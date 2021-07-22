Создатели WhatsApp сделали ему замену. Что это и как им пользоваться

Как вы думаете, какими смартфонами пользуются сотрудники Apple? В большинстве своём это, конечно, iPhone. Скорее всего, это никакая не принудиловка. Им просто реально нравится этот смартфон. Иронично, но то же правило действует и в отношении сотрудников других брендов. Они тоже пользуются iPhone, в чём мы неоднократно убеждались. Что и говорить, если глава Huawei самолично говорит, что любит технику Apple и покупает её не только для себя, но и для членов своей семьи. А какими мессенджерами пользуются разработчики этих самых мессенджеров?

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Как ни странно, но сотрудники WhatsApp – по крайней мере, бывшие — не захотели пользоваться WhatsApp в том виде, в каком он существует сейчас. Поэтому они запустили новый сервис, который представляет собой гибрид мессенджера и социальной сети.

Мессенджер HelloApp для Android

Но, постойте-ка, скажете вы, ведь любая социальная сеть в том или ином виде представляет собой мессенджер, поскольку предназначена для общения. Но здесь социальная составляющая отведена на второй план, а на первый выведена именно коммуникация.

Сервис, о котором мы говорим, называется HelloApp. Уже в названии прослеживается явная аналогия с WhatsApp, вы не находите? Как бы владелец оригинального мессенджера не счёл это посягательством на принадлежащий ему товарный знак.

Почему не стоит пользоваться WhatsApp и что выбрать вместо него

HelloApp запустили бывшие бизнес-директор и технический директор WhatsApp. Они оставили прежнюю работу и сосредоточились на развитии нового проекта, которому было суждено стать новой социальной сетью.

Я специально стараюсь называть HelloApp сервисом, а не мессенджером или социальной сетью, потому что сами создатели именуют его не иначе как противоядием от традиционных социальных сетей. Чем же новый продукт так отличается от того, что мы видели до этого?

Что такое HelloApp

Регистрация только по номеру телефона. В HelloApp хотят видеть только реальных людей, а не клонов и фейков.

Общение – на основе записной книжки. Пообщаться в HelloApp абы с кем будет нельзя. Вы сможете добавить к себе в контакты только тех, кто уже записан в ваш телефон.

Минимум пользовательского контента. HelloApp не хочет превращаться в Facebook, Одноклассники или ВКонтакте, поэтому там не будет левых публикаций, бесполезных репостов и т.д.

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Отсутствие алгоритмов рекомендаций. В HelloApp не будет алгоритмов, которые будут рекомендовать вам тех или иных пользователей, а также контент, который они размещают на площадке. Вы будете сами решать, что смотреть.

Никакого сбора данных. HelloApp не будет ни собирать, ни хранить, ни как-либо анализировать ваши данные, поэтому можете не переживать за свою конфиденциальность.

Как пользоваться HelloApp

Мне стало интересно, что это за HelloApp такой, и я скачал приложение себе на смартфон. Регистрация и правда очень проста, лишнего контента не обнаружил, но вот какие выводы я сделал:

По сути, это Инстаграм на минималках. Лента публикаций состоит из живых фотографий, текстовых постов и готовых снимков.

Вы можете формировать группы с пользователями, которые уже добавлены в записную книжку вашего смартфона, и вести там беседы – по аналогии с обычным WhatsApp.

Если никого из ваших друзей нет в HelloApp, вы можете пригласить их присоединиться к сервису, и тогда у вас будет возможность смотреть публикации друг друга, реагировать на них и комментировать.

Что выбрать вместо WhatsApp

На данном этапе HelloApp вряд ли сможет составить конкуренцию, но идея, безусловно, довольно здравая. Если помните, какое-то время назад Instagram пытался превратиться во что-то большее, нежели просто социальная сеть для фоточек.

Поэтому они сделали отдельные сервисы для общения, для просмотра видео и других задач. Создатели HelloApp пошли от обратного и сделали из этого единый сервис. Учитывая, что сервис новый, у них больше шансов избежать формирования ложных впечатлений.

Скачать HelloApp

Пока не очень понятно, насколько в действительности безопасен HelloApp. Создатели не говорят ни о сквозном шифровании сообщений, ни о синхронизации между разными устройствами. А ведь это очень важно для обеспечения конфиденциальности общения.

Но, если с этим не будет проблем, думаю, что в перспективе эта штука имеет шанс выстрелить. По крайней мере, когда ей начнут интересоваться люди. Потому что я пока не вижу для себя, что здесь можно делать в отсутствие друзей.