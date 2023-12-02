Как включить определитель номеров в WhatsApp и заблокировать нежелательные звонки

Сегодня уже никого не удивить автоответчиками для смартфонов, которые не просто записывают звонящего, а сами отвечают на вызовы и общаются с тем, кто вас набрал. Куда ценнее сегодня выглядят антиспам-сервисы, которые блокируют звонки в фоновом режиме, не позволяя тем, кто их инициирует, в принципе вас беспокоить. Подобные решения существуют уже какое-то время и в целом показывают себя довольно неплохо. Однако расти все еще есть куда, и разработчики стараются делать все возможное, чтобы превзойти решения конкурентов. Так появилась функция блокировки спам-звонков в WhatsApp.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ. ТАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫХОДЯТ ПОДБОРКИ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ С АЛИЭКСПРЕСС

Как заблокировать спам-звонки на Андроиде

Немногие знают, что у Сбербанка есть собственный антиспам-сервис для смартфонов. Он совмещает в себе функции определителя номера, автоответчика и блокировщика нежелательных звонков, который очень выручает, поскольку не пропускает рекламу или мошеннические прозвоны, но при этом не ограничивает вызовы со стороны курьеров и других социально значимых служб и компаний.

Настроить антиспам от Сбера можно через приложением Сбербанк Онлайн:

Скачайте последнюю версию Сбербанк Онлайн;

Запустите приложение и откройте раздел «Профиль»;

Пролистайте до раздела «Настройки» и выберите «Безопасность»;

Откройте вкладку «Управление входящими звонками»;

Нажмите «Подключить» и раздайте необходимые разрешения;

Выберите Сбербанк как АОН и антиспам по умолчанию.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ ТЕХНОКОТ. ТАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫХОДЯТ ПОДБОРКИ ЛУЧШИХ МАТЕРИАЛОВ СО ВСЕГО ИНТЕРНЕТА

Если ваша цель — ограничить нежелательные телефонные звонки, на этом можно остановиться и больше ничего не включать. Сбер будет автоматически блокировать их, так что вы даже не узнаете о том, что спамеры или мошенники пытались до вас дозвониться. Они даже не будут отображаться в списке ваших звонков. Это очень удобно, поскольку постоянно лицезреть уведомления о пропущенных вызовах и подсвеченные красным номера, чьи звонки вы не приняли.

Как настроить автоответчик Сбера на Android

Дополнительный уровень защиты от Сбера — это автоответчик, который будет самостоятельно принимать звонки. Само собой, это будет происходить не в 100% случаев. Задать сценарии вы сможете самостоятельно, например, поручив ему отвечать на входящие вызовы только в том случае, если вы не берете трубку, или, если вы находитесь вне зоны действия сети. Автоответчик ответит на звонок, представится и запишет все, что скажет звонящий, а потом предложит вам расшифровку их разговора.

Включить автоответчик от Сбера можно в том же разделе настроек, что и антиспам:

Откройте раздел «Управления входящими звонками»;

Пролистайте вниз до вкладки «Еще для спокойствия»;

Выберите «Умный автоответчик» и нажмите «Настроить переадресацию»;

После того, как переадресация на ассистента будет включена, вернитесь на шаг назад и откройте вкладку «Сценарии»;

Выберите, для кого вы хотите настроить сценарий (курьер, организация или контакт) и задайте формат, в котором пойдет беседа, либо фразу, которую Салют должен будет передать звонящему.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ ЛУЧШИЕ СТАТЬИ НАШИХ АВТОРОВ БЕСПЛАТНО

Я не тестировал все автоответчики без исключения, но на моей памяти только Сбер позволяет настраивать сценарии подобным образом. Более того, он имеет базу практически всех организаций и служб доставок, чтобы вы могли назначить свой сценарий для каждой конкретной компании, которая может вам позвонить.

Например, я терпеть не могу выслушивать объяснения сборщиков ВкусВилла о том, что чего-то из заказанного нет в наличии. Поэтому я научил Салют универсальной фразе: «Если товара нет, замените его на аналогичный на свое усмотрение. Если у товара подходит к концу срок годности и на него действует скидка 40%, можете добавить его к заказу».

Как узнать, кто звонит в WhatsApp, и заблокировать вызов

А теперь самое главное и, кажется, уникальное — блокировка звонков в WhatsApp и Viber (да-да, Сбер поддерживает даже Вайбер):

Включите нужные блокировки и, главное, «Звонки в мессенджерах».

Вернитесь в раздел «Безопасность» в настройках профиля;

Откройте вкладку «Управления входящими звонками»;

Включите «Определитель номера в мессенджерах»;

Если хотите заблокировать вызовы с неизвестных номеров, нажмите «Заблокировать».

⚡️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТ. ТАМ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ ОБ АНДРОИД И НЕ ТОЛЬКО

Важное уточнение: блокировка устанавливает как нежелательные звонки со всех номеров, которые не добавлены в ваш список контактов и с кем у вас отсутствуют чаты. Таким образом следует пользоваться блокировщиком вызовов в Ватсапе аккуратно, поскольку до вас не смогут дозвониться знакомые и настоящие люди, если вы предварительно не записали их номер.

Насколько это практично? Ну, я полагаю, что довольно практично. Опыт показывает, что большинство людей сегодня предпочитают не разговаривать голосом даже с близкими знакомыми, выбирая переписку. Поэтому сам факт того, что Сбер будет блокировать входящие звонки в WhatsApp от потенциально неизвестных пользователей, даже если это не спамеры, в целом имеет смысл.