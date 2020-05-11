Все, что надо знать о приложении Apple и Google для отслеживания коронавируса

Сейчас, когда в мире гуляет коронавирус, который привел нас к пандемии и заставил сидеть дома, нам нужно оружие в борьбе с ним. Окончательно помочь сможет только вакцина или хотя бы лекарство. Вот только когда они появятся, пока непонятно, но бороться с распространением надо уже сейчас. Для этого Apple и Google объединились и начали готовить инструмент, который позволит отследить перемещения больных и предупредить об этом здоровых. Информации по этому поводу было много, но надо бы все это обобщить в один материал, а заодно ответить на вопрос, когда все это заработает и стоит ли бояться постоянной слежки.

Зачем нужно приложение для отслеживания коронавируса

Если совсем упрощенно рассказать для чего нужно отслеживать перемещения людей, зараженных коронавирусом, то для того, чтобы болезнь не распространялась. Для этого перемещения и контакты людей будут фиксировать на протяжении всего времени. Потом, если у кого-то из них найдут вирус, остальные получат уведомление, что они общались с носителем, и смогут как можно скорее принять меры по дальнейшему нераспространению вируса.

Многие не верят в то, что все это будет работать, но лично мне идея кажется неплохой, а помешать ее реализации может только человеческий фактор. Большая часть людей просто не захочет, чтобы кто-то следил за их перемещением, даже если на сервер будет отправляться обезличенный идентификатор. Они думают, что без этого за ними не смогут следить, например, через сервисы навигатора. Наивные.

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В США уже ведется работа по отслеживанию контактов больных. Власти штатов Калифорния и Массачусетс просят граждан записывать в дневник, с кем и когда они контактировали. Так можно будет посмотреть, с кем контактировал человек, если ему поставят положительный диагноз. Позже эти данные будут перенесены в общую базу. Считается даже, что не нужно отслеживать перемещение всех людей. Достаточно какого-то количества, чтобы уже разорвать цепочки передачи. Называются цифры, равные нескольким сотням тысяч человек.

Если появится автоматизированная система, можно будет не только быстро уведомлять людей, что они контактировали с больными, но и находить места, где чаще всего происходили такие контакты.

Сотрудничество Apple и Google против коронавируса

10 апреля, создатели операционных систем, которые стоят почти на всех смартфонах в мире, объявили о том, что они разрабатывают инструмент для отслеживания контактов инфицированных людей. Именно инструмент, а не сервис или приложение. Позднее компании охарактеризовали его как инструмент уведомления о взаимодействии. Так лучше всего отражается его суть — процесс отслеживания.

Основная часть инструмента базируется на работе маяка, который будет постоянно отправлять в пространство вокруг себя данные о своем владельце (его идентификатор). Все устройства в непосредственной близости от него будут анонимно регистрировать встречи путем записи этих идентификаторов.

Если один из пользователей системы выяснит, что у него обнаружен коронавирус, он поставит соответствующую отметку, и все идентификаторы, с которыми он в последнее время проводил более нескольких минут на расстоянии пары метров, получат уведомление, что им надо бы провериться. А лучше изолироваться на срок две недели минус то количество дней, которое прошло с момента встречи.

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Компании уверяют, что данные не только обезличены, путем присвоения пользователям идентификаторов, но и очень хорошо зашифрованы. Третьи лица, которые смогут получить к ним доступ, например, медицинские учреждения и организации, в приложения которых будет встроен инструмент, получат обезличенные данные. То есть только количество и идентификатор, но они не будут знать, кто именно входит в количество инфицированных, скажем, в торговом центре.

Когда выйдет система отслеживания больных коронавирусом

Инструмент будет развернут в два этапа. На первом этапе это будет отслеживание через системы общественного здравоохранения, а на втором — на уровне операционной системы. Для Android и iOS выйдут соответствующие обновления и тогда система начнет работать на смартфонах пользователей.

С начала мая учреждения общественного здравоохранения имеют доступ к предварительной версии этого инструмента, а также к платформам для разработчиков Android и iOS. Те, кто планирует официально встроить инструмент в свои приложения, смогут сделать это позднее в этом месяце. Правительствам, которые уже запустили отслеживание контактов на основе других приложений, но захотят воспользоваться именно этим инструментом, придется отказаться от той системы, которая у них есть сейчас.

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В ближайшие несколько месяцев Apple и Google выпустят обновления своих операционных систем, в которых будет встроена утилита для отслеживания контактов. Прошивку получат все модели начиная с iPhone 7. По Android такой информации нет, но обновление произойдет не за счет скачивания новой версии операционной системы, а путем выпуска обновлений сервисов Google Play. Так получится охватить существенно большее количество устройств. Когда система заработает и появится в смартфонах, мы обязательно расскажем об этом в нашем новостном Telegram-канале.

Конфиденциальность при отслеживании больных коронавирусом

Компании уверяют, что пользователи смогут в любой момент подключиться к системе и в любой момент выйти из нее. При этом никакие личные данные не попадут на сервер. Даже Apple и Google не будут знать, кто кроется за каждым конкретным идентификатором. Ключи криптографической идентификации генерируются на устройстве и являются единственными данными для определения участника.

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А еще не будет отслеживаться перемещение, а только контакты. То есть ситуации, в которых рядом оказались два смартфона. Правда, тут небольшая нестыковка. Непонятно, как будут отслеживаться места, в которых зафиксирована вспышка. Скорее всего, будет использоваться очень примерное позиционирования по сотовым вышкам.

Кто бы не написал приложение и не встроил в него инструмент отслеживания, вся обработка данных будет проводиться на серверах Apple и Google. Результатами этой обработки компании будут делиться только с правительствами стран — сторонние организации не получат даже обезличенные данные.

В любом случае компаниям придется контролировать работу своего инструмента отслеживания, чтобы поддерживать безопасность на достойном уровне. В конце концов, хакеры изобретательны.

Как работает система отслеживания COVID-19 от Apple и Google

Инструмент постоянно использует технологию Bluetooth Low Energy для связи с любыми телефонами на Android или iOS в радиусе 3-4,5 метров, на которых тоже запущен соответствующий инструмент. Эта технология тратит настолько мало энергии, что даже выключенный телефон может месяцами отправлять в пространство свой сигнал. Так работает система поиска iPhone через iCloud. Смартфон отправляет сигнал в сеть, а соседние смартфоны сверяют его с информацией на сервере. Если устройство помечено, как пропавшее, смартфон, поймавший сигнал, отправит на сервер информацию о примерном местонахождении находки и хозяин получит уведомление.

Чтобы отслеживать устройства, не указывая какую-либо конфиденциальную информацию, случайным образом генерируются идентификационные ключи каждые 10–20 минут — это должно помочь ограничить любые действия злоумышленников в отслеживании местоположения пользователя. Когда одно устройство отправляет запрос другому в течение пятиминутного периода, оно регистрирует ключ идентификатора этого устройства. Если два устройства «пингуют» друг друга несколько раз подряд, информация записывается и система понимает, что два человека провели рядом какое-то время.

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Когда один из пользователей регистрирует в приложении положительный диагноз COVID-19, его идентификатор помечается на сервере, как потенциально опасный. Другие устройства, использующее этот инструмент, время от времени проверяют базу и сверяют ее со своими контактами за прошедшие дни. Если совпадение обнаружено в течение 14 прошедших дней, пользователю придет уведомление, что у него был риск заражения в такой-то день. Тут может подключиться местный орган здравоохранения, который отправит информацию, что надо делать в этой ситуации.

Два элемента будут иметь решающее значение для обеспечения успеха инструмента в разрыве цепи передачи: повышение доступности и надежности при тестировании COVID-19 и доверие потенциальных пользователей. То, что все подключатся к системе, никто и не ждет. Но чем больше будет пользователей, тем лучше.