Сравнение офлайн карт MAPS.ME и 2GIS. Выбираем лучшие

В 2023 году кажется, что куда бы вы ни поехали в отпуск, везде сможете без всяких проблем подключиться к интернету и воспользоваться картами. Отчасти это действительно так, но с одной маленькой оговоркой: если вы путешествуете по крупным городам. А что делать в области или за границей, где роуминг может съесть баснословные суммы? Правильно, воспользоваться офлайн картами, которые можно заранее загрузить на смартфон и забыть про необходимость подключаться к сети.

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Мы уже рассказывали про отличный картографический сервис MAPS.ME и даже объясняли, почему 2ГИС лучше Яндекс Карт. Пришло время сравнить два топовых, на наш взгляд, приложения с офлайн картами MAPS.ME и 2ГИС и выбрать лучшее из них. В этом материале рассказываем, какое из них удобнее, где карты более детализированы и как оба этих сервиса строят маршруты.

Офлайн карты для Айфона без интернета

Когда мы запускаем любое приложение, первое, что мы оцениваем — это его интерфейс и то, насколько глубоко придется лезть в настройки. Ведь если какие-то элементы будут расположены неудобно или придется очень много чего настраивать, то и впечатление от приложения может быть подпорчено. Именно с этого я и предлагаю начать сравнение. Сразу же после запуска MAPS.ME программа запрашивает у вас доступ к местоположению и сама предлагает загрузить карты местности, где вы находитесь. Очень удобно. Не надо тратить время на поиск и лазить лишний раз в настройки. Получается, что программой можно начинать пользоваться сразу после запуска.

В этом плане 2ГИС меня немного расстроил. После того как я первый раз запустил приложение, оно запросило доступ к геолокации, но загрузить карту в 2GIS не предложило. Для этого пришлось лезть в настройки и активировать загрузку вручную. Недоработочка. Причем я даже специально удалял 2GIS с телефона несколько раз, предполагая глюк. Но предложения скачать карты так и не последовало. Понятно, что 2ГИС может без проблем работать онлайн, но этот сервис всегда славился своими офлайн возможностями, и хотелось бы, чтобы загрузка карты происходила если не автоматом, то хотя бы после соответствующего предложения.

MAPS.ME или 2ГИС

Если говорить про интерфейс обоих этих сервисов, то он плюс-минус похож. В 2ГИС нужно свернуть огромное всплывающее снизу меню и вы увидите по центру экрана карты с кнопками приближения и активацию отдельных слоев в левом верхнем углу. Такое же расположение элементов и в MAPS.ME. Вот только кнопки изменения масштаба можно было сделать немного побольше и отодвинуть их друг от друга. Если пытаться приблизить карту вслепую, то иногда можно вместо плюса попасть на минус.

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Отдельно хочется отметить немного нелогичное расположение настроек в 2ГИС. Чтобы их открыть, необходимо нажать на название вкладки “Обзор”, потом на квадрат с тремя полосками и только после этого вы сможете выбрать настройки. В MAPS.ME для этого достаточно выбрать вкладку “Еще”. Оценили, насколько быстрее и проще? Кстати, оба сервиса поддерживают ночной режим, который как раз через настройки и отключается. Если в интерфейса смартфона я его воспринимаю нормально, то карты считывать с темной темой мне неудобно. Так что за расположение настроек 2ГИС уходит жирный минус.

Какие офлайн карты точнее

Теперь предлагаю поговорить про детализацию карт. Сразу забегая вперед, скажу, что здесь в одну калитку выиграл 2ГИС. Но следует помнить, что Новосибирск является для компании домашним регионом, и если бы карта была неточной, именно в моем городе вряд ли бы это воспринималось нормально. Но предлагаю просто посмотреть на скриншоты.

В 2ГИС точно прорисованы все заборы, тропинки, парковки. Причем с разделением на платные и бесплатные. Есть даже расположение пешеходных переходов на светофоре. Таким набором MAPS.ME похвастаться, конечно, не может. Хотя составить представление о местности, безусловно, позволит. Просто для сравнения покажу вам парк недалеко от моего дома в 2ГИС и MAPS.ME.

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Сразу понятно, почему карта Новосибирска в 2ГИС занимает 257 МБ, а в MAPS.ME — 80 МБ. Детализация отличается очень прилично. Ну и имейте в виду, что посмотреть, какие организации находятся в здании, узнать их сайт, а тем более найти вход с помощью MAPS.ME не получится. Этого на картах просто нет. Только какие-то базовые вещи типа адреса, и то для очень небольшого количества фирм. В 2ГИС же содержится не только информация об организациях в конкретном здании, но и рейтинги с отзывами.

Какие карты скачать на Айфон

Ну а раз детализация карт в MAPS.ME страдает, то и маршруты приложение должно строить не так точно. Я попробовал создать автомобильный и пешеходный маршруты по одинаковым точкам в обоих картографических сервисах и получил очень интересные результаты. Если говорить про автомобильный маршрут, то что 2ГИС, что MAPS.ME предложили один и тот же путь. Единственное, что стоит отметить, так это альтернатива этому маршруту от 2ГИС. Пользователь может выбрать оптимальный вариант. Так что тут паритет.

А вот с пешеходным маршрутом все оказалось более прозаично. Так как 2ГИС знает большинство пешеходных дорожек и перекрытий, то сервис построил через дворы более быстрый и короткий путь. В этом плане MAPS.ME повел меня прямыми углами, и дорога оказалась длиннее на 200 метров и 7 минут пути. Кстати, участки спуска и подъема оба сервиса отметили правильно.

В общем, посмотрев на эти приложения с офлайн картами, я однозначно остаюсь на 2ГИС. Все-таки детализация карт и построение маршрутов здесь находится на самом высоком уровне. А что еще надо от подобного сервиса. Хочется, чтобы разработчики допилили некоторые моменты, в частности, с доступом к настройкам, и будет вообще конфетка.

Скачать 2GIS

Скачать MAPS.ME