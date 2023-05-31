Сравнение офлайн карт MAPS.ME и 2GIS. Выбираем лучшие

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Кирилл Пироженко

В 2023 году кажется, что куда бы вы ни поехали в отпуск, везде сможете без всяких проблем подключиться к интернету и воспользоваться картами. Отчасти это действительно так, но с одной маленькой оговоркой: если вы путешествуете по крупным городам. А что делать в области или за границей, где роуминг может съесть баснословные суммы? Правильно, воспользоваться офлайн картами, которые можно заранее загрузить на смартфон и забыть про необходимость подключаться к сети.

Сравнение офлайн карт MAPS.ME и 2GIS. Выбираем лучшие. Какую из этих офлайн карт лучше скачать на телефон? Давайте разбираться. Фото.

Какую из этих офлайн карт лучше скачать на телефон? Давайте разбираться

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Мы уже рассказывали про отличный картографический сервис MAPS.ME и даже объясняли, почему 2ГИС лучше Яндекс Карт. Пришло время сравнить два топовых, на наш взгляд, приложения с офлайн картами MAPS.ME и 2ГИС и выбрать лучшее из них. В этом материале рассказываем, какое из них удобнее, где карты более детализированы и как оба этих сервиса строят маршруты.

Офлайн карты для Айфона без интернета

Когда мы запускаем любое приложение, первое, что мы оцениваем — это его интерфейс и то, насколько глубоко придется лезть в настройки. Ведь если какие-то элементы будут расположены неудобно или придется очень много чего настраивать, то и впечатление от приложения может быть подпорчено. Именно с этого я и предлагаю начать сравнение. Сразу же после запуска MAPS.ME программа запрашивает у вас доступ к местоположению и сама предлагает загрузить карты местности, где вы находитесь. Очень удобно. Не надо тратить время на поиск и лазить лишний раз в настройки. Получается, что программой можно начинать пользоваться сразу после запуска.

Офлайн карты для Айфона без интернета. MAPS.ME слева на картинке предложил скачать карту сразу после запуска. Фото.

MAPS.ME слева на картинке предложил скачать карту сразу после запуска

В этом плане 2ГИС меня немного расстроил. После того как я первый раз запустил приложение, оно запросило доступ к геолокации, но загрузить карту в 2GIS не предложило. Для этого пришлось лезть в настройки и активировать загрузку вручную. Недоработочка. Причем я даже специально удалял 2GIS с телефона несколько раз, предполагая глюк. Но предложения скачать карты так и не последовало. Понятно, что 2ГИС может без проблем работать онлайн, но этот сервис всегда славился своими офлайн возможностями, и хотелось бы, чтобы загрузка карты происходила если не автоматом, то хотя бы после соответствующего предложения.

MAPS.ME или 2ГИС

MAPS.ME или 2ГИС. Интерфейс у приложений плюс-минус похож. 2ГИС слева, MAPS.ME справа. Фото.

Интерфейс у приложений плюс-минус похож. 2ГИС слева, MAPS.ME справа

Если говорить про интерфейс обоих этих сервисов, то он плюс-минус похож. В 2ГИС нужно свернуть огромное всплывающее снизу меню и вы увидите по центру экрана карты с кнопками приближения и активацию отдельных слоев в левом верхнем углу. Такое же расположение элементов и в MAPS.ME. Вот только кнопки изменения масштаба можно было сделать немного побольше и отодвинуть их друг от друга. Если пытаться приблизить карту вслепую, то иногда можно вместо плюса попасть на минус.

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Отдельно хочется отметить немного нелогичное расположение настроек в 2ГИС. Чтобы их открыть, необходимо нажать на название вкладки “Обзор”, потом на квадрат с тремя полосками и только после этого вы сможете выбрать настройки. В MAPS.ME для этого достаточно выбрать вкладку “Еще”. Оценили, насколько быстрее и проще? Кстати, оба сервиса поддерживают ночной режим, который как раз через настройки и отключается. Если в интерфейса смартфона я его воспринимаю нормально, то карты считывать с темной темой мне неудобно. Так что за расположение настроек 2ГИС уходит жирный минус.

Какие офлайн карты точнее

Теперь предлагаю поговорить про детализацию карт. Сразу забегая вперед, скажу, что здесь в одну калитку выиграл 2ГИС. Но следует помнить, что Новосибирск является для компании домашним регионом, и если бы карта была неточной, именно в моем городе вряд ли бы это воспринималось нормально. Но предлагаю просто посмотреть на скриншоты.

Какие офлайн карты точнее. В 2ГИС слева на картинке детализация карт на голову сильнее. Фото.

В 2ГИС слева на картинке детализация карт на голову сильнее

В 2ГИС точно прорисованы все заборы, тропинки, парковки. Причем с разделением на платные и бесплатные. Есть даже расположение пешеходных переходов на светофоре. Таким набором MAPS.ME похвастаться, конечно, не может. Хотя составить представление о местности, безусловно, позволит. Просто для сравнения покажу вам парк недалеко от моего дома в 2ГИС и MAPS.ME.

Какие офлайн карты точнее. В 2ГИС справа на скриншоте прорисованы абсолютно все части парка. Фото.

В 2ГИС справа на скриншоте прорисованы абсолютно все части парка

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Сразу понятно, почему карта Новосибирска в 2ГИС занимает 257 МБ, а в MAPS.ME — 80 МБ. Детализация отличается очень прилично. Ну и имейте в виду, что посмотреть, какие организации находятся в здании, узнать их сайт, а тем более найти вход с помощью MAPS.ME не получится. Этого на картах просто нет. Только какие-то базовые вещи типа адреса, и то для очень небольшого количества фирм. В 2ГИС же содержится не только информация об организациях в конкретном здании, но и рейтинги с отзывами.

Какие карты скачать на Айфон

Какие карты скачать на Айфон. MAPS.ME слева на скриншоте не предлагает альтернативных маршрутов. Фото.

MAPS.ME слева на скриншоте не предлагает альтернативных маршрутов

Ну а раз детализация карт в MAPS.ME страдает, то и маршруты приложение должно строить не так точно. Я попробовал создать автомобильный и пешеходный маршруты по одинаковым точкам в обоих картографических сервисах и получил очень интересные результаты. Если говорить про автомобильный маршрут, то что 2ГИС, что MAPS.ME предложили один и тот же путь. Единственное, что стоит отметить, так это альтернатива этому маршруту от 2ГИС. Пользователь может выбрать оптимальный вариант. Так что тут паритет.

Какие карты скачать на Айфон. Оба сервиса четко определяют перепад высоты. Фото.

Оба сервиса четко определяют перепад высоты

А вот с пешеходным маршрутом все оказалось более прозаично. Так как 2ГИС знает большинство пешеходных дорожек и перекрытий, то сервис построил через дворы более быстрый и короткий путь. В этом плане MAPS.ME повел меня прямыми углами, и дорога оказалась длиннее на 200 метров и 7 минут пути. Кстати, участки спуска и подъема оба сервиса отметили правильно.

В общем, посмотрев на эти приложения с офлайн картами, я однозначно остаюсь на 2ГИС. Все-таки детализация карт и построение маршрутов здесь находится на самом высоком уровне. А что еще надо от подобного сервиса. Хочется, чтобы разработчики допилили некоторые моменты, в частности, с доступом к настройкам, и будет вообще конфетка.

Скачать 2GIS

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