Нужно ли отключать телевизор со Smart TV на ночь

С детства нас приучили к тому, что бытовые приборы нужно отключать из розетки, если не используешь. Считалось, что зарядники, игровые приставки и другие устройства потребляют энергию даже в режиме ожидания, поэтому их лучше не оставлять включенными. В любом случае, вы когда-нибудь видели, чтобы телевизор выключали из розетки, пока он не используется? Я — нет. Тем не менее, споры не утихают до сих пор! Предлагаю разобраться, нужно ли выключать смарт-телевизор, сколько он расходует энергии в режиме ожидания и что может случиться.

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Можно ли оставлять телевизор в режиме ожидания

Режим ожидания — это функция, которая включает на экране заставку, превращая телевизор, можно сказать, в картину. Производители рекомендуют использовать ее, но подойдет она явно не всем: если вы смотрите телевизор каждый день или он у вас работает фоном, то в этом действительно есть смысл. Так устройство продолжит работать, а приложение можно оставить запущенным и просто продолжить с нужного момента. К тому же, это просто красиво. Но есть парочка нюансов.

Важно знать, что Android TV позволяет выключить телевизор, а позже продолжить с того места, где вы остановились. Эта фишка называется «Быстрый старт»: фактически ваш телевизор переходит в состояние сна и отключается, но сохраняет систему в состоянии готовности, а не сбрасывает. Так что, телевизор лучше выключить с пульта, чем оставлять в режиме ожидания.

К тому же, если Смарт ТВ находится в режиме ожидания, то есть вероятность выгорания экрана. Но проблема здесь заключается в самой заставке: если телевизор постоянно будет в таком состоянии, и вы будете им редко пользоваться, то картинка рано или поздно «отпечатается» на экране из-за неподвижности.

Обратите внимание, что некоторые производители лишают телевизоры полноценного выключения, к которому мы привыкли, заменяя его режимом ожидания. Зависит это от настроек системы. Так что, можете смело отключать телевизор из розетки — сэкономите денег и обезопасите его от выхода из строя. Из минусов — разве что, обновление Android TV установится не сразу, а после перезагрузки.

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Нужно ли выключать телевизор из розетки

Как уже говорилось выше, телевизор стоит отключить из розетки, если у него нет режима ожидания или вы редко его включаете. Особенно интересен второй вариант: казалось бы, он находится в выключенном состоянии и горит только лампочка индикации. На самом деле, энергия и вправду расходуется и в немалом количестве!

В среднем, телевизор в выключенном состоянии расходует до 10 Вт/ч или до 4% от обычного энергопотребления. Так уж вышло, что я месяц не включал его: возьмем примерно 6 Вт (мой TCL расходует в среднем около 125 Вт/ч) умножаем на 24 и получаем 144 Вт в день, а затем умножим на 30 и получим 4320 Вт = 4,32 кВт. В моем регионе 1 кВт стоит около 4 рублей, то есть, за месяц бездействия телевизор тратит примерно 17 рублей. Представляете, что будет, если его в таком состоянии оставить на год? Целых 204 рубля! За такие деньги можно купить хороший кабель для зарядки!

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Конечно, расход энергии у телевизора может разниться, и не знаю, смутила ли вас эта сумма, но я все же решил отключить его из сети после подсчета. Тем не менее, это не так много, как во включенном состоянии и, тем более, расход ниже, чем у старых телевизоров!

Кроме того, телевизор нужно выключить из розетки в целях безопасности: скачки напряжения по-прежнему бывают и происходят тогда, когда их не ждешь. По идее, вероятность повреждения внутренних компонентов крайне низка, но лучше не рисковать и отключить телевизор из розетки. Возьмите в привычку делать это и с другими гаджетами, например, с умными колонками.

Почему стоит отключать телевизор с пульта, а не оставлять его в режиме ожидания? Во-первых, яркая картинка может привлечь животных, в результате чего они собьют устройство «с ног». Ремонт обойдется в крупную сумму, хотя, скорее всего, замена матрицы будет равноценна покупке нового телевизора, так как даже китайские бренды используют комплектующие от Samsung.

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Кроме того, я заметил, что многие ставят телевизор со Смарт ТВ рядом со шторами. Устройство в режиме ожидания нагревается, как и во включенном состоянии, поэтому микроскопический шанс, что при нагревании возникнет пожар, все же есть. То же самое можно сказать и про любые другие легковоспламеняющиеся материалы, которые находятся поблизости.

Так что, оптимальный выход — оставлять телевизор в режиме ожидания при постоянном использовании, а при длительном отсутствии — отключать его полностью, чтобы избежать поломки. На ночь телевизор и вправду лучше выключать, но с пульта, а не из розетки.