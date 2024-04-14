HUAWEI бесстыдно ломит цены на свои смартфоны. Я не понимаю, кто их покупает за эти деньги

Компания HUAWEI, не первый год переживающая трудности из-за введенных в отношении нее санкций, до сих пор остается на плаву за пределами Китая и продолжает выпускать новые устройства, пускай и не в таком количестве, как раньше. Вокруг бренда успела сформироваться преданная группа фанатов, к которой примкнули те, кто принципиально выбирает Android без сервисов Google. Она не слишком многочисленная, но люди, приобретающие смартфоны HUAWEI, все равно есть. И к ним у меня есть только один вопрос: зачем вы их покупаете за такие деньги?

Сколько стоят смартфоны HUAWEI

Несмотря на то, что в глазах массового покупателя HUAWEI уступает перед другими брендами из-за отсутствия сервисов Google, стоимость ее продуктов зачастую превышает цены аналогичных предложений от конкурентов. Причем не только китайских.

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Так, на этой неделе открылся предзаказ HUAWEI nova 12 SE — смартфона за 27 999 ₽. За эти деньги нам предлагают процессор Snapdragon 680 на старых ядрах Cortex-A73 и Cortex-A53, представленный еще в 2021 году, а также крайне скучное сопровождение в лице камеры Samsung HM6 на 108 МП, аккумулятора на 4500 мАч и экрана, чья частота обновления составляет даже не 120 Гц, а 90 Гц. Подобные характеристики вполне ожидаемы в Redmi Note 13 за 10-15 тысяч, но никак не в смартфоне до 30 тысяч рублей.

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Да, у HUAWEI есть и относительно дешевые модели вроде HUAWEI nova Y72. Изначально он стоил 15 999 ₽, а сейчас продается за 12-13 тысяч, но даже со всеми скидками эта модель максимум представляется конкурентом realme NOTE 50 за 5 490 ₽, но никак не Samsung Galaxy A24. Или вы считаете нормальным, когда вышедший в 2024 году HUAWEI nova Y72 оснащают древним процессором Kirin 710A (2020), который является ухудшенной версией Kirin 710 (2018), и тусклым IPS-экраном с низким разрешением HD+?

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В таких условиях уже не удивляешься, что складной смартфон HUAWEI Mate Xs 2 на морально устаревшем Snapdragon 888 стоит на 30 тысяч рублей дороже, чем Samsung Galaxy Z Fold4 с процессором Snapdragon 8+ Gen 1 внутри, не говоря уже о каком-нибудь TECNO Phantom V Fold.

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Смартфон HUAWEI — это всегда переплата, на какую модель ни посмотри. В каждом сегменте найдется конкурент, превосходящий на голову своего подсанкционного оппонента. И это при том, что у смартфонов HUAWEI большое количество недостатков помимо их неадекватной цены.

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Главные недостатки смартфонов HUAWEI

Высокая цена и отсутствие сервисов Google на борту — далеко не все недостатки телефонов HUAWEI. Также, покупая устройство этого бренда, вы будете иметь дело:

с морально устаревшим или урезанным из-за санкций процессором, который будет провоцировать нагрев корпуса и не сможет выжать максимум из имеющегося набора камер;

со старой версией Android , почти не имеющей перспектив дальнейших обновлений;

, почти не имеющей перспектив дальнейших обновлений; с отсутствием голосового помощника, работающего на системном уровне.

Кроме того, новые смартфоны HUAWEI зачастую копируют старые модели, поэтому вы вряд ли найдете существенные отличия между HUAWEI nova 9 Pro, nova 10 Pro и nova 11 Pro, но заплатить придется больше.

Почему я не советую покупать смартфоны HUAWEI даже людям, которым плевать на сервисы Google

Какой смартфон купить вместо HUAWEI

Но даже если отбросить в сторону минусы смартфонов HUAWEI, я не вижу ни одной причины покупать устройства этого бренда. Ведь за те же деньги:

вместо HUAWEI nova Y72 можно взять Infinix NOTE 30 с FullHD-экраном, шустрым процессором Helio G99 и камерой принципиально более высокого уровня;

вместо HUAWEI nova 12 SE можно купить POCO M6 Pro на более мощном Helio G99-Ultra с камерой, оснащенной оптической стабилизацией, флагманским вибромотором и 512 ГБ памяти;

вместо HUAWEI Mate Xs 2 получится заказать новейший Samsung Galaxy Z Fold5, на голову превосходящий китайского конкурента по всем статьям.

После всего этого еще раз скажите: зачем покупать смартфоны HUAWEI? Может быть, в них есть какой-то секрет, о котором знают только люди, познавшие жизнь без Google?