Еще каких-то лет пять назад ASMR-контент был мало кому интересен. Сегодня же ASMR — это целый жанр со своими поклонниками и ненавистниками. Принято считать, что в основном контент подобного рода «обитает» лишь на стриминговой площадке YouTube. Хотя это совсем не так. Сегодня мы расскажем вам о весьма интересных приложениях, в которых вы можете найти все, что связано с ASMR. Ну а те, кто слышит эту аббревиатуру впервые, тоже не уйдет обиженным, ведь мы также поясним, что же это такое и зачем оно нужно.

Что такое ASMR

ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) — это название, данное приятному ощущению покалывания кожи головы. Проще говоря, представьте, что кто-то шепчет вам на ухо или щекочет вас пером за ухом. Ощущения от ASMR можно описать как легкое покалывание, начинающееся с головы и медленно спускающееся по позвоночнику. Кто-то находит это весьма приятным, а кто-то жутко раздражающим. В любом случае, пока лично это не попробуешь, что называется, не поймешь. И вот лучшие площадки, где это можно сделать. А как вы относитесь к ASMR? Напишите об этом в нашем чате в Телеграм.

Tingles — Социальная сеть в стиле ASMR

Это приложение предлагает поставку вам контента по типу обычных сервисов вроде Spotify, где вы можете подписаться на определенных исполнителей и следить за их релизами. То есть по-факту между нами сплав из социальной сети с лентой, публикациями и так далее, и музыкальным приложением. Есть тут сортировка контента по категориям — «еда», «шепот», «звуки» и так далее. Также тут можно выбрать автоматическое воспроизведение похожих видеозаписей, повтор и даже воспроизведение звука отдельно от видео. Tingles может работать и в фоновом режиме, а также имеет возможность закачки треков или видео для прослушивания в условиях, в которых у вас нет доступа к сети. В бесплатной версии тут есть реклама, но за небольшую плату ее можно отключить.

Скачать: Tingles

TeasEar — Сделай сам

TeasEar предлагает довольно необычный опыт — тут вы можете создавать ASMR-контент сами. Интерфейс представляет собой «слизь», покрывающую весь экран. Двигая пальцами по экрану, вы будете контролировать, откуда исходит звук. Вы можете ущипнуть, поцарапать, постучать по «слизи» или использовать любую форму прикосновения, чтобы создать звук. Еще тут имеются различные пресеты, которые вы можете выбрать, чтобы изменить текстуру, цвет и звук и так далее. При этом новые пресеты появляются регулярно. Но и о тех, кто хочет «просто слушать» авторы позаботились. Вы можете просто нажать на кнопку воспроизведения, после чего программа начнет проигрывать случайный набор звуков. Кстати, есть тут также звук лопанья пузырчатой пленки.

Скачать: TeasEar

Somnia — Расслабляйся и засыпай

Somnia — это скорее приложение для сна с функцией ASMR. При этом Somnia, пожалуй, одно из лучших приложений для тех, кто хочет понять, что такое ASMR. Вы вольны использовать различные элементы, например, дождь, ветер и так далее для того, чтобы собрать свою уникальную ASMR-композицию. Можно задать скорость воспроизведения, настроить каналы для вывода звука (стерео или только одно ухо, либо же перемещение звуков по каналам и так далее), а также включить таймер и наслаждаться своим творением.

Скачать: Somnia