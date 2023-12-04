Полезные приложения для Андроид, которые нужно немедленно скачать на новый смартфон

Новый год приближается к нам на всех парах, а это значит, что многие из нас на праздник получат или сами сделают себе подарок в виде новенького смартфона. Естественно, что возможности устройств будут различаться: кому-то важнее мощная батарея, кто-то давно хотел телефон с мощным процессором, а кому-то достанется недорогой гаджет со средними характеристиками. Естественно, после распаковки встает вопрос: какие приложения скачать на новый смартфон? Универсального ответа нет, но мы постарались собрать наиболее практичный софт на каждый день, который окажется лучше встроенного от производителя. Берите на заметку!

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Текстовый редактор на Андроид

По умолчанию в смартфон встроено приложение для заметок, которое не отличается своей функциональностью и уступает даже One Note от Microsoft. Исправить это легко: скачайте Pure writer, чтобы создавать не только быстрые записи, но и длинные тексты, фактически превращаясь в писателя. В отличие от других приложений, здесь можно настроить интерфейс так, чтобы он был удобен для глаз в течение длительного времени.

Приложение делает резервную копию на случай сбоев, разрядки смартфона или случайного закрытия. Для дополнительной защиты можно установить код-пароль или вход по отпечатку, чтобы ваши записи в заметках на телефоне уж точно никто не увидел. Просматривать их можно при помощи жестов, что делает навигацию проще!

Крутые заметки для телефона

Приложение для продуктивной работы на Андроид

Даже недорогие смартфоны имеют специальный режим Фокусировки, который позволяет отключить уведомления и звонки на время работы. У нас есть более оригинальный способ — приложение Forest. Его суть в том, что оно устроено совсем иначе: вы запускаете утилиту устанавливаете таймер, во время работы которого нельзя пользоваться смартфоном. Пока телефон лежит в режиме ожидания, на экране из семечка растет дерево, а если выйти из приложения, то оно умрет и придется начинать сначала.

Фишка Forest не только в полуигровой форме, но и в том, что чем чаще вы будете соблюдать цифровой детокс, тем больше вырастите деревьев для виртуального леса. Работу приложения сопровождает приятная расслабляющая музыка, которая поможет заниматься своими делами и отдыхать от смартфона.

Приложение Forest

Что будет, если Android-смартфон перестанет обновляться

Необычные обои на Андроид

Android позволяет изменить внешний вид системы до неузнаваемости. Вот только важно настроить его так, чтобы ничего не испортить и случайно не превратить в дикий колхоз с ужасным шрифтом и режущей глаз анимацией. Есть выход — бесплатное приложение Magic Fluids Lite.

Оно позволяет установить живые обои на экран телефона или локскрин, предварительно выбрав эскиз. Вдобавок они еще и настраиваются до мелочей, а также реагируют на касание экрана, не расходуя слишком много заряда батареи. Заблокированные под видом встроенных покупок обои можно открыть, посмотрев рекламу. А еще эффекты отлично работают даже на смартфонах со слабым железом!

Живые обои для Андроид

Лучшее приложение Погода для Андроид

Любая оболочка Андроид снабжена приложением Погода. Однако не каждое из них работает точно, а вдобавок имеет неудобный виджет для главного экрана. Исправляем проблему с помощью Weawow — удобного прогноза погоды для Андроид с точной информацией и массой настроек. Мало того, что приложение выдает точную информацию в зависимости от геолокации, так еще имеет классный виджет.

Его можно разместить не только на рабочем экране, но и в шторке уведомлений на постоянной основе, а также вывести температуру в строку состояния. Weawow — бесплатное погодное приложение и идеально вписывается в оформление оболочки, поэтому не будет выделяться на фоне других элементов.

Погода для Андроид

Как включить определитель номеров в WhatsApp и заблокировать нежелательные звонки

Как узнать производительность смартфона

Проблема Андроид-смартфонов в их огромном количестве, но даже внешне похожие устройства с одинаковыми характеристиками могут отличаться по производительности. Узнать их, если забыл, а также проверить работоспособность телефона поможет утилита CPU-Z: она отображает состояние всех модулей устройства, включая температуру, состояние батареи, частоту работы процессора.

Можно даже протестировать динамики, память и работу Wi-Fi, если заподозрите, что с ними что-то не так. Львиная доля функций бесплатна — например, можно проверить экран на битые пиксели и попытаться их устранить. Этого набора функций вам должно хватить, чтобы держать смартфон в рабочем состоянии, регулярно получая сводку о наличии поломок.

Проверить смартфон

Ну, а если обзаводиться смартфоном не планируете, прочтите про этот чумовой фитнес-браслет. Он поражает своим внешним видом, точно измеряет все показатели и долго держит заряд, хотя стоит — сущие копейки!