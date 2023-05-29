ТОП-5 реально полезных приложений для Андроид, которых у тебя точно нет

Несмотря на то, что в Google Play невероятное количество приложений на все случаи жизни, мы привыкли скачивать лишь те, которыми пользуемся изо дня в день и редко добавляем к себе специфичные программы. Давно заметил — многие пользователи либо вообще обходят их стороной, либо устанавливают для разового использования, а потом удаляют. А зря: эти утилиты весят не очень много, зато могут выручить в нужный момент, когда, например, нет подключения к Сети или нужно найти что-то важное. Вот 5 хороших бесплатных приложений, которые достойны того, чтобы оказаться на вашем телефоне!

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Прогноз клёва — приложение для рыбаков

Лето вот-вот наступит, а это значит, что многие из нас нет-нет да отправятся на природу. Даже если вы не являетесь профессиональным рыбаком, вам все равно пригодится приложение для прогнозирования клёва — не хочется ведь достать со шкафа спиннинг и свозить его просто так? В этом выручит приложение Прогноз клёва: оно отображает карту местности, на которой изображены наиболее «рыбные» места.

Приложение для рыбаков определяет их на основе глубины водоема, погоды, давления и других данных, отображая, какая рыба там водится. Даже если вы уже прибыли на отдых, утилита самостоятельно покажет, будет ли толк от рыбалки и что можно поймать. Удивительно, но все основные функции здесь бесплатны, правда, в приложении придется немного разобраться. Несмотря на это, у него очень высокий рейтинг в Google Play и масса хвалебных отзывов.

Прогноз клева

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Удобный менеджер буфера обмена

Так уж часто бывает, что мы копируем какие-либо данные, включая пароли, адреса, номера телефонов и прочее, забывая сохранить их. Все это оседает в буфере обмена, вот только получить к ним доступ без сторонних приложений нельзя. Возьмите в копилку Менеджер буфера обмена — утилиту, позволяющую просмотреть все то, что туда попало, и найти нужную информацию.

Более того, менеджер позволяет еще структурировать ее и сохранять самое важное в заметки. Приложение умеет работать в фоне, но не ест оперативку — можно с чистой совестью давать ему разрешение при первом запуске. У нее даже есть отдельная клавиатура с буфером обмена, чтобы лишний раз не заходить в утилиту!

Менеджер буфера обмена

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Геотрекер — удобный GPS-трекер

В летний сезон многие из нас наверняка захотят посетить новые места или просто начать бегать. Для отслеживания геопозиции и маршрута целиком вовсе не обязательно покупать фитнес-браслет — можно использовать приложение Геотрекер. Он работает на основе Яндекс.Карт и позволяет фиксировать свою геолокацию.

Кроме того, приложение считает расстояние, скорость, высоту над уровнем моря, время в пути и другую важную статистику во время путешествия. Геотрекер работает в фоновом режиме и не тратит много ресурсов, а еще позволяет добавлять различные путевые заметки и импортировать/экспортировать другие маршруты из облака.

Удобный геотрекер на телефон

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Coffee camera — ретро-фоторедактор на Андроид

Если вы хотите придать фотографии эффект старины, но под рукой нет более-менее подходящего приложения, попробуйте Coffee camera! Эта утилита проста в использовании — отредактировать фото на смартфоне сможет даже новичок. Да, некоторые фильтры заблокированы и не работают без подписки, но это лишь небольшая часть — все остальное доступно без оплаты.

Помимо них также доступны вотермарки с датами, искусственные засветы как на старых фотографиях, а также другие прикольные функции вроде создания коллажей — такое точно пригодится всегда! При этом в Coffee camera есть рекламные баннеры, но нет навязчивых роликов на весь экран, которые нельзя пропустить. Так что, возьмите удобный фоторедактор для Android на заметку.

Кофейная камера на Андроид

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Cat Jump — прикольная аркада на Андроид

Наверняка время от времени вы ищете, во что поиграть на Андроид. Далеко ходить не нужно: Cat Jump — это ходилка с простеньким дизайном для тех, кому надоели современные тяжелые игры. Разобраться в ней не составит труда: всего-то и нужно, что управлять котиком и перепрыгивать препятствия.

Вот только на деле игра намного сложнее, чем кажется, так как нужно еще и регулировать длину прыжка, чтобы не проиграть. Игра не только поднимает настроение своим геймплеем, но и прокачивает ваши рефлексы и ловкость рук и не требует ничего взамен: сверху в меню может отображаться баннер или можно просматривать рекламу в обмен на бонусы!

Игра Cat Jump