближения. А ведь таких стекол большинство. Обычно изготовитель не заморачивается над мелочами, предлагая товар, по сути, не учитывающий особенности модели.

Стекло без выреза под камеру

Стекло без выреза под камеру. В идеале стекло должно иметь вырез под фронталку и быть полностью прозрачным (то есть без окантовки). Фото.

В идеале стекло должно иметь вырез под фронталку и быть полностью прозрачным (то есть без окантовки)

Аксессуар, не имеющий окантовки, тоже доставляет неудобства. В частности, если это стекло без выреза под камеру. Конечно, оно полностью прозрачное, что позволяет корректно работать датчику приближения, однако фронталка из-за лишнего покрытия начинает чудить с фокусировкой, мылить изображение и просто фотографировать хуже.

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В этой связи настоятельно рекомендую покупать защитные стекла с вырезом под камеру. Да, глазок останется беззащитным, но вряд ли ваш смартфон упадет на острый камень именно открытой частью. Это крайне маловероятно, а при соприкосновении с более-менее плоской поверхностью фронтальной камере ничего не угрожает.

Стекло без олеофобного покрытия

Стекло без олеофобного покрытия. Капли воды не растекаются по олеофобному покрытию. Фото.

Капли воды не растекаются по олеофобному покрытию

Также при выборе защитного стекла нужно обратить внимание на наличие олеофобного покрытия, которое отталкивает жир и заставляет палец комфортно скользить по поверхности. Его отсутствие не только снижает уровень удобства при эксплуатации, но и свидетельствует о низком качестве продукта в целом. Хороший производитель ни за что не станет экономить на столь важном компоненте, как олеофобка.

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Чтобы узнать, есть ли у стекла олеофобное покрытие, нужно внимательно изучить его описание на странице товара. Если никаких примечаний нет — уточните информацию, связавшись с продавцом. Не забывайте это делать, иначе аксессуар даже после идеальной установки захочется выкинуть. А в лучшем случае придется отдельно покупать олеофобную жидкость.

Дешевое защитное стекло

Дешевое защитное стекло. Не ждите от такого стекла ничего хорошего. Фото.

Не ждите от такого стекла ничего хорошего

Описанные выше проблемы свойственны недорогим защитным стеклам, чья цена составляет порядка 100 рублей. Именно такие аксессуары мы выбираем чаще всего, пытаясь, что называется, обмануть систему. Назвать покупку дешевого стекла изначально ошибочным решением нельзя. Тем не менее, низкая цена товара должна натолкнуть вас на определенные размышления, касающиеся качества продукта. Скорее всего, аксессуар сделан на коленке, а потому не учитывает все особенности смартфона, включая расположение датчиков и камеры.

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Старайтесь обращать внимание на бренд защитного стекла:

  • Baseus;
  • Nillkin;
  • Red Line;
  • MOCOLL;
  • Hoco и другие.

Если не получится найти брендовый аксессуар для своего смартфона, обязательно изучите описание товара и отзывы к нему. Порой только так получается определить качество продукта, не держа его в руках.

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