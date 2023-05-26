Здесь все способы, как найти человека в WhatsApp, даже если у вас нет его номера

Приложением WhatsApp без преувеличения пользуются сотни миллионов людей и, несмотря на все недостатки, в плане популярности он продолжает обгонять Telegram. Кажется, что мессенджер установлен буквально на каждом смартфоне. Но как найти человека в Ватсапе, чтобы написать ему сообщение? Сегодня подробно разберем все способы поиска даже на тот случай, если у вас нет номера желаемого собеседника.

Можно ли в Ватсапе найти человека

Ранее мы писали о том, как найти человека в Телеграм, и тогда отмечали открытость поиска в мессенджере Павла Дурова. К сожалению, WhatsApp не таков. На текущий момент найти человека через Ватсап можно только в трех случаях:

если он записан в вашей телефонной книге;

если вы знаете его номер;

если человек сам предложил присоединиться к беседе.

Но уже совсем скоро в WhatsApp появится новая функция, которая, к слову, уже давно есть в Telegram, и вот она-то позволит найти человека в WhatsApp без номера. Впрочем, обо всем по порядку.

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Как в Ватсапе найти человека по номеру телефона

Поиск будет заметно упрощен, если вы знаете номер человека, которому хотите написать. Легче всего найти контакт в Ватсапе, когда он уже сохранен на смартфоне:

Запустите WhatsApp. Нажмите кнопку поиска. Введите номер.

Таким способом человек будет найден при соблюдении одного из двух условий: либо вы уже переписываетесь с ним, либо номер WhatsApp сохранен на телефоне. Если требуется написать в Ватсап без добавления контакта, действуйте следующим образом:

Запустите любой браузер. В адресной строке введите запрос формата «wa.me/XXX» без кавычек, где вместо «XXX» будет указан номер человека через «7» или «+7». Нажмите кнопку «Найти», а затем — «Открыть чат».

Но как найти человека в Ватсапе без номера? Можно выполнить поиск по имени и фамилии. Правда, есть один нюанс, о которым вы уже должны были догадаться.

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Найти человека в Ватсапе по имени

Чтобы найти человека в Ватсапе по имени, необходимо добавить его номер в телефонную книгу, поскольку в мессенджере не предусмотрен глобальный поиск, в отличие от Telegram. Если контакт сохранен, действуйте по инструкции:

Запустите мессенджер. Нажмите кнопку поиска. Введите имя или фамилию человека в зависимости от того, как он сохранен в телефоне.

Значит ли это, что найти человека через Ватсап, если вы не знаете его номер, или он не сохранен в телефоне, невозможно? Нет. Ведь существует приглашение WhatsApp, которым потенциально может поделиться собеседник.

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Ссылка на профиль Ватсап

Рассматривая стандартные способы поиска, я уже упомянул о ссылке в Ватсап по номеру. Ее можно создать самостоятельно, воспользовавшись префиксом «wa.me», но вместе с тем существуют конструкторы ссылок. В любом случае пользователь сам должен ее отправить или где-то разместить, где вы могли бы по ней перейти. Еще один вариант — QR-код Ватсап. Его можно отсканировать через приложение мессенджера:

Запустите WhatsApp. Откройте настройки. Нажмите на кнопку QR. Откройте вкладку «Сканировать код». Наведите камеру телефона на QR пользователя.

Также можно использовать другие приложения для сканирования QR-кодов. В таком случае вы получите ссылку, по которой останется перейти, чтобы открыть чат в Ватсапе.

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Ник для Ватсапа — новый способ найти человека без номера

Все рассмотренные ранее способы представляют из себя закрытый поиск с кучей нюансов. Однако разработчики мессенджера готовят новую функцию, помогающую найти человека в Ватсапе без номера. Как? При помощи ника в WhatsApp, возможность создания которого появится в одном из следующих обновлений мессенджера.

Нечто подобное уже есть в приложении Павла Дурова, о чем я рассказывал в тексте, как найти человека в Telegram. Если в WhatsApp функция будет реализована аналогичным образом, то для поиска человека в Ватсапе без номера телефона понадобится просто ввести его никнейм или создать ссылку, включающую его в себя.