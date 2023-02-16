Лучшие приложения для просмотра ТВ-каналов на Андроид ТВ

Несмотря на то, что для Андроид ТВ существует масса приложений разного характера, главное предназначение телевизора — по-прежнему просмотр ТВ-каналов. Даже если вы не фанат эфирного телевидения, то не найдя ничего интересного на стриминговых сервисах вы рано или поздно решите просто посмотреть новости или пощелкать каналы. В 2023 году многие отказываются от кабельного вовсе, чтобы не платить впустую, но даже без этой услуги можно бесплатно смотреть телепередачи на Андроид ТВ. Вот 5 отличных приложений, с помощью которых можно включить любой телеканал на Smart TV, не платя за это ни рубля.

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TV + ЦТВшка — смотреть основные каналы ТВ

Не всем нужен сразу весь спектр телеканалов со всего мира — кому-то достаточно основных российских, чтобы узнавать основную информацию. Приложение TV + ЦТВшка — как раз то, что нужно: в нем собраны основные, включая Первый, Матч ТВ и Пятница, а также кое-что для любителей фильмов. Рекламы в приложении нет, отлично работает с пультом от Android TV. Но важно помнить, что для просмотра передач нужен российский IP-адрес — отключите VPN, иначе ничего показывать не будет.

Что нравится лично мне — есть возможность выбрать качество изображения. Это очень выручает, когда скорости Wi-Fi недостаточно или телеканал попросту подвисает. Есть масса полезных настроек вроде пропорций экрана, темы оформления и выбора региона.

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IPTV Pro — просмотр телеканалов на Андроид ТВ

Если основных каналов вам недостаточно, попробуйте IPTV — приложение, в котором собраны самые разные каналы. Есть поддержка Ace Stream для просмотра трансляций из интернета в высоком качестве. Также можно выбрать по умолчанию встроенный плеер или свой собственный, с помощью которого смотрите фильмы офлайн. На главном экране отображается боковая панель, но она легко скрывается по нажатию клавиш.

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Это один из немногих плееров, который автоматически переподключается к каналу, если соединение пропало — остальные просто сообщают об ошибке. Есть множество настроек интерфейса и возможность отключить рекламу в Pro-версии за небольшую сумму. Кроме того, она поддерживает автостарт приложения, что пригодится при подключении ТВ-боксов вроде Xiaomi Mi TV Stick.

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Лайт HD TV — смотреть региональное ТВ

Не знаю как вы, но я всегда с удовольствием смотрю региональные каналы — всегда интересно знать, чем живет соседняя губерния! Вместо того, чтобы искать эти каналы в интернете, просто скачайте Лайт HD TV: они есть как раз в этом приложении. Всего там содержится свыше 170 каналов, которые можно смотреть из любой страны.

Утилита отображает список каналов, следующую передачу, позволяет добавлять понравившиеся в «Избранное», настраивать яркость и другие параметры изображения. Есть даже встроенная телепрограмма, возможность смены часового пояса, чтобы пересмотреть передачу и функция установки простой версии плеера без лишних кнопок.

Лайт HD TV

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Peers.TV — как посмотреть передачу, которая уже прошла

В 2023 году не составит труда найти в интернете выпуск той или иной телепередачи, которая только что закончилась. Намного сложнее найти выпуск, который закончился буквально пару минут назад или футбольный матч — предстоит хорошенько покопаться на торрентах или в соцсетях. Если не хотите тратить время, просто скачайте Peers.TV — приложение хранит архив программ за прошедшие сутки.

Еще приложение умеет записывать трансляции — довольно удобно для тех, кто хочет пересмотреть футбольный матч вместо того, чтобы искать хайлайты в интернете. Кроме того, в базе есть свыше 170 телеканалов разных жанров, доступ к которым абсолютно бесплатен.

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Lazy IPTV — бесплатные каналы Андроид ТВ

Lazy IPTV — мое самое любимое приложение для просмотра каналов на Android TV: именно благодаря ему я за полтора года так и не подключил кабельное к телевизору! В Lazy IPTV собраны, наверное, все более-менее известные каналы, на которых есть что-то интересное. Есть поддержка плейлистов, просмотр видео из ВКонтакте или YouTube, а также возможность просмотра нескольких ТВ-каналов одновременно.

Встроенный плеер очень удобный и быстрый — будет без проблем работать даже на недорогой модели телевизора со слабым железом. Есть встроенный родительский контроль, чтобы вам не приходилось скачивать отдельную утилиту. Кроме того, программа оптимизирована для всех типов устройств на Андроид, чтобы вы могли переключаться на лету. С пультом работает превосходно — настоятельно рекомендую попробовать!

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