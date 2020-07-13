Технология зарядки смартфона за 15 минут готова! Когда ждать и почему это хорошо

Сегодня утром перед выходом из дома я заметил, что у меня на телефоне осталось всего 11 процентов заряда. ”Не будет музыки, рабочих чатов, пары раундов в Call Of Duty, если выдастся свободная минутка” — подумал я. Но у меня же телефон заряжается достаточно быстро и решить проблему можно. В итоге я зарядил его за 20 минут примерно на 40 процентов и был горд собой, но чуть позже прочитал новость, что теперь заряжать смартфоны можно будет в разы быстрее, и даже за меньшее время я смог бы набрать все 100 процентов заряда. Вот это действительно светлое будущее, к которому стоило стремиться и которое, похоже, уже наступает.

Беспроводная зарядка, быстрая зарядка, большой аккумулятор

Я уже примерно пару лет пользуюсь беспроводной зарядкой. Площадки у меня разбросаны везде, включая рабочий стол в офисе, рабочий стол дома, спальню и гостиную. В этом способе зарядки мне нравится то, что я могу просто поставить или положить телефон на нее и он будет заряжаться, пока я им не пользуюсь. В итоге у меня почти всегда телефон находится в диапазоне от 70 до 100 процентов заряда и это очень удобно.

В этот раз я просто активно пользовался им накануне и не положил куда надо. И он сел. Если бы у меня был более емкий аккумулятор, он бы все равно сел, пусть и чуть меньше. Зато телефон бы весил намного больше, был бы толще и не так радовал бы глаз и руку, которая его держит.

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Именно поэтому в отличии от многих, в том числе в нашем Telegram-чате, я топлю за быструю зарядку, а не за увеличение размера батареи. Современных аккумуляторов и так хватает на день, а то и на два, но вот заряжать их по несколько часов — это уже позавчерашний день.

Можно сделать батарею емкостью 100500 мАч, но заряжать ее все равно все будут тогда, когда она почти сядет. То ли дело за 10-15 минут набрать заряда на 1-2 дня. Кайф для всех, кто не живет в лесу, выходя к людям раз в неделю.

Как быстро можно зарядить телефон

На данный момент считается хорошим показателем, если получится зарядить смартфон на 100 процентов за 30-35 минут. При этом скорость зарядки обычно нелинейна и сильно зависит от того, насколько аккумулятор уже заражен. Чем меньше в нем энергии, тем быстрее он заряжается. Именно поэтому некоторые производители хитрят и пишут, что на 50 процентов смартфон заряжается, например, за 30 минут.

Это заставляет покупателя думать, что полностью он зарядится за вдвое большее время, но это не так. Как правило вторая половина энергии часто требует в полтора-два раза больше времени. В итоге мы имеем примерно полтора часа до полного аккумулятора в этом случае.

Настоящими флагманами в области быстрых зарядок являются компании группы BBK, такие, как OPPO, OnePlus и Vivo. Именно они предлагают свои Vooc, Dash и Iqoo. На этот раз революция опять прилетела примерно с этого направления.

Oppo и бренд Iqoo от Vivo объявили сегодня о технологии зарядки 120 Вт +, почти удвоив скорость 65 Вт технологии, которая встречается среди самых быстрых зарядных устройств на сегодняшний день.

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Новая технология зарядки

Еще утром OPPO опубликовала только голую новость, а Vivo уже сделала все более основательно и выложила специальный ролик в Weibo, на котором наглядно показала, как работает ее новая технология. Видео показывает нам, чего ожидать от телефона с аккумулятором 4000 мАч. Только представьте, что он зарядился на 100 процентов меньше, чем за 15 минут.

Кроме того, что максимальный заряд набирается за столь короткое время, можно заметить то о чем я сказал выше — сначала аккумулятор заряжается еще быстрее. Пятидесяти процентов он достигает примерно за пять минут, а восьмидесяти процентов — за десять минут. Ну, а полное время зарядки, если округлить в большую сторону, составило пятнадцать минут. Фантастика, если честно.

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Когда появится действительно быстрая зарядка

Мы уже видели демонстрацию работы подобной технологии, когда нам показывали адаптеры на 100 и 120 Вт от Xiaomi и той же Vivo. Тогда это все было, что называется ”вилами по воде”, а теперь все намного лучше. Iqoo подтвердила, что технология не просто уже проработана, но и готова для массового использования. То есть она, как минимум, прошла все испытания в лабораториях и готова устанавливаться в смартфоны пользователей. Если это действительно так, то ждать ее осталось буквально несколько месяцев, и любой крупный анонс Vivo или OPPO может принести нам хорошие новости. Кто знает, может даже OnePlus 8T, если он будет, получит что-то подобное.

Единственное, чего пока стоит опасаться, так это преждевременного износа батарей, которые заряжаются таким большим током. Хотя, скорее всего, это достигается за счет распределения нагрузки на разные сегменты батареи и ничего подобного быть не должно. Как не должно быть и опасных ситуаций с воспламенением, которые иногда встречаются.

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Особенно актуальны такие зарядки будут с приходом 5G, который будет расходовать батарею больше, чем нынешние сети. Даже если нужны будут большие объемы, это уже будет вопросом времени. Нарастить объем батареи не сложно, а новая технология требовала времени и теперь она у нас есть. Не терпится попробовать это в деле. А вам?