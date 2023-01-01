Нужно ли отключать телевизор со Smart TV на ночь

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Иван Герасимов 0

С детства нас приучили к тому, что бытовые приборы нужно отключать из розетки, если не используешь. Считалось, что зарядники, игровые приставки и другие устройства потребляют энергию даже в режиме ожидания, поэтому их лучше не оставлять включенными. В любом случае, вы когда-нибудь видели, чтобы телевизор выключали из розетки, пока он не используется? Я — нет. Тем не менее, споры не утихают до сих пор! Предлагаю разобраться, нужно ли выключать смарт-телевизор, сколько он расходует энергии в режиме ожидания и что может случиться.

Нужно ли отключать телевизор со Smart TV на ночь. Разбираемся, нужно ли выключать телевизор из розетки или оставить его в режиме ожидания. Фото.

Разбираемся, нужно ли выключать телевизор из розетки или оставить его в режиме ожидания

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Можно ли оставлять телевизор в режиме ожидания

Режим ожидания — это функция, которая включает на экране заставку, превращая телевизор, можно сказать, в картину. Производители рекомендуют использовать ее, но подойдет она явно не всем: если вы смотрите телевизор каждый день или он у вас работает фоном, то в этом действительно есть смысл. Так устройство продолжит работать, а приложение можно оставить запущенным и просто продолжить с нужного момента. К тому же, это просто красиво. Но есть парочка нюансов.

Можно ли оставлять телевизор в режиме ожидания. Оставлять телевизор в режиме ожидания удобно, но делать это нужно как можно реже. Фото.

Оставлять телевизор в режиме ожидания удобно, но делать это нужно как можно реже

Важно знать, что Android TV позволяет выключить телевизор, а позже продолжить с того места, где вы остановились. Эта фишка называется «Быстрый старт»: фактически ваш телевизор переходит в состояние сна и отключается, но сохраняет систему в состоянии готовности, а не сбрасывает. Так что, телевизор лучше выключить с пульта, чем оставлять в режиме ожидания.

Можно ли оставлять телевизор в режиме ожидания. Быстрый старт на Андроид ТВ позволяет запустить телевизор с того места, на котором вы остановились. Фото.

Быстрый старт на Андроид ТВ позволяет запустить телевизор с того места, на котором вы остановились

К тому же, если Смарт ТВ находится в режиме ожидания, то есть вероятность выгорания экрана. Но проблема здесь заключается в самой заставке: если телевизор постоянно будет в таком состоянии, и вы будете им редко пользоваться, то картинка рано или поздно «отпечатается» на экране из-за неподвижности.

Обратите внимание, что некоторые производители лишают телевизоры полноценного выключения, к которому мы привыкли, заменяя его режимом ожидания. Зависит это от настроек системы. Так что, можете смело отключать телевизор из розетки — сэкономите денег и обезопасите его от выхода из строя. Из минусов — разве что, обновление Android TV установится не сразу, а после перезагрузки.

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Нужно ли выключать телевизор из розетки

Как уже говорилось выше, телевизор стоит отключить из розетки, если у него нет режима ожидания или вы редко его включаете. Особенно интересен второй вариант: казалось бы, он находится в выключенном состоянии и горит только лампочка индикации. На самом деле, энергия и вправду расходуется и в немалом количестве!

Нужно ли выключать телевизор из розетки. Заставка настраивается на любой вкус, но статичное изображение может навредить экрану. Фото.

Заставка настраивается на любой вкус, но статичное изображение может навредить экрану

В среднем, телевизор в выключенном состоянии расходует до 10 Вт/ч или до 4% от обычного энергопотребления. Так уж вышло, что я месяц не включал его: возьмем примерно 6 Вт (мой TCL расходует в среднем около 125 Вт/ч) умножаем на 24 и получаем 144 Вт в день, а затем умножим на 30 и получим 4320 Вт = 4,32 кВт. В моем регионе 1 кВт стоит около 4 рублей, то есть, за месяц бездействия телевизор тратит примерно 17 рублей. Представляете, что будет, если его в таком состоянии оставить на год? Целых 204 рубля! За такие деньги можно купить хороший кабель для зарядки!

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Конечно, расход энергии у телевизора может разниться, и не знаю, смутила ли вас эта сумма, но я все же решил отключить его из сети после подсчета. Тем не менее, это не так много, как во включенном состоянии и, тем более, расход ниже, чем у старых телевизоров!

Кроме того, телевизор нужно выключить из розетки в целях безопасности: скачки напряжения по-прежнему бывают и происходят тогда, когда их не ждешь. По идее, вероятность повреждения внутренних компонентов крайне низка, но лучше не рисковать и отключить телевизор из розетки. Возьмите в привычку делать это и с другими гаджетами, например, с умными колонками.

Почему стоит отключать телевизор с пульта, а не оставлять его в режиме ожидания? Во-первых, яркая картинка может привлечь животных, в результате чего они собьют устройство «с ног». Ремонт обойдется в крупную сумму, хотя, скорее всего, замена матрицы будет равноценна покупке нового телевизора, так как даже китайские бренды используют комплектующие от Samsung.

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Кроме того, я заметил, что многие ставят телевизор со Смарт ТВ рядом со шторами. Устройство в режиме ожидания нагревается, как и во включенном состоянии, поэтому микроскопический шанс, что при нагревании возникнет пожар, все же есть. То же самое можно сказать и про любые другие легковоспламеняющиеся материалы, которые находятся поблизости.

Так что, оптимальный выход — оставлять телевизор в режиме ожидания при постоянном использовании, а при длительном отсутствии — отключать его полностью, чтобы избежать поломки. На ночь телевизор и вправду лучше выключать, но с пульта, а не из розетки.

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