Нашел, как ускорить Андроид-смартфон и не разрядить его. Айфон так не умеет

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Иван Герасимов

Экономия заряда позволяет продлить время работы устройства в экстренных ситуациях. Некоторые относятся к нему скептически, считая, что так телефон разряжается еще быстрее, но это ошибка. Когда смартфон сообщает о низком уровне заряда, вряд ли кто-то откажется включить энергосбережение, чтобы дотянуть до розетки — уверен, когда под рукой нет повербанка, его включаете и вы. При этом смартфон экономит заряд не только за счет уменьшения яркости экрана, но и с помощью ограничения тактовой частоты процессора. Предлагаю разобраться, как меняется производительность в режиме энергосбережения на разных смартфонах — будет интересно!

Нашел, как ускорить Андроид-смартфон и не разрядить его. Айфон так не умеет. Вот как работает экономия заряда на Андроид на самом деле! Фото.

Вот как работает экономия заряда на Андроид на самом деле!

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Может показаться, что экономия заряда урезает производительность всех смартфонов, делая их медленнее. Оказывается, это не совсем так: телефоны работают с этой функцией по-разному.

Как измерить мощность смартфона

Главным мерилом производительности смартфонов является бенчмарк-тест Geekbench. На момент написания статьи, самым мощным в его рейтинге является Samsung Galaxy S23 Ultra на специальном разогнанном чипе Snapdragon 8 Gen 2, его результат составляет 1868 баллов в одноядерном тестировании, тогда как в многоядерном лидер — vivo X90 Pro+ с 5138 очками.

Как измерить мощность смартфона. Вот так выглядит список самых мощных устройств на Андроид и iOS. Фото.

Вот так выглядит список самых мощных устройств на Андроид и iOS

При этом в разделе iOS устройство лидер — iPhone 14 Pro в обеих категориях (не считая iPad Pro). Почему такая разница? Дело в том, что Андроид-смартфоны часто получают разные версии процессоров, а также имеют отличные друг от друга оболочки: какие-то работают шустрее, другие — медленнее. Отсюда и такой разброс по сравнению с Айфонами.

При этом в режиме энергосбережения iOS урезает производительность Айфонов — сокращение мощности разнится и колеблется в пределах 900 баллов в одноядерном тестировании. Зато в многоядерном разброс уже больше — от 2000 очков до 3,7к в зависимости от смартфона. Об этом мы подробно писали в одном из наших материалов.

Модель смартфонаОбычный режимЭкономия заряда
iPhone 132310/5466989/3715
iPhone 122019/4317883/3010
iPhone XR1300/2254912/2010

Но цифры не должны вас пугать: система ограничивает производительность примерно на 60% при выполнении несложных задач, где справится одно ядро процессора, и на 30 — в многоядерном. На этом текст можно было заканчивать, ибо, скорее всего, энергосбережение на Андроид работает схожим образом, но тут все совершенно иначе!

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Вреден ли режим энергосбережения для Андроид

Ради интереса мы с коллегами измерили производительность трех смартфонов: vivo Y35, Xiaomi Mi 10T Pro 5G и Redmi Note 9 Pro. Тестирование было проведено в Geekbench 6 в обычном режиме и со включенной экономией заряда. Вот что получилось, когда я протестировал недорогой смартфон vivo.

Вреден ли режим энергосбережения для Андроид. Слева результат смартфона с включенным энергосбережением. Удивлены? Фото.

Слева результат смартфона с включенным энергосбережением. Удивлены?

В одноядерном тестировании производительность смартфона на чипе Snapdragon 680 практически не изменилась — есть небольшой прирост в пределах погрешности. А вот в тесте Multi-Core меня ждал сюрприз — с энергосбережением смартфон стал быстрее на 10%! Это значит, что любая игра будет работать чуть быстрее. Списал все на особенности бюджетного Андроида, который при ограничении тактовой частоты и без того медленного процессора стал бы как черепаха. Оказалось, зря.

Вреден ли режим энергосбережения для Андроид. Производительность Redmi Note 9 Pro не изменилась в режиме энергосбережения. Фото.

Производительность Redmi Note 9 Pro не изменилась в режиме энергосбережения

А вот такой результат выдал Redmi Note 9 Pro журналиста AndroidInsider.ru Германа Вологжанина на более продвинутом Snapdragon 720G: в однопоточном режиме смартфон стал чуть шустрее, а в Multi-Core результат остался неизменным. Удивлены? А теперь взгляните, как работает Xiaomi Mi 10T Pro 5G коллеги по редакции Кирилла Пироженко.

Вреден ли режим энергосбережения для Андроид. Xiaomi Mi 10T Pro 5G стал быстрее в многопоточном режиме с включенным энергосбережением (справа). Фото.

Xiaomi Mi 10T Pro 5G стал быстрее в многопоточном режиме с включенным энергосбережением (справа)

При использовании одного ядра смартфон стал медленнее менее чем на 10% — хоть где-то есть логика. Однако в многопоточном тестировании процессор Snapdragon 865 стал быстрее почти на 10%. В смартфонах Xiaomi также есть режим ультраэкономии заряда — вот какие результаты выдает телефон в этом состоянии.

Вреден ли режим энергосбережения для Андроид. Смартфон Xiaomi стал быстрее для повседневных задач в режиме ультраэкономии заряда! Фото.

Смартфон Xiaomi стал быстрее для повседневных задач в режиме ультраэкономии заряда!

MIUI делает смартфон быстрее для выполнения обычных задач, увеличивая производительность. Да что тут вообще происходит, и почему экономия заряда ускоряет смартфоны на Андроид?

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Как работает экономия заряда на Андроид

И вот тут мы приходим к выводу, что экономия заряда на iOS и Android — совершенно разные вещи. Если операционка на Айфонах и Айпадах сразу же замедляет процессор, то производительность смартфонов на Android либо снижается незначительно, либо увеличивается! При этом даже в описании режима энергосбережения в справке Google нет ни слова про ограничение тактовой частоты процессора — ровно как и в описании этой функции в MIUI. Система ограничивает фоновые процессы, 5G-соединение и снижает частоту обновления экрана, а производительность чипсета остается прежней.

Как работает экономия заряда на Андроид. Энергосбережение в Xiaomi не ограничивает тактовую частоту процессора — это факт. Фото.

Энергосбережение в Xiaomi не ограничивает тактовую частоту процессора — это факт

При этом в режиме ультраэкономии энергии система обещает снизить производительность смартфона, но изменений, согласно тестам, нет. А вот на практике есть: я запустил игру Плюс Сити, которая серьезно нагружает vivo Y35, в обычном режиме и с включенной экономией заряда. В первом случае приложение запустилось за 21 секунду, а во-втором — за 20 ровно. Так что, можно спокойно играть со включенным энергосбережением на Андроид — оно явно не навредит вашему устройству!

Как видите, одна и та же функция на Андроид и iOS работает совершенно по-разному, и нужно ли Гугл здесь повторять за Apple — большой вопрос. Впрочем, компания уже сделала это, добавив в Android 14 несколько фишек, которые есть в iOS 16. А вот о том, почему они получатся намного лучше, обязательно прочтите в нашем материале!

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