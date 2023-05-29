ТОП-5 реально полезных приложений для Андроид, которых у тебя точно нет

  2. Темы
  3. Обзоры приложений
Иван Герасимов

Несмотря на то, что в Google Play невероятное количество приложений на все случаи жизни, мы привыкли скачивать лишь те, которыми пользуемся изо дня в день и редко добавляем к себе специфичные программы. Давно заметил — многие пользователи либо вообще обходят их стороной, либо устанавливают для разового использования, а потом удаляют. А зря: эти утилиты весят не очень много, зато могут выручить в нужный момент, когда, например, нет подключения к Сети или нужно найти что-то важное. Вот 5 хороших бесплатных приложений, которые достойны того, чтобы оказаться на вашем телефоне!

ТОП-5 реально полезных приложений для Андроид, которых у тебя точно нет. Нашли 5 полезных приложений для Андроид, о которых вы могли не знать. Фото.

Нашли 5 полезных приложений для Андроид, о которых вы могли не знать

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС В ДЗЕНЕ, ЧТОБЫ УЗНАВАТЬ НОВОСТИ О СМАРТФОНАХ РАНЬШЕ ОСТАЛЬНЫХ

Прогноз клёва — приложение для рыбаков

Лето вот-вот наступит, а это значит, что многие из нас нет-нет да отправятся на природу. Даже если вы не являетесь профессиональным рыбаком, вам все равно пригодится приложение для прогнозирования клёва — не хочется ведь достать со шкафа спиннинг и свозить его просто так? В этом выручит приложение Прогноз клёва: оно отображает карту местности, на которой изображены наиболее «рыбные» места.

Прогноз клёва — приложение для рыбаков. Прогноз клёва должен скачать каждый уважающий себя рыбак. Фото.

Прогноз клёва должен скачать каждый уважающий себя рыбак

Приложение для рыбаков определяет их на основе глубины водоема, погоды, давления и других данных, отображая, какая рыба там водится. Даже если вы уже прибыли на отдых, утилита самостоятельно покажет, будет ли толк от рыбалки и что можно поймать. Удивительно, но все основные функции здесь бесплатны, правда, в приложении придется немного разобраться. Несмотря на это, у него очень высокий рейтинг в Google Play и масса хвалебных отзывов.

Прогноз клева

5 недорогих 50-дюймовых телевизоров на Андроид ТВ, которые я бы купил себе

Удобный менеджер буфера обмена

Так уж часто бывает, что мы копируем какие-либо данные, включая пароли, адреса, номера телефонов и прочее, забывая сохранить их. Все это оседает в буфере обмена, вот только получить к ним доступ без сторонних приложений нельзя. Возьмите в копилку Менеджер буфера обмена — утилиту, позволяющую просмотреть все то, что туда попало, и найти нужную информацию.

Удобный менеджер буфера обмена. Чтобы не потерять информацию, используйте Менеджер буфера обмена. Фото.

Чтобы не потерять информацию, используйте Менеджер буфера обмена

Более того, менеджер позволяет еще структурировать ее и сохранять самое важное в заметки. Приложение умеет работать в фоне, но не ест оперативку — можно с чистой совестью давать ему разрешение при первом запуске. У нее даже есть отдельная клавиатура с буфером обмена, чтобы лишний раз не заходить в утилиту!

Менеджер буфера обмена

Нашел, как ускорить Андроид-смартфон и не разрядить его. Айфон так не умеет

Геотрекер — удобный GPS-трекер

В летний сезон многие из нас наверняка захотят посетить новые места или просто начать бегать. Для отслеживания геопозиции и маршрута целиком вовсе не обязательно покупать фитнес-браслет — можно использовать приложение Геотрекер. Он работает на основе Яндекс.Карт и позволяет фиксировать свою геолокацию.

Геотрекер — удобный GPS-трекер. Геотрекер пригодится туристам и любителям активного образа жизни. Фото.

Геотрекер пригодится туристам и любителям активного образа жизни

Кроме того, приложение считает расстояние, скорость, высоту над уровнем моря, время в пути и другую важную статистику во время путешествия. Геотрекер работает в фоновом режиме и не тратит много ресурсов, а еще позволяет добавлять различные путевые заметки и импортировать/экспортировать другие маршруты из облака.

Удобный геотрекер на телефон

Здесь все способы, как найти человека в WhatsApp, даже если у вас нет его номера

Coffee camera — ретро-фоторедактор на Андроид

Если вы хотите придать фотографии эффект старины, но под рукой нет более-менее подходящего приложения, попробуйте Coffee camera! Эта утилита проста в использовании — отредактировать фото на смартфоне сможет даже новичок. Да, некоторые фильтры заблокированы и не работают без подписки, но это лишь небольшая часть — все остальное доступно без оплаты.

Coffee camera — ретро-фоторедактор на Андроид. Coffee Camera — простенький фоторедактор с классными фильтрами! Фото.

Coffee Camera — простенький фоторедактор с классными фильтрами!

Помимо них также доступны вотермарки с датами, искусственные засветы как на старых фотографиях, а также другие прикольные функции вроде создания коллажей — такое точно пригодится всегда! При этом в Coffee camera есть рекламные баннеры, но нет навязчивых роликов на весь экран, которые нельзя пропустить. Так что, возьмите удобный фоторедактор для Android на заметку.

Кофейная камера на Андроид

Что делать, если греется телефон, и как его охладить

Cat Jump — прикольная аркада на Андроид

Наверняка время от времени вы ищете, во что поиграть на Андроид. Далеко ходить не нужно: Cat Jump — это ходилка с простеньким дизайном для тех, кому надоели современные тяжелые игры. Разобраться в ней не составит труда: всего-то и нужно, что управлять котиком и перепрыгивать препятствия.

Cat Jump — прикольная аркада на Андроид. Игра Cat Jump проста в управлении и неплохо поднимает настроение. Фото.

Игра Cat Jump проста в управлении и неплохо поднимает настроение

Вот только на деле игра намного сложнее, чем кажется, так как нужно еще и регулировать длину прыжка, чтобы не проиграть. Игра не только поднимает настроение своим геймплеем, но и прокачивает ваши рефлексы и ловкость рук и не требует ничего взамен: сверху в меню может отображаться баннер или можно просматривать рекламу в обмен на бонусы!

Игра Cat Jump

Теги
Лонгриды для вас
Как войти на сайт без логина и пароля через Google Chrome

Google начинает постепенно выпускать обновление Chrome: на самом деле, оно является одним из самых масштабных за последнее время. Так, обновленная версия браузера получит энергосберегающий режим и функцию экономии оперативной памяти. Но и это не всё: в Google Chrome появится Passkeys - возможность входа без пароля, причем доступна она будет на Android, Mac и Windows. Напомню, ранее эту функцию анонсировала Apple в iOS 16. Рассказываем, как войти на сайты без пароля в Хроме и когда эта функция будет доступна для всех пользователей.

Читать далее
Как полностью удалить YouTube с телефона, а вместе с ним канал и аккаунт

Почти на каждом Андроид-смартфоне установлено приложение YouTube. Эта программа представляет из себя мобильный клиент самого популярного видеохостинга на планете, что вы наверняка прекрасно знаете. Без преувеличения ей пользуются все от мала до велика. Но, если вы хотите удалить Ютуб с Андроида, то можете это сделать, воспользовавшись нашей инструкцией. Все довольно просто, однако будьте внимательны, так как даже одна ошибка не позволит осуществить задуманное.

Читать далее
Чем отличаются Google Play и Samsung Galaxy Store и какой из них лучше

Смартфоны Samsung поставляются с двумя предустановленными магазинами приложений - Google Play и Samsung Galaxy Store. При этом у пользователей нередко возникает вопрос - зачем нужно сразу два каталога, если они дублируют друг друга? На самом деле, можно остановиться лишь на одном, выбрав его в качестве основного. Тем более, и отличия в них тоже есть. Сегодня поговорим, чем магазин приложений Samsung отличается от Google Play, в каком из них больше программ и где скачивать софт на телефон Samsung удобнее всего.

Читать далее