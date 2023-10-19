Простой способ восстановить удаленные сообщения в WhatsApp на Android. Работает даже без резервной копии

У владельцев Android-смартфонов довольно часто пропадают сообщения в Ватсапе. Подобное происходит по разным причинам. Кто-то случайно удаляет свои сообщения или приложение WhatsApp со всей перепиской, а кто-то переезжает на новый смартфон и не может найти на нем старые чаты. Возможно, вам кажется, будто ситуация безвыходная, но это не так. Ведь существует способ, как восстановить удаленные сообщения в Ватсапе, а также несколько альтернативных вариантов.

Можно ли восстановить переписку в Ватсапе после удаления

Да, восстановить чаты в Ватсапе можно. Сам мессенджер позволяет вернуть всю переписку, но только при условии, что перед пропажей пользователь создал резервную копию данных. Она сохраняется либо в хранилище Google Диска, либо локально в памяти устройства.

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Держу пари, рядовой пользователь не знает, что собой представляет резервная копия WhatsApp. Мы делали отдельный материал, посвященный этой теме, но многие ли его читали, а главное — смогли ли уяснить суть? О создании бэкапа задумывается лишь малая часть пользователей, а потому сначала рассмотрим способ, как восстановить переписку в Ватсап без резервной копии.

Как восстановить сообщения в WhatsApp на Android без резервной копии

Чтобы восстановить чаты в Ватсапе без резервной копии, необходимо обратиться к помощи специального приложения. Вернуть пропавшие сообщения поможет программа DroidKit. Ее нужно загрузить с официального сайта разработчиков, нажав кнопку «Free Download», и установить на свой компьютер, запустив скачанный инсталлятор.

Скачать DroidKit

DroidKit — многофункциональная программа, позволяющая восстановить любые удаленные файлы на Андроид (даже фото и видео). Так что эта штука пригодится на все случаи жизни. Ну а нас в первую очередь интересует, как восстановить переписку в Ватсапе:

Запустите DroidKit. Наведите курсор на вкладку «Data Recovery» и перейдите в раздел «WhatsApp Recovery». Подключите смартфон к ПК, используя USB-кабель. В программе DroidKit нажмите кнопку «Start». Далее вам потребуется выполнить несколько действий подготовительного этапа, а именно: через настройки разработчика своего смартфона включить отладку по USB, разрешить установку через USB и установить DroidKit на свой телефон, нажав соответствующую кнопку, которая появится во всплывающем окне. Это довольно просто, ведь ПК-версия DroidKit показывает инструкцию для вашей модели смартфона. Если все сделано верно, в окне DroidKit появится сообщение об удачном подключении. Нажмите кнопку «Start». Создайте резервную копию на Google Диске, следуя инструкции, которая отобразится в окне DroidKit. После этого начнется сканирование устройства. Если вы нигде не ошиблись, DroidKit покажет пропавшие чаты и предложит восстановить переписку в WhatsApp. Выделите нужные сообщения и нажмите «To PC» для сохранения данных на компьютере или «To Device», чтобы удаленная информация появилась на смартфоне.

Если в процессе восстановления сообщения в WhatsApp у вас возникнут трудности, посмотрите видеоинструкцию, где еще более подробно описан каждый шаг. Также есть смысл попробовать вернуть переписку через резервную копию.

Как восстановить чаты в Ватсапе из резервной копии

Это не самый оптимальный вариант, как восстановить удаленные сообщения в Ватсапе, по причине, описанной ранее: далеко не каждый из нас успевает создать бэкап перед пропажей. Тем не менее, попробовать его тоже стоит. Вы можете восстановить переписку в Ватсапе через резервную копию двумя способами.

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Как восстановить сообщения WhatsApp с помощью Google Диска

Первый способ самый распространенный, поскольку подавляющее большинство владельцев Android-смартфонов создает резервную копию WhatsApp именно через Google Диск. Чтобы восстановить сообщения в Ватсапе, нужно:

Переустановить WhatsApp или очистить данные мессенджера через раздел настроек телефона «Приложения». Запустить WhatsApp. Ввести номер телефона и подтвердить вход. В случае обнаружения резервной копии WhatsApp предложит ее восстановить нажатием на одноименную кнопку. Сделайте это.

При условии правильного выполнения каждого шага и, разумеется, при наличии бэкапа, переписка будет восстановлена. Но не забывайте, что существует еще один способ, как вернуть удаленные сообщения в Ватсапе.

Как восстановить сообщения WhatsApp из локальной резервной копии

Локальная резервная копия в Ватсапе создается вручную, если в настройках мессенджера было отключено резервирование через Google Диск. Это ваш вариант? Тогда действуйте следующим образом:

Скопируйте файл «msgstore.db.crypt14», который находится в папке, расположенной по пути Android/Media/com.whatsapp/WhatsApp/Databases, и поместите его в другое место. Переустановите приложение WhatsApp или выполните очистку его данных. Поместите файл «msgstore.db.crypt14» обратно в папку, расположенную по пути Android/Media/com.whatsapp/WhatsApp/Databases. Если каталог «Databases» отсутствует, создайте его вручную. Запустите WhatsApp и авторизуйтесь. Нажмите кнопку «Восстановить», когда приложение обнаружит резервную копию.

При наличии помимо локальной копии бэкапа на Google Диске WhatsApp будет восстанавливать именно его. Так что рассмотренный выше способ подходит только для ситуаций, когда вы по тем или иным причинам не использовали Google Drive.

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Как восстановить удаленные сообщения WhatsApp без резервной копии на iPhone

Проблема пропавших сообщений затрагивает в том числе и владельцев Apple iPhone. Они могут вернуть чаты через резервную копию iCloud. Если бэкап не создавался, на помощь придет программа PhoneRescue. Установите ее на свой ПК.

Скачать PhoneRescue

Принцип дальнейших действий такой же, как и в инструкции для DroidKit: через подключение смартфона к ПК программа анализирует данные, а затем предлагает восстановить переписку WhatsApp на iPhone, сохранив чаты либо на мобильном устройстве, либо на компьютере. Все довольно просто, поэтому не будем лишний раз описывать каждый шаг, а лишь отметим, что приложение PhoneRescue позволяет вернуть как сообщения из мессенджера, так и любые другие данные, пропавшие с вашего iPhone.

Таким образом, только дополнительное ПО в лице DroidKit для Android и PhoneRescue для iOS позволяет восстановить сообщения в Ватсапе без резервной копии. Во всех остальных случаях нужно полагаться исключительно на бэкап, которого с высокой долей вероятности просто нет.