Пользователи рассказали, какие приложения для Android нужно срочно удалить

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Иван Кузнецов 0

Кто бы что ни говорил, но на Android явно больше вредоносного софта, чем на iOS. Мало того, что некоторые производители добровольно внедряют вирусный софт в прошивки своих смартфонов, независимые хакеры тоже не дремлют и то и дело выпускают в Google Play приложений с вредоносными скриптами. Но если раньше их поиском в основном занимались специалисты в области информационной безопасности, то теперь сами пользователи оказались настолько недрессированными, что стали выявлять их самостоятельно и рекомендовать к удалению всем остальным.

Удаление приложений

Пользователи Android начали сами рекомендовать приложения к удалению

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Пользователи портала Reddit обнаружили в Google Play несколько, на первый взгляд, доброкачественных приложений, которые после установки автоматически загружали на устройство вредоносный файл, который в свою очередь оформлял на имя пользователей подписки на платные сервисы. Это заинтересовало исследователей компании Check Point, которые провели проверку и выяснили, что приложения, о которых шла речь, содержали вредоносный скрипт по названием Joker, и рекомендовали их к удалению.

Какие приложения для Android удалить

Вредоносное ПО

Вредоносное ПО для Android — это обычное явление

Вот список этих приложений. Если вы обнаружите у себя хотя бы одно из них, настоятельно рекомендуем их удалить.

  • com.imagecompress.android
  • com.relax.relaxation.androidsms
  • com.file.recoverfiles
  • com.training.memorygame
  • com.comtact.withme.texts
  • com.cheery.message.sendsms
  • com.LPlocker.lockapps
  • com.hmvoice.friendsms
  • com.peason.lovinglovemessage
  • com.remindme.alarm

Как удалить вирус с Android

При обнаружении у себя этих приложений, рекомендуется не только удалить их, но и очистить сам аппарат от вредоносного файла, провоцировавшего подписку на платные сервисы.

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  • Для этого запустите смартфон в безопасном режиме (как это сделать, мы подробно описывали здесь);
  • Перейдите в «Настройки» — «Приложения» — «Установленные»;
Удаление приложений

Запуск в безопасном режиме позволяет удалить даже вирусы

  • Отыщите в списке файл, происхождение которого для вас неизвестно, и удалите его;
  • Перезагрузите смартфон, чтобы вернуть его в обычный режим.

Как отменить подписку на Android

Кроме того, если вы были жертвой вредоносного приложения из списка выше, практически наверняка оно подписало вас на платный сервис. Поэтому не менее важно своевременно отменить действие абонемента. Это делается не менее просто:

  • Перейдите в Google Play и откройте контекстное меню;
  • Здесь выберите раздел «Подписки»;
Отмена подписки

Отменить подписку просто, если она оформлена через Google Play

  • Найдите платные сервисы, на которые вы не подписывались;
  • Нажмите кнопку отмены подписки для прекращения действия абонемента.

Как оспорить платёж в Google Play

К сожалению, если мошенники обирали вас уже давно, а вы этого не замечали, нет никаких гарантий, что вам удастся вернуть свои деньги, но попробовать всё-таки стоит. Это можно сделать несколькими способами.

Возврат денег в Google Play

Вернуть деньги за подписку можно официально. Правда, гарантии, что вам одобрят возврат, нет

Первый – самый простой. Он состоит в том, чтобы обратиться напрямую в Google. Перейдите по этой ссылке и направьте в компанию обращение, где необходимо описать, что произошло.

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Второй – немного сложнее. Он называется чарджбэк и предполагает взаимодействие с вашим банком. Обратитесь в службу поддержки и заявите оператору о намерении оспорить платёж или платежи, если их несколько. Правда, наличие такой возможности уточняйте в своём банке. Например, «Тинькофф» берётся за оспаривание без проблем, а вот «Сбербанк» делает это как-то со скрипом. Поэтому самый лучший способ сохранить свои собственные деньги, внимательнее подходить к вопросу выбора ПО, даже в Google Play.

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