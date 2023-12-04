Что будет, если Android-смартфон перестанет обновляться

Времена, когда обновления для Android-смартфонов были чем-то факультативным и совершенно необязательным, давно прошли. Сегодня производители уделяют этому аспекту гораздо больше внимания и стараются не только своевременно выпускать даже незначительные апдейты, но и планомерно увеличивают сроки программной поддержки. Если раньше большинство смартфонов обновлялось в лучшем случае 2 года, то теперь этот срок может составлять и 3, и 4, а в ряде случаев даже 5 лет. Другое дело, что так долго поддерживаются все равно не все устройства, и тогда возникает вопрос: что делать, если телефон перестал обновляться?

Какие бывают обновления Android

Обновления, которые получают Android-смартфоны, бывают четырех не связанных между собой видов.

Обновления операционной системы. Они содержат самые глобальные изменения, привносят новые функции, редизайн интерфейса, а иногда и переосмысливают принцип работы прошивки и самого смартфона целиком. Такие обновления выходят раз в год или немного реже. В зависимости от категории устройства, они могут обновиться от 1 до 4 раз. Дешевые смартфоны обновляются меньше, а дорогие — дольше.

Ежемесячные патчи безопасности. Они направлены на повышение уровня защищенности устройств под управлением Android. Их предназначение заключается в том, чтобы исправлять различные уязвимости, которые присутствуют в операционной системе. Google выпускает такие обновления каждый месяц, но то, как скоро они доберутся до конкретного смартфона, зависит от их производителя, поскольку им требуется оптимизация.

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Системные обновления Google Play. Это малоизвестный тип обновлений Android. Он исполняет примерно ту же роль, что и ежемесячные патчи безопасности, но имеет ряд ключевых отличий. Во-первых, их распространяет сама Google, не доверяя производителям. Во-вторых, график их выхода ненормирован, поэтому они могут выйти и 10 раз за год, а могут — ни одного. В-третьих, они исправляют только критические уязвимости на уровне системы, а не все подряд как патчи безопасности.

Обновления сервисов Google. Как ни странно, это тоже инструмент программной поддержки смартфонов на Android. Многие компоненты операционной системы, не говоря о приложениях, отделены от нее, а потому могут обновляться независимо. Это позволяет Google не ждать выхода новой версии Андроид, чтобы добавить в Google Фото очередной инструмент редактирования или обновить интерфейс Google Play.

Нужно ли обновлять смартфон на Андроид

По мере устаревания смартфона он начинает реже получать обновления. Первыми прекращает обновляться сама ОС. Затем производитель сокращает количество выпущенных обновлений безопасности, меняя периодичность их выхода с ежемесячного на ежеквартальный, а потом и вовсе отменяет.

Глобально на ваше восприятие отсутствие обновлений этого типа практически не повлияет. Да, вероятно, вы не будете получать новые функции, которые будут появляться в новых версиях оболочки, ваш смартфон не будет становиться быстрее и держать заряд дольше. Для кого-то это верный признак того, что пришло время менять аппарат на новый. Но это не совсем так.

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При создании новых версий прошивок, как правило, разработчики в первую очередь ориентируются на флагманские смартфоны актуального поколения. Многие функции, содержащиеся в обновлениях, требуют довольно серьезных вычислительных возможностей (в том числе ИИ), а потому на старых аппаратах не способны заработать в принципе.

Поэтому, даже если апдейт выйдет для вашего смартфона, которому уже 3-4 года, в его случае поменяется только номер билда прошивки, и не более того. Что это поменяет? Да, в общем, ничего. Ведь современные аппараты на Android уже из коробки имеют все необходимые функции, которые позволяют использовать их с комфортом, даже если никаких обновлений не будет вообще.

Нужны ли обновления безопасности

То же самое касается и патчей безопасности. Да, они действительно исправляют уязвимости в операционной системе, но — вот незадача — абсолютное большинство атак на Android-смартфоны происходят по собственной глупости пользователей. Те просто скачивают приложения неизвестно откуда, не глядя раздают им все запрашиваемые разрешения, а потом удивляются, как мошенники получают коды подтверждения банковских переводов и обчищают их счета.

Защититься от подобных атак, вообще говоря, несложно. Всего-то и нужно, что следовать ряду простых правил:

Скачивать приложения только из доверенных источников: Google Play, AppGallery, RuStore и т.п.

только из доверенных источников: Google Play, AppGallery, RuStore и т.п. Внимательно читать, какие разрешения запрашивают установленные приложения, и давать только те, которые действительно нужны им для работы. Например, не стоит открывать доступ к SMS приложению калькулятора или фонарику.

Не переходите по ссылкам, в происхождении которых не уверены, внимательно проверяйте URL-адрес и не вводите свои логины и пароли, а также платежные данные на ресурсах, в которых хоть немного сомневаетесь.

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Если вы всерьез переживаете о безопасности, то системные обновления Google Play вам помогут. Несмотря на то что они выходят нечасто, они исправляют по-настоящему критические уязвимости. Так что взломать ваш смартфон извне будет невозможно, если вы сами этому не поспособствуете своими неосторожными действиями. Имейте это в виду.

Надо ли обновлять приложения на телефоне

Единственным по-настоящему важным типом обновлений являются обновления приложений и сервисов Google. Именно они позволяют поддерживать ваш смартфон и его функциональность в актуальном состоянии. У поискового гиганта очень много видов ПО, поэтому даже если будут обновляться только они и больше ничего, вы не пропадете.

Google имеет обыкновение обновлять свои приложения на максимально широком количестве версий Android. Поэтому, даже если вы пользуетесь откровенной неновым аппаратом, велик шанс, что 9 из 10 нововведений, которые появляются в обновившихся сервисах, будут доступны вам независимо от используемого устройства.

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По факту у Google есть приложения на все случаи жизни и под любые задачи:

Google Фото

Календарь

Контакты

YouTube

YouTube Music

Chrome

Google One

Документы

Google Duo

Естественно, самих приложений куда больше, и, соответственно, их охват куда шире. Тем не менее, даже этот перечень дает ясное понимание того, что если будут обновляться только эти сервисы, ваш смартфон не загнется и продолжит исправно функционировать даже в отсутствие системных апдейтов и патчей безопасности. Главное — своевременно обновлять хотя бы их. Но с этим, думаю, справитесь и сами.