Лучшие приложения для торговли криптовалютой на Android

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Артем Сутягин 0

Криптовалюты постепенно занимают умы пользователей и стремятся занять место в мировой финансовой системе. В свое время они испытывали настоящий бум, который был связан с резким ростом стоимости некоторых валют, особенно биткоина. Сейчас активность чуть снизилась, но интерес общественности и вера в то, что это валюты будущего все еще остается. Посмотрим, что из этого получится, но уже сейчас криптовалюты стали настолько доступны, что ими можно торговать буквально со смартфона. В этой статье приведем подборку приложений, которые позволяют это делать. Многие рассматривают их как серьезный инструмент инвестирования, так как можно неплохо заработать на курсе биткоина. Что ж, возможно, это действительно так.

Криптовалюты

Криптовалют много, главное выбрать правильную.

Как торговать биткоинами

Сразу хотелось бы предупредить что любое инвестирование связано с определенными рисками. Можно купить что-то и потом продать в два раза дороже, а можно и в три раза дешевле. Поэтому не стоит думать, что биткоин является стопроцентной гарантией заработка. А еще не забывайте о безопасности и комиссиях, которые тоже надо учитывать. В этой статье мы не будем подробно поднимать основы торговли на бирже криптовалюты, ведь для этого у нас есть отдельный сайт — 2bitcoins.ru. На нем публикуются все свежие новости и советы, как торговать валютой, чтобы шансы на успех были намного выше.

Приложения для криптовалюты

Многие приложения появились, как ответ трейдерских площадок на рост популярности валют. Сам рост отчасти стал следствием снятия ограничений по миру на использования криптовалюты.

Coinbase — популярное криптовалютное приложение

Coinbase — одна из самых популярных платформ для торговли криптовалютой в мире. У нее более 25 миллионов пользователей в 32 странах. Coinbase позволяет вам обмениваться более чем на 20 типов криптовалют. Уровень безопасности площадки очень высокий.

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Больше всего пользователи ценят в Coinbase ее простую и удобную панель инструментов, которая помогает новому пользователю понять все ее особенности. Вы получите доступ к вашей учетной записи в режиме реального времени. Так вам будет гораздо проще просматривать свои криптоактивы.

Биткоин

Не все приложения скажет вам покупать или нет. Зато помогут сделать, если вы решились.

Приложение также позволяет не только торговать криптовалютой, но и следить за новостями этого мира. Возможно, они помогут вам лучше сориентироваться. Хотя, как показывает практика, к новостям в таких приложениях относятся не всегда ответственно.

Скачать Coinbase

Binance — крупнешая криптовалютная площадка

Binance — крупнейшая в мире платформа для торговли криптовалютами по объемам торгов. Сервис объединяет несколько технологических компаний и предоставляет более 150 криптовалют для криптобирж. Выбрать будет из чего.

Ошибка обновления приложения в Google Play. Что делать

Пользователи могут легко покупать и продавать криптовалюту на этой платформе. Им будут предложены динамические графики цен и другие инструменты для более удобной торговли. В приложении также есть опция повторяющейся покупки, позволяющая пользователю видеть, как часто он покупает криптовалюту.

Повторную покупку можно автоматизировать с помощью простых настроек. Вы даже можете отправлять и получать криптомонеты от своих друзей и родственников с помощью кошелька Binance.

Скачать Binance

WazirX — как быстро торговать криптовалютой

Платформа для обмена криптовалюты ”WazirX” — одна из самых быстрых платформ. Она имеет расширенный торговый интерфейс, который позволяет пользователям покупать и продавать криптовалюту из системы открытой книги заказов. Это приложение поддерживает несколько цифровых активов, таких, как Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, DASH, XRP и другие. Вы можете выполнять транзакции P2P с молниеносной скоростью.

Биткоины

Если накопите много крипты — думайте ,как ей распоряжаться, чтобы не пролететь.

С WazirX следить за объемами торговли будет существенно проще, чем в некоторых других приложениях. А высокий уровень безопасности позволит не переживать за сохранность активов.

Скачать WazirX

Unocoin — торговля криптовалютой с низкой комиссией

Unocoin — одна из ведущих компаний по обмену криптовалютой, которая может похвастаться наличием более миллиона баз данных пользователей. Эту компанию поддерживают некоторые из ведущих компаний, работающих с виртуальными валютами, такие, как Huiyin Blockchain, Blume Ventures и Mumbai Angles.

А вы знаете, как правильно удалить приложение на Android

Цель компании заключается в том, чтобы сделать биткоин более простым и доступным для широкого пользователя. Это должно располагать к себе начинающих трейдеров. Хотя, другие приложения тоже не сильно отстают. Если отстают вообще.

Эфир

Каждый выбирает валюту для себя.

Лишним доказательством того, что компания продвигает идеи криптовалют в массы, являются невысокие комиссии за транзакции. А еще есть отслеживание цен в реальном времени, безопасный кошелек и автоматизация покупки и продажи биткоинов.

Скачать Unocoin

Zebpay — обмен одной криптовалюты на другую

Zebpay это достаточно свежее имя на рынке криптовалют — он был запущен в 2020 году. На данный момент он представлен более чем в 130 странах, а основной упор сделан на обмен одной криптовалюты на другую. Кроме этого, торговать можно как в долларах, так и в евро.

Скачать Zebpay

Все приведенные приложения являются наиболее популярными в мире. Это можно увидеть по количеству отзывов в Google Play и скачиваний. Еще раз напомню, что входя в такую торговлю, стоит помнить, что вы можете потерять. И если не все, то многое. Поэтому лучше изучите все заранее. Так вероятность ошибки будет намного ниже.

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