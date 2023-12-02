Как включить определитель номеров в WhatsApp и заблокировать нежелательные звонки

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Иван Кузнецов

Сегодня уже никого не удивить автоответчиками для смартфонов, которые не просто записывают звонящего, а сами отвечают на вызовы и общаются с тем, кто вас набрал. Куда ценнее сегодня выглядят антиспам-сервисы, которые блокируют звонки в фоновом режиме, не позволяя тем, кто их инициирует, в принципе вас беспокоить. Подобные решения существуют уже какое-то время и в целом показывают себя довольно неплохо. Однако расти все еще есть куда, и разработчики стараются делать все возможное, чтобы превзойти решения конкурентов. Так появилась функция блокировки спам-звонков в WhatsApp.

Как включить определитель номеров в WhatsApp и заблокировать нежелательные звонки. Сбер научился определять номера и блокировать нежелательные вызовы даже в WhatsApp. Фото.

Сбер научился определять номера и блокировать нежелательные вызовы даже в WhatsApp

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Как заблокировать спам-звонки на Андроиде

Немногие знают, что у Сбербанка есть собственный антиспам-сервис для смартфонов. Он совмещает в себе функции определителя номера, автоответчика и блокировщика нежелательных звонков, который очень выручает, поскольку не пропускает рекламу или мошеннические прозвоны, но при этом не ограничивает вызовы со стороны курьеров и других социально значимых служб и компаний.

Настроить антиспам от Сбера можно через приложением Сбербанк Онлайн:

Как заблокировать спам-звонки на Андроиде. Найти эти настройки можно в своем профиле. Фото.

Найти эти настройки можно в своем профиле

  • Пролистайте до раздела «Настройки» и выберите «Безопасность»;
  • Откройте вкладку «Управление входящими звонками»;
Как заблокировать спам-звонки на Андроиде. Заблокируйте нежелательные звонки и спите спокойно. Фото.

Заблокируйте нежелательные звонки и спите спокойно

  • Нажмите «Подключить» и раздайте необходимые разрешения;
  • Выберите Сбербанк как АОН и антиспам по умолчанию.

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Если ваша цель — ограничить нежелательные телефонные звонки, на этом можно остановиться и больше ничего не включать. Сбер будет автоматически блокировать их, так что вы даже не узнаете о том, что спамеры или мошенники пытались до вас дозвониться. Они даже не будут отображаться в списке ваших звонков. Это очень удобно, поскольку постоянно лицезреть уведомления о пропущенных вызовах и подсвеченные красным номера, чьи звонки вы не приняли.

Как настроить автоответчик Сбера на Android

Дополнительный уровень защиты от Сбера — это автоответчик, который будет самостоятельно принимать звонки. Само собой, это будет происходить не в 100% случаев. Задать сценарии вы сможете самостоятельно, например, поручив ему отвечать на входящие вызовы только в том случае, если вы не берете трубку, или, если вы находитесь вне зоны действия сети. Автоответчик ответит на звонок, представится и запишет все, что скажет звонящий, а потом предложит вам расшифровку их разговора.

Включить автоответчик от Сбера можно в том же разделе настроек, что и антиспам:

  • Откройте раздел «Управления входящими звонками»;
  • Пролистайте вниз до вкладки «Еще для спокойствия»;
Как настроить автоответчик Сбера на Android. Автоответчик будет отвечать звонящим за вас. Фото.

Автоответчик будет отвечать звонящим за вас

  • Выберите «Умный автоответчик» и нажмите «Настроить переадресацию»;
  • После того, как переадресация на ассистента будет включена, вернитесь на шаг назад и откройте вкладку «Сценарии»;
Как настроить автоответчик Сбера на Android. Для каждого звонящего можно настроить свой сценарий ответов. Фото.

Для каждого звонящего можно настроить свой сценарий ответов

  • Выберите, для кого вы хотите настроить сценарий (курьер, организация или контакт) и задайте формат, в котором пойдет беседа, либо фразу, которую Салют должен будет передать звонящему.

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Я не тестировал все автоответчики без исключения, но на моей памяти только Сбер позволяет настраивать сценарии подобным образом. Более того, он имеет базу практически всех организаций и служб доставок, чтобы вы могли назначить свой сценарий для каждой конкретной компании, которая может вам позвонить.

Например, я терпеть не могу выслушивать объяснения сборщиков ВкусВилла о том, что чего-то из заказанного нет в наличии. Поэтому я научил Салют универсальной фразе: «Если товара нет, замените его на аналогичный на свое усмотрение. Если у товара подходит к концу срок годности и на него действует скидка 40%, можете добавить его к заказу».

Как узнать, кто звонит в WhatsApp, и заблокировать вызов

А теперь самое главное и, кажется, уникальное — блокировка звонков в WhatsApp и Viber (да-да, Сбер поддерживает даже Вайбер):

Включите нужные блокировки и, главное, «Звонки в мессенджерах».

  • Вернитесь в раздел «Безопасность» в настройках профиля;
  • Откройте вкладку «Управления входящими звонками»;
Как узнать, кто звонит в WhatsApp, и заблокировать вызов. Входящие звонки с незнакомых номеров можно заблокировать в принципе, а можно включить определитель номера. Фото.

Входящие звонки с незнакомых номеров можно заблокировать в принципе, а можно включить определитель номера

  • Включите «Определитель номера в мессенджерах»;
  • Если хотите заблокировать вызовы с неизвестных номеров, нажмите «Заблокировать».

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Важное уточнение: блокировка устанавливает как нежелательные звонки со всех номеров, которые не добавлены в ваш список контактов и с кем у вас отсутствуют чаты. Таким образом следует пользоваться блокировщиком вызовов в Ватсапе аккуратно, поскольку до вас не смогут дозвониться знакомые и настоящие люди, если вы предварительно не записали их номер.

Насколько это практично? Ну, я полагаю, что довольно практично. Опыт показывает, что большинство людей сегодня предпочитают не разговаривать голосом даже с близкими знакомыми, выбирая переписку. Поэтому сам факт того, что Сбер будет блокировать входящие звонки в WhatsApp от потенциально неизвестных пользователей, даже если это не спамеры, в целом имеет смысл.

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