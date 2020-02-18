Стандартные лаунчеры современных смартфонов многим уже надоели. К тому же они слишком перегружены и приводят к очевидной зависимости. Я стал замечать, что больше не могу провести и 10 минут без гаджета в руках, и немалую роль в этом играют в том числе и интерфейсы оболочки. Before Launcher должен исправить ситуацию, потому что предлагает минималистичный интерфейс, ограничивающий пользователя от ненужного контента.

Под ненужным контентом я в том числе подразумеваю уведомления, отвлекающие пользователя от работы. Как же бороться с этим? Ранее Google представила функцию «Цифровое благополучие», она исправляет ситуацию с зависимостью от конкретных приложений, однако никак не влияет на взаимодействие непосредственно с интерфейсом телефона. Мы можем не использовать приложения, но вместе с тем любоваться обоями на рабочем столе. И подобная зависимость стала нормой для многих пользователей смартфонов.

Before Laucnher предлагает минималистичный интерфейс, разделенный на три области. Центральный экран отображает до 8 главных приложений, если свайпнуть вправо, откроется окно с важными уведомлениями, свайп влево отображает список всех приложений. Давайте отдельно рассмотрим каждый раздел.

На главный экран, как уже было сказано выше, можно добавить до 8 приложений, они отображаются не в виде значков, а в виде надписей, чтобы не отвлекать пользователя и не провоцировать его. Разнообразные цвета, отличающиеся от черного и белого, провоцируют пользователя, поэтому такое решение выглядит правильным и логичным.

Кнопка с плюсом в нижней части открывает меню с приложениями, рядом с каждым отображается кружок, нажав на который выбранное приложение появится на главном экране и станет основным. Также можно менять порядок приложений на главном экране, для этого достаточно потянуть за область с названием приложения и активируется функция drag-n-drop.

Теперь перейдем к уведомлениям. Они располагаются в левом разделе. При первом открытии лаунчер предлагает настроить важные приложения, именно их уведомления будут оповещать пользователя звуком и вибрацией, все остальные будут лишь появляться в этой области и никак не уведомлять пользователя. Это сделано для того, чтобы не отвлекать человека от важных дел ненужными звуками. Однако почему-то на моём Xiaomi уведомления и вовсе не работают.

Меню со списком всех приложений располагается в самом правом экране и отображает сверху в отдельном списке недавно используемые приложения. Снизу имеется кнопка поиска.

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В настройках лаунчера можно перейти к системным настройкам, активировать фильтрацию уведомлений, включить функцию «Не беспокоить», от сюда же можно выбрать приложения, уведомления которых не будут фильтроваться. В настройках также можно выбрать фоновый цвет, активировать режим Инкогнито, очистить историю использования приложений, задать стандартный лаунчер. Чего-то большего и не нужно.

Это, пожалуй, все возможности данного лаунчера. Они невелики, но в этом и заключается прелесть Before Launcher. Владельцы телефонов с AMOLED-экранами могут активировать черный фон, в этом случае расход заряда аккумулятора будет минимальным, потому что сам интерфейс минималистичен, и кроме текста здесь ничего не отображается. Кроме того, хочу заметить, что приложение практически не расходует оперативную память. По крайней мере, я не заметил расхода.

А вы уже попробовали минималистичный лаунчер? Делитесь мнением в комментариях и в нашем Телеграм-чате. Мне лаунчер показался оптимальным в вопросе получения минимальных возможностей от телефона. Вас не будут отвлекать ненужные уведомления, вам не будем мешать красочный интерфейс и сочные иконки приложений. Всё сделано для того, чтобы уменьшить зависимость от смартфона, и с этим, на мой взгляд, приложение справляется отлично.