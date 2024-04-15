ТОП-5 приложений для Андроид, которые сделают любой смартфон круче компьютера

Несмотря на обилие приложений для Андроид, многие пользователи все же воспринимают смартфон как вспомогательное устройство, предпочитая выполнять некоторые задачи на компьютере и других гаджетах. Однако в 2024 году даже недорогие телефоны со слабым железом без труда потянут львиную долю программ — остается их только найти! С ними вам не потребуется перекидывать файлы на ноутбук, а следовательно — можете сэкономить время или место в своем рюкзаке. Нашли полезные приложения для смартфона, с помощью которых реально заменить другие устройства.

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Удобная читалка для Андроид

Многие пользователи негативно относятся к чтению со смартфона, поэтому вместо него просматривают книги и длинные документы с экрана ПК или планшета. Экран телефона и вправду мал, но можно превратить чтение в занимательную процедуру, если скачать Read Era. Это удобная читалка для Андроид, которая справится с файлом любого формата. Она корректно открывает документы и не сбивает верстку, поэтому разницы с электронной книгой или текстовым редактором на ПК вы не заметите.

Внутри вас ждут удобные настройки интерфейса и навигация, встроенная диктовка текста и даже детский режим. Он блокирует приложение, чтобы ребенок не отвлекался на другие функции и не менял книгу, а отключить запрет можно только решив несложную задачку. Пользоваться читалкой Read Era можно совершенно бесплатно — внутри нет рекламы и навязчивых предложений подключить подписку.

Читалка для Андроид

Музыкальный редактор для смартфона

Если вам нужно вырезать отрывок из песни, вовсе не обязательно делать это на компьютере. Сделать рингтон можно прямо на телефоне, сэкономив кучу времени. Нашел для вас аудиоредактор — очень простой и понятный. В нем вы можете обрезать песню, конвертировать ее в другой формат и даже смешать две песни в одну! При необходимости можно превратить видео в аудио, чтобы послушать подкаст!

В приложение встроен редактор тегов, увеличение скорости, сжатие звука и другие функции, которыми можно пользоваться бесплатно. Он не сильно нагружает процессор смартфона, поэтому можете смело использовать утилиту даже на слабом устройстве, не боясь, что оно зависнет. Внутри есть немного рекламы, которая не влияет на функциональность.

Аудиоредактор для телефона

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Приложение для создания стикеров Ватсап

Многие считают, что наиболее удобно редактировать изображения исключительно на ПК. А вот и нет: сделать стикеры можно прямо на телефоне, вооружившись огромным количеством инструментов. Пробуйте Sticker Maker — с его помощью можно создавать целые наборы из фотографий и картинок, а позже добавлять в мессенджеры и соцсети.

Доступны такие функции как обрезка по краям, добавление текста, масок, надписей и, конечно же, волшебный ластик для удаления объектов. Можно делать анимированные стикеры для Ватсапа из видеофайлов, а также редактировать уже имеющиеся или использовать для их создания гифки. Короче, крутое и бесплатное приложение, которое пригодится в любом смартфоне.

Редактор стикеров

Где послушать музыку на Андроид

На вечеринке с друзьями включаете музыку с компьютера или телевизора? Бросьте: есть отличное приложение NRJ Radios & Podcasts, в котором собраны десятки потоков разных жанров и даже эксклюзивные — с треками определенных музыкантов. Есть выпуски радиошоу и многое другое, а также возможность настроить качество воспроизведения и добавить понравившиеся песни в избранное.

Имейте в виду, что бесплатный стриминговый сервис работает только на французском языке, хотя для того, чтобы им пользоваться, он вам не пригодится. Навигация проста и понятна, подписок и рекламы нет. Самое приятное, что его регулярно обновляют, добавляют новые каналы с музыкой — пользуйтесь на здоровье.

Музыка на любой вкус

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Гонки для Андроид — какие скачать

Одни из самых ресурсоемких игр для смартфона — это гонки. Не стоит недооценивать свой смартфон, ведь он без проблем потянет Race Max Pro! Эта гоночная серия имеет неприлично высокую оценку в Гугл Плей, в первую очередь, из-за отличной графики и механики. Кроме того, она позволяет кастомизировать автомобиль до мелочей, чего давно не встретить в других играх.

В Race Max Pro вас ждет сразу несколько режимов — это дрифт, уличные гонки и драг-рейсинг. Локации постоянно меняются, поэтому вы поучаствуете в заездах по всему миру. Также можно добавить друзей в мультиплеер, если будет скучно, чтобы создать клан.

Гонки для Андроид