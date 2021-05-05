Почему мне не нужен iMessage на Android

В последние несколько недель тема, которая не поднималась несколько лет, вновь стала актуальной. Конечно, я говорю об iMessage для Android. Неожиданно оказалось, что в Apple всерьёз рассматривали вероятность выпуска фирменного мессенджера для платформы Google, планируя таким образом расширить своё влияние. Ещё 5-7 лет назад эта новость вызвала бы грандиознейший фурор, потому что миллионы пользователей Android, и я в том числе, ждали, что когда-нибудь iMessage доберётся и до нас. Но теперь большинству из нас нет до этого никакого дела.

Правда ли, что iOS нужно меньше оперативки, чем Android

Не буду ходить вокруг, да около: iMessage для Android мне не нужен по той же причине, по которой он мне не нужен на iOS. На мой взгляд, за годы развития, или, вернее будет сказать, деградации фирменный мессенджер Apple превратился из претендента на отраслевой стандарт в посредственный, малофункциональный и неудобный мессенджер.

Проблемы iMessage

Если раньше iMessage выглядел очень удобным за счёт приятного интерфейса, бесплатности, которой тогда не мог похвастаться даже WhatsApp, взимавший с пользователей плату, то сегодня он превратился в аналог SMS. Такой же неуниверсальный и неприспособленный к современным реалиям и требованиям пользователей.

Вот лишь основные недостатки iMessage, которые делают его нежеланным мессенджером не только на Android, но и на iOS:

Ограниченная совместимость априори не позволяет iMessage стать отраслевым стандартом;

Отсутствие каналов и возможности потреблять информацию по аналогии с Telegram;

Отсутствие ботов, которые существенно расширяют функциональные возможности мессенджера;

Отсутствие нормального облачного хранилища, позволяющего обмениваться большими объёмами данных;

Отсутствие поддержки видеосвязи, который позволял бы пользоваться только им, а не двумя сервисами сразу;

Отсутствие удобного поиска по отправленным и принятым сообщениям и медиафайлам.

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Поймите меня правильно. Я пользовался iMessage несколько лет и имею возможность делать это до сих пор. Но, если лет эдак 6-7 назад я действительно предпочитал его всяким Вайберам и Ватсапам, то сегодня у меня нет ни малейшего желания открывать его и что-то отправлять с его помощью. Более того, в какой-то момент я даже скрыл iMessage с рабочего стола своего iPad и с тех пор ни разу не восстанавливал его за ненадобностью.

Чем заменить iMessage на Android

Сегодня я заменил iMessage на Telegram, и очень рад этому решению. На самом деле я сделал это уже давно, но ощущение, что Apple когда-нибудь наконец заново возродит свой мессенджер, не покидало меня долгое время. Правда, в какой-то момент стало понятно, что, даже если это произойдёт, мне это будет уже неинтересно. Потому что всё, что мне теперь нужно, есть в Telegram:

Голосовые чаты;

Видеосвязь;

Групповые видеоконференции;

Телеграм-каналы;

Боты;

Интернет-торговля;

Облачное хранилище;

Удобный интерфейс;

Высокая безопасность;

Универсальность.

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Причём универсальность здесь, пожалуй, нужно бы поставить на самое первое место. Ведь это так удобно – иметь возможность общаться с собеседниками, вне зависимости от того, какой платформой они пользуются. Например, в течение дня я общаюсь с коллегами по работе из знакомыми исключительно с компьютера. Да, на моём Mac есть iMessage, но его нет на Android-смартфонах моих собеседников.

А потом, вечером, когда я оказываюсь вдали от рабочего места, для меня единственный способ поддержать связь, — это ответить со своего Android-смартфона. Так что универсальность и кросс-платформенность – вот с чего нужно было начинать Apple, а не жалеть iMessage. Ведь именно ограниченная доступность и погубила его. Потому что чем больше была бы его аудитория, тем с меньшей вероятностью, она бы от него отказалась, дав Apple возможность подтянуть функциональность мессенджера.