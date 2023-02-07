Крутые приложения для Андроид ТВ, которые пригодятся вам в 2023 году

Приложения делают лучше не только смартфоны и планшеты, но и телевизоры. Однако некоторые устройства на Андроид ТВ все же не смогут потянуть всё подряд: железо, объём памяти и другие характеристики попросту не позволят нормально функционировать программам на этих телевизорах. К счастью, разработчики регулярно создают самые разные приложения для Android TV на любой вкус, которые идеально работают практически на любом телевизоре или ТВ-приставке. Нашли классные утилиты, которые стоит скачать на свой телевизор в 2023 году: сможете слушать музыку, запускать несложные игры и делать много других вещей.

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Родительский контроль на Андроид ТВ

Несмотря на то, что телевизоры со Смарт ТВ принято считать умными, редко встретишь модель, которая умеет отслеживать статистику просмотра. Но это можно исправить, установив TVUsage: это программа, выполняющая функции родительского контроля на телевизоре. Она отображает подробную информацию о том, сколько вы проводите времени за просмотром телепередач и фильмов в день или за неделю.

Кроме того, с ее помощью можно установить ограничение на использование телевизора в течение дня или недели, а также напоминать о том, что скоро он отключится. С помощью пароля можно блокировать определенные приложения на Андроид ТВ, защищать их от установки или удаления. Таких функций нет в системе по умолчанию, но их можно получить в этом приложении! Обязательно скачайте!

Родительский контроль для Андроид ТВ

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RetroArch — игры для Андроид ТВ

Если гонки и стрелялки на смартфоне вам уже надоели, то попробуйте эмулятор ретроигр Retroarch вместо того, чтобы покупать очередную дорогостоящую приставку. Он умеет запускать игры от Sega, GameBoy, Nintendo и других консолей, поэтому вы без проблем сможете открыть Doom или любую другую игру из детства прямо на своем Смарт ТВ. В приложении доступно несколько видов интерфейса, включая меню от PlayStation! Все, что вам понадобится — это геймпад, ибо на обычном комплектном пульте далеко не уедешь.

Купить джойстик для телевизора

Приложения можно перекидывать прямо в память телевизора или на съёмные носители вроде SD-карт. RetroArch поддерживает мультиплеер, есть возможность просматривать информацию об игре или использовать читы. Учитывая то, что у приложения открытый исходный код, никаких подводных камней, включая платную подписку, здесь нет.

Эмулятор игр RetroArch

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Как слушать радио на Андроид ТВ

Что мне нравится в Android TV — это возможность сделать из телевизора радиоприемник, который будет незаметно работать в фоне, не расходуя много энергии. Настоятельно рекомендую вам PCRADIO — приложение, в котором собраны тысячи радиостанций разных жанров со всего мира. Есть встроенный эквалайзер и другие настройки для улучшения звука, таймер сна и возможность отключения звука в определенное время.

Качество звучания можно выбрать самостоятельно в отличие от других приложений, поэтому можно не переживать за то, что PCRADIO будет глючить или подвисать. Весит утилита немного и не конфликтует со ждущим режимом на телевизоре: на нем включится заставка, а музыка продолжит играть.

Радио для Андроид ТВ

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Как установить русскую клавиатуру на Андроид ТВ

Несмотря на то, что Xiaomi Mi TV Stick и другие ТВ-приставки поддерживают русский язык, иногда попадаются устройства, в которых его нет. Это могут быть недорогие гаджеты, которые попросту не рассчитаны для продажи в нашей стране. Исправить это легко, установив LeanKey Keyboard — клавиатуру с русским языком для Андроид ТВ. Это приложение с открытым исходным кодом, поэтому им можно пользоваться абсолютно бесплатно.

При этом утилита поддерживает различные языки, в том числе, русский, а также дополнительные клавиши меню. Интерфейс легко настраивается — есть даже темная тема. Можно спокойно набирать текст с пульта телевизора или приставки практически любой модели, включая какую-нибудь Amazon Fire TV.

Скачать LeanKey Keyboard

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Хороший плеер для Андроид ТВ

Стриминговые сервисы и обычные плееры на телевизоре частенько увеличивают громкость при просмотре спецэффектов, из-за чего при просмотре фильмов приходится регулировать звук вручную. Особенно бесят эти перепады звука на телевизоре ночью: взрывы в кино становятся громкими, а разговоры — очень тихими.

Night Video Player исправляет это недоразумение: программа использует специальный алгоритм обработки звука. К слову, даже встроенные настройки ТВ-бокса так не умеют. Приложение сглаживает перепады громкости и нормализует ее, корректируя все звуковые дорожки. Night Video Player удаляет шумы, поддерживает субтитры и работает с любыми устройствами на Андроид ТВ абсолютно бесплатно!

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