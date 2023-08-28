Крутые приложения для Андроид, которые прокачают твой смартфон до неузнаваемости

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Иван Герасимов

Любой, даже самый мощный и навороченный смартфон начинает приедаться. Вся проблема в том, что владельцы используют его долгое время одним и тем же образом: соцсети, музыка, браузер, игры. Такая рутина со временем выводит из себя даже самых терпеливых пользователей, из-за чего устройство теряет ценность. Исправить ситуацию помогут приложения из Google Play: на этой неделе мы нашли для вас сразу 5 хороших программ на любой вкус, которые дадут новый импульс вашему устройству, а также упростят некоторые задачи. Что скачать на Андроид — смотрите в нашей подборке!

Крутые приложения для Андроид, которые прокачают твой смартфон до неузнаваемости. Это лучшие приложения из Гугл Плей, которые прокачают твой смартфон. Фото.

Это лучшие приложения из Гугл Плей, которые прокачают твой смартфон

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Блокнот с паролем — Заметки на Андроид

Google Play изобилует приложениями для Заметок на Андроид, но мы нашли поистине лучшее — это Блокнот с паролем. Он достаточно прост в использовании: можно отформатировать текст с помощью основных инструментов, поменять шрифт и разметку, а затем поставить пароль на записи, чтобы никто без вашего ведома никогда не получил доступ к ним.

Блокнот с паролем — Заметки на Андроид. Эти удобные заметки блокируются, чтобы никто к ним не получил доступ. Фото.

Эти удобные заметки блокируются, чтобы никто к ним не получил доступ

Что удобно — так это то, что при сворачивании, при повторном входе и блокировке экрана нужно ввести код повторно. Никаких подписок не нужно — можно пользоваться заметками на Андроид бесплатно. В настройках можно поменять тему, шрифт и даже настроить создание резервной копии, чтобы ваши записи не пропали.

Блокнот с паролем

Таймер обратного отсчета

Забыть про чей-то день рождения или важное событие очень просто. Иногда не помогает ни напоминание в соцсетях, ни от календаря Google. Лучший способ не пропустить его — это использовать виджет с таймером обратного отсчета, который работает довольно просто. В приложении нужно всего лишь выставить нужный день или установить обратный отсчет до какого-либо события, после чего добавить виджет на главный экран смартфона.

Таймер обратного отсчета. Этот таймер отображается прямо на экране смартфона, чтобы вы ничего не пропустили. Фото.

Этот таймер отображается прямо на экране смартфона, чтобы вы ничего не пропустили

Напоминание о событии на экране смартфона будет перед глазами, поэтому про день рождения девушки или какой-либо проект по работе вы точно не забудете. Все основные функции доступны бесплатно, а при оплате отключится реклама в приложении и появится возможность выбрать шрифт.

Виджет с таймером

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Виджеты для iOS на Андроид

Виджеты на Android долгое время были практичнее, чем на Айфоне за счет своей интерактивности, но разработчики Apple определенно переплюнули коллег из Google, сделав их реально красивее. Если вы недавно перешли с iOS на Андроид или у вас есть желание сделать виджеты как на Айфоне, тогда скачайте это приложение!

Виджеты для iOS на Андроид. Виджеты от Айфона неплохо выглядят даже на Андроиде. Фото.

Виджеты от Айфона неплохо выглядят даже на Андроиде

Можно разместить не только значки, сделанные в духе последних версий iOS, и более ранних операционок. Отдаленно они и вправду представляют собой точную копию виджетов с Айфона, но при близком рассмотрении разница все же видна. Однако это не отменяет того, что они и вправду качественно прорисованы. Пользуйтесь бесплатно!

Виджеты для Айфона на Андроид

Необычный экран блокировки для Андроид

Если вам наскучил экран блокировки на смартфоне, вы всегда можете его изменить, благо Google не против — в этом вам поможет специальная утилита. Она позволяет сделать стильный локскрин на Андроид буквально в одно нажатие, а заодно — добавить Always On Display на смартфон. Важно помнить, что это все же будет имитация, но довольно точная, а расход энергии не сильно повлияет на автономность.

Необычный экран блокировки для Андроид. С помощью приложения можно легко поменять экран блокировки на любом Андроид-смартфоне. Фото.

С помощью приложения можно легко поменять экран блокировки на любом Андроид-смартфоне

В библиотеке есть классные экран блокировки от Google Pixel и Nothing Phone, которые подойдут для любого смартфона. Естественно, что каждый из них еще и настраивается — можно добавить элементы, поменять размер часов и их стиль, а также цвета шрифта. Мне нравится, как круто теперь выглядит экран при подключении смартфона к адаптеру для зарядки!

Крутые экраны блокировки

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Обои для смартфона на любой вкус

Чтобы освежить смартфон, просто смените обои на главном экране. В этом вам поможет библиотека изображений Walpy, в которой собраны заставки на любой вкус. Абстракции, пейзажи, авторские фотографии — все можно найти в этом приложении и менять обои на смартфоне под стать своему настроению.

Обои для смартфона на любой вкус. В библиотеке есть масса крутых обоев на любой вкус. Фото.

В библиотеке есть масса крутых обоев на любой вкус

В Walpy также предусмотрена функция автоматической смены обоев и условия, которые необходимы для работы этой функции. К примеру, при подключении к Wi-Fi или постановке смартфона на зарядку. Практически все коллекции доступны бесплатно, а понравившиеся изображения можно добавлять в Избранное, чтобы не потерять. Для доступа ко всем функциям не забудьте авторизоваться через Гугл Аккаунт в настройках.

Обои для смартфона

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