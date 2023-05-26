Здесь все способы, как найти человека в WhatsApp, даже если у вас нет его номера

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Герман Вологжанин

Приложением WhatsApp без преувеличения пользуются сотни миллионов людей и, несмотря на все недостатки, в плане популярности он продолжает обгонять Telegram. Кажется, что мессенджер установлен буквально на каждом смартфоне. Но как найти человека в Ватсапе, чтобы написать ему сообщение? Сегодня подробно разберем все способы поиска даже на тот случай, если у вас нет номера желаемого собеседника.

Здесь все способы, как найти человека в WhatsApp, даже если у вас нет его номера. Найти человека в WhatsApp сложнее, чем в Telegram. Фото.

Найти человека в WhatsApp сложнее, чем в Telegram

Можно ли в Ватсапе найти человека

Ранее мы писали о том, как найти человека в Телеграм, и тогда отмечали открытость поиска в мессенджере Павла Дурова. К сожалению, WhatsApp не таков. На текущий момент найти человека через Ватсап можно только в трех случаях:

  • если он записан в вашей телефонной книге;
  • если вы знаете его номер;
  • если человек сам предложил присоединиться к беседе.

Но уже совсем скоро в WhatsApp появится новая функция, которая, к слову, уже давно есть в Telegram, и вот она-то позволит найти человека в WhatsApp без номера. Впрочем, обо всем по порядку.

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Как в Ватсапе найти человека по номеру телефона

Поиск будет заметно упрощен, если вы знаете номер человека, которому хотите написать. Легче всего найти контакт в Ватсапе, когда он уже сохранен на смартфоне:

  1. Запустите WhatsApp.
  2. Нажмите кнопку поиска.
  3. Введите номер.
Как в Ватсапе найти человека по номеру телефона. Введите номер в поиске, если знаете его. Фото.

Введите номер в поиске, если знаете его

Таким способом человек будет найден при соблюдении одного из двух условий: либо вы уже переписываетесь с ним, либо номер WhatsApp сохранен на телефоне. Если требуется написать в Ватсап без добавления контакта, действуйте следующим образом:

  1. Запустите любой браузер.
  2. В адресной строке введите запрос формата «wa.me/XXX» без кавычек, где вместо «XXX» будет указан номер человека через «7» или «+7».
  3. Нажмите кнопку «Найти», а затем — «Открыть чат».
Как в Ватсапе найти человека по номеру телефона. Ссылка должна содержать номер контакта. Фото.

Ссылка должна содержать номер контакта

Но как найти человека в Ватсапе без номера? Можно выполнить поиск по имени и фамилии. Правда, есть один нюанс, о которым вы уже должны были догадаться.

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Найти человека в Ватсапе по имени

Чтобы найти человека в Ватсапе по имени, необходимо добавить его номер в телефонную книгу, поскольку в мессенджере не предусмотрен глобальный поиск, в отличие от Telegram. Если контакт сохранен, действуйте по инструкции:

  1. Запустите мессенджер.
  2. Нажмите кнопку поиска.
  3. Введите имя или фамилию человека в зависимости от того, как он сохранен в телефоне.
Найти человека в Ватсапе по имени. Если контакт сохранен, его можно найти по имени. Фото.

Если контакт сохранен, его можно найти по имени

Значит ли это, что найти человека через Ватсап, если вы не знаете его номер, или он не сохранен в телефоне, невозможно? Нет. Ведь существует приглашение WhatsApp, которым потенциально может поделиться собеседник.

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Ссылка на профиль Ватсап

Рассматривая стандартные способы поиска, я уже упомянул о ссылке в Ватсап по номеру. Ее можно создать самостоятельно, воспользовавшись префиксом «wa.me», но вместе с тем существуют конструкторы ссылок. В любом случае пользователь сам должен ее отправить или где-то разместить, где вы могли бы по ней перейти. Еще один вариант — QR-код Ватсап. Его можно отсканировать через приложение мессенджера:

  1. Запустите WhatsApp.
  2. Откройте настройки.
  3. Нажмите на кнопку QR.
  4. Откройте вкладку «Сканировать код».
  5. Наведите камеру телефона на QR пользователя.
Ссылка на профиль Ватсап. Поиск по QR в WhatsApp тоже работает. Фото.

Поиск по QR в WhatsApp тоже работает

Также можно использовать другие приложения для сканирования QR-кодов. В таком случае вы получите ссылку, по которой останется перейти, чтобы открыть чат в Ватсапе.

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Ник для Ватсапа — новый способ найти человека без номера

Все рассмотренные ранее способы представляют из себя закрытый поиск с кучей нюансов. Однако разработчики мессенджера готовят новую функцию, помогающую найти человека в Ватсапе без номера. Как? При помощи ника в WhatsApp, возможность создания которого появится в одном из следующих обновлений мессенджера.

Ник для Ватсапа — новый способ найти человека без номера. Пока функция тестируется в закрытом режиме. Фото.

Пока функция тестируется в закрытом режиме

Нечто подобное уже есть в приложении Павла Дурова, о чем я рассказывал в тексте, как найти человека в Telegram. Если в WhatsApp функция будет реализована аналогичным образом, то для поиска человека в Ватсапе без номера телефона понадобится просто ввести его никнейм или создать ссылку, включающую его в себя.

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