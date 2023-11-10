Похоже, iMessage все же появится на Android. За дело взялась Google

Давно ли вы просто звонили кому-то, чтобы задать какой-то несложный вопрос? Наверное, многие ответят, что вообще никому не звонят. Действительно, зачем нужно звонить и отвлекать человека, если есть мессенджеры, где можно задать любой вопрос. Звонки в основном остались только для каких-то долгих разговоров или срочных вопросов. Есть пара универсальных мессенджеров — Telegram и WhatsApp — но есть еще iMessage, который очень популярен среди пользователей iPhone. Проблема лишь в том, что у него нет кроссплатформенности, а значит общаться в нем могут только пользователи яблочной техники. Периодически появляется много новостей, что iMessage выйдет для Android, но это редко чем-то заканчивается. Сейчас все стало интереснее из-за того, что за дело взялась сама Google.

Выйдет ли iMessage для Android

Компания Google и некоторые крупные европейские операторы связи обратились в Европейскую комиссию с просьбой признать iMessage «сервисом основной платформы». Если это произойдет, то Apple придется сделать iMessage кросс-совместимым, как другие сервисы для обмена сообщениями.

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По данным Financial Times, Google и телекоммуникационные компании, включая Vodafone, Deutsche Telekom, Telefónica и Orange, направили в Еврокомиссию письмо, в котором утверждают, что iMessage соответствует критериям основных сервисов нового закона Digital Markets Act. Следовательно, мессенджер от Apple должен подпадать под действие этого закона. По их мнению, потребители в итоге выиграют от того, что iMessage станет совместимым с другими приложениями для обмена сообщениями.

С помощью iMessage пользователи могут отправлять сообщения только тем, кто выбрал iOS, а для всех остальных конечных пользователей приходится полагаться на традиционные SMS, — говорится в письме.

Что будет, если отправить iMessage тому, у кого нет iPhone

Действительно, если вы, имея iPhone, отправите кому-то сообщение, то он получит его в виде СМС, если у него нет телефона той же марки. Это неудобно и довольно дорого, ведь СМС обычно предлагаются за операторами за отдельные деньги или входят в пакет. Но пакет может закончиться и за сообщения придется платить, в отличие от привычных мессенджеров, где количество сообщений ограничено только трафиком. То есть можно сказать, что оно не ограничено ничем, учитывая количество байт информации, нужное на отправку одного сообщения.

Европейский регулирующий орган уже изучает iMessage как возможного претендента на включение в список основных сервисов, которые должны соответствовать требованиям DMA. По его мнению, iMessage косвенно способствует росту доходов Apple, поскольку он предустановлен на iPhone и предназначен исключительно для пользователей смартфонов компании. Одно время даже раздувался скандал с цифровым буллингом. В США у 9 из 10 молодых людей есть Phone и общаются они в основном именно в iMessage. В итоге те 10% детей и подростков, которые по тем или иным причинам пользуются Android, сталкиваются с определенной дискриминацией и проблемами в общении.

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Почему iMessage до сих пор нет на iPhone

Несмотря на все сказанное, Apple удалось избежать подчинения iMessage строгим правилам DMA, заявив, что ее служба обмена сообщениями не пользуется большой популярностью в Европе. По мнению компании, iMessage не соответствует требованию DMA о 45 млн ежемесячных активных пользователей, которые упоминаются в документах. По имеющимся данным, Apple также утверждает, что iMessage не должен соответствовать требованиям DMA, поскольку пользователи не платят за него напрямую и могут использовать iPhone без iMessage.

В сентябре Европейская комиссия определила шесть компаний, которые попадают под действие DMA. Среди них находятся всем нам известные Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta (запрещена в России) и Microsoft. Такие сервисы, как Google Play Store, Google Maps, TikTok, Facebook (запрещен в России), Instagram (запрещен в России), WhatsApp и многие другие, теперь подпадают под действие правил DMA для обеспечения более справедливой бизнес-среды.

Мнение автора AndroidInsider.ru: Почему мне не нужен iMessage на Android

Теперь у ЕС есть время до февраля, чтобы решить судьбу iMessage и подтвердить, квалифицируется ли мессенджер как сервис, который должен стать кроссплатформенным. Если решение будет принято, то у Apple будет время до марта 2024 года, чтобы выполнить правила DMA и окончательно положить конец спорам о «зеленом пузыре» и «синем пузыре”.

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Почему Google хочет установить iMessage на Android

Все это — стремление Google сделать iMessage доступным для всех – больше говорит не о стремлении сделать мир более удобным, а лишь о конкуренции. Когда в определенном кругу пользователей у всех iPhone, они с гораздо большей вероятностью будут снова и снова покупать телефоны этой марки, чтобы не выпадать из общения. Конечно, это не будет определяющим фактором, но обеспечит продажи нескольких сотен тысяч, а то и миллионов телефонов. Это именно тот кусок пирога, на который претендует Google. Пусть это и не напрямую ее продажи, но это потенциальные пользователи Android, на которых Google хорошо зарабатывает.

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И пусть дело рассматривается только в Европе, но если Google и операторы победят, Apple не останется ничего иного, как раскатить iMessage на все Android-смартфоны во всем мире. Примерно так было и с USB Type-C. Закон был принят в Европе, но выпуск отдельных телефонов для этого рынка был бы очень странным делом и компании пришлось пойти на уступки. С приложениями все еще более основательно, а значит, возможно, совсем скоро установить iMessage можно будет даже на OPPO, POCO и Xiaomi. А там, кто знает, может и на Huawei.