Samsung ”придумала”, как найти потерянный смартфон, даже если он выключен

Со всем уважением к Samsung можно сказать, что компания намного чаще других придумывает что-то новое и перспективное. Некоторые ее наработки активно перенимаются конкурентами, а что-то на уровне патентов остается закрепленным за компанией. Но есть и такие функции в ее устройствах, которые появились задолго до нее, а она их просто скопировала. К ним относится и новый механизм поиска потерянных смартфонов, даже если они выключены. Безусловно он очень крутой, но мы видели это уже пару лет назад. Можно ли действительно таким образом вернуть потерянный дорогой гаджет — остается загадкой, но пусть такая функция лучше будет.

Потерял телефон. Как найти?

Речь идет даже не столько о функции поиска, сколько о целом сервисе под названием SmartThings Find. Samsung посвятила ему целую статью на своем новостной портале

С помощью этого сервиса можно легко и быстро находить устройства Galaxy под управлением Android 8 и новее. SmartThings Find использует для поиска устройств технологию Bluetooth Low Energy (BLE) и сверхширокополосную связь (UWB). Первая применяется для поиска людей, инфицированных коронавирусом. На основании этой технологии работает совместное приложение Apple и Google, которое несколько месяцев назад наделало немало шума.

Кажется, Samsung не понимает, какими должны быть удобные смартфоны

Также BLE уже давно используется одним из главных конкурентов Samsung — компанией Apple. Начиная с iOS 12 пользователи могут искать свои смартфоны при помощи устройств других пользователей, которые оказались рядом. Для этого потерянный гаджет даже в выключенном состоянии с севшим аккумулятором может долгое время отправлять в пространство вокруг себя сигнал о своем местоположении. Когда смартфон человека, проходящего мимо, поймает этот сигнал, он перешлет на сервер координаты находки и пользователь сможет найти свой гаджет хоть в лесу, хоть в соседнем дворе.

Тем же путем пошла и Samsung, воспользовавшись хорошей идеей. Согласно информации, которой поделилась южнокорейская компания, после того, как гаджет 30 минут находится в автономном режиме, он начинает подавать сигнал, который, как и в случае с iPhone, фиксируется другими гаджетами Galaxy. Найти подобным образом можно будет не только смартфоны, но даже часы и планшеты.

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Безопасно ли искать смартфон через Интернет

Все данные передаются на сервер Samsung, откуда владелец устройства и получает уведомление. Компания уверяет, что данные надежно шифруются перед передачей и получить доступ к ним могут только владельцы гаджета и больше никто.

Для наглядности и понимания того, как на самом деле будет работать функция, Samsung опубликовала небольшое видео, в котором показала все тонкости и особенности. Найденный гаджет действительно отображается на карте. Когда потеря будет обнаружена, владелец сможет проложить до нее маршрут или привести в действие звуковой сигнал, когда уже окажется рядом. Для поиска в непосредственной близости будут использоваться элементы дополненной реальности. На экране будет отображаться цветная графика, которая будет становится ярче по мере приближения к искомому гаджету.

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Когда заработает поиск телефона Samsung

Функция SmartThings Find станет доступна после обновления SmartThings. Чтобы вы смогли начать пользоваться сервисом, вам понадобится нажать на банер в нижней части главного экрана приложения.

Со следующего года Samsung обещает распространить работу сервиса на брелки-метки, которые позволят искать не только гаджеты, но и другие вещи — ключи, документы, кошельки и тому подобное.

О работоспособности функции в России пока не сообщается. Samsung обещает поделиться этой информацией отдельно. Но учитывая ее потенциальную востребованность, говорить о намеренном затягивании не приходится. Скорее всего, Samsung сделает все, чтобы такой поиск заработал во всех странах как можно быстрее.

Применяя новейшие технологии BLE и UWB, SmartThings Find упрощает поиск потерянных устройств, – отметил Чжэ Ён Чонг (Jaeyeon Jung), вице-президент и руководитель группы SmartThings подразделения мобильных коммуникаций Samsung Electronics. – Благодаря дополненной реальности, а также картам и звуковым сигналам, SmartThings Find – простое и наглядное решение, которое поможет обнаружить любимые девайсы. Это лишь один из примеров нового мобильного опыта, который способна предоставить технология UWB.

В целом, как вы поняли, ничего нового в этом нет. Но от этого технология поиска не будет менее полезной. Когда есть лишний способ найти потерянное устройство, это всегда хорошо. Вот только надо понимать, что работать он будет только, если вы просто выронили гаджет или где-то его случайно оставили. В остальных случаях смартфон могут быстрее разобрать на запчасти, чем вы его обнаружите. Кроме этого, стоит отметить, что если вы уверены в краже устройства, то лучше обратиться в полицию, а не рисковать, самостоятельно кидаясь на поиски.