WhatsApp тестирует новые функции безопасности

WhatsApp уже давно старается показать всем, что именно этот мессенджер является самым безопасным. Пусть его инструменты и можно считать стандартными, но такая работа не может не радовать. В мессенджере используется сквозное шифрование чатов, а это значит, что доступ посторонних к информации из переписки практически невозможен. Однако одна дыра в безопасности все же есть и сейчас разработчики активно стараются чем-то ее заткнуть. Дело в том, что резервные копии чатов, которые пользователи хранят в облаке, потенциально менее безопасны. Получить к ним доступ проще, чем к самой переписке. И именно в этом направлении работают специалисты.

Безопасно ли пользоваться WhatsApp

В последней бета-версии мессенджера для Android под номером 2.21.15.5 есть функция шифрования резервных копий чатов в облаке. Нельзя сказать, что это именно то, чего мы давно ждали, так как ”внутренняя кухня” обычно мало волнует пользователей, но давайте посмотрим повнимательнее, о чем же идет речь.

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Нововведение должно обеспечивать надежное резервное копирование истории чатов и используемых в них медиафайлов. Однако сервис предупреждает, что если пользователь забудет свой пароль, он навсегда потеряет доступ к резервной копии и WhatsApp не сможет каким-либо образом помочь восстановить доступ. Правда это или только желание еще больше показать значимость своей работы, сказать сложно.

Как получить доступ к новым функциям WhatsApp

Пользователям, которых устраивают эти условия, достаточно скачать бета-версию мессенджера или дождаться появления функции в общедоступной версии. Когда она появится, пока сказать сложно, но учитывая, что это уже не закрытое тестирование, то, скорее всего, ждать осталось недолго.

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Для работы этой функции вам нужно выбрать пароль, который будет использоваться для шифрования ваших будущих резервных копий. Вы всегда должны вводить пароль при восстановлении резервной копии. В противном случае вы не сможете восстановить историю чата. Этот пароль является личным и не передается ни в WhatsApp, ни в Facebook, ни в Google, ни в Apple.

Сквозное зашифрованное резервного копирование также поддерживает ключ шифрования, который можно использовать для восстановления вашего пароля. Он может содержать только цифры и строчные буквы между «a» и «f». Если вы потеряете этот ключ, WhatsApp не сможет вам его восстановить.

Работает ли WhatsApp на нескольких устройствах

Кроме того, WhatsApp тестирует версию программного обеспечения, которое работает одновременно на нескольких устройствах и поддерживает сквозное шифрование независимо от того, задействован ли смартфон пользователя.

До недавнего времени пользователи не могли использовать приложение WhatsApp на настольном компьютере или другом устройстве без подключенного к Интернету смартфона, привязанного к учетной записи. Новая бета-версия позволяет полностью исключить смартфон из цепочки подключений.

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Новые функции WhatsApp

Еще в июне генеральный директор Facebook Марк Цукерберг и генеральный директор WhatsApp Уилл Кэткарт говорили о технической сложности организации сквозного шифрования на нескольких устройствах без смартфона. Теперь, судя по новому сообщению в блоге Кэткарта, проблема наконец-то решена.

Несмотря на то, что это в целом открытая тестовая версия приложения, она все равно пока доступна только ограниченному количеству тестировщиков, уже участвующих в бета-программе WhatsApp. Сами разработчики сообщают о том, что программа стала работать более стабильно и получила новые функции.

Конечно, данная функциональность уже давно должна была стать частью WhatsApp. Особенно, учитывая, что конкурирующие мессенджеры начали предлагать что-то подобное уже несколько лет назад. Например, к ним можно отнести Telegram, где у нас есть свой новостной канал.

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Скорее всего, подобное поведение руководства мессенджера стало отражением стремления нивелировать негативное влияние новой пользовательской политики, которая наделала немало шума в первой половине этого года. Иначе почему столь важные функции, как нормальное шифрование и возможность пользоваться мессенджером на разных устройствах, не стали возможными еще хотя бы пару лет назад?